Edinson Cavani transita una etapa crucial en su paso por Boca Juniors. A sus 38 años, el delantero uruguayo quiere consolidarse en el equipo que dirige Fernando Gago, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la definición del Torneo Apertura y al posible Mundial de Clubes, que podría representar el broche final de su carrera. Aunque atraviesa una prolongada sequía goleadora, se mantiene como uno de los jugadores más comprometidos en cada partido.

"Este es un buen momento"

En una entrevista con Radio Continental, Cavani compartió su mirada sobre el presente de Boca y su propia adaptación al fútbol argentino. “Es un buen momento, sí. Más allá de algún tropezón que hayamos tenido, hemos mostrado un poco más de solidez como grupo. Esas son buenas señales”, destacó. También señaló que “no es fácil lograr madurez como equipo” en un club que vive un proceso de renovación permanente.

El desafío de jugar como visitante

Uno de los puntos que el delantero consideró clave en la temporada es el rendimiento fuera de casa. “De a poquito, vamos siendo más sólidos afuera. Es parte del proceso de maduración. A veces al jugador le cuesta adaptarse a dónde está”, señaló, remarcando la necesidad de mantener una identidad clara en cualquier cancha.

Una sequía que no apaga el compromiso

Consultado por su falta de goles, Cavani no esquivó el tema: “Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que bancarlos con calma”. Más allá de los números, reafirmó su vínculo con el club: “El día que no esté contento, seré claro con Román y con la gente. Hoy estoy en un lugar espectacular”.

Competencia interna y trabajo en equipo

El Matador también hizo hincapié en la importancia del trabajo colectivo por encima de los nombres. “Merentiel o Milton (Giménez), no importa quién juegue. Lo importante es tener una idea clara y tirar todos para el mismo lado. Si en algún momento me toca esperar porque hay un compañero mejor, estoy dispuesto a hacerlo para aportar lo mejor”, expresó.

El fútbol global, según Cavani

De cara al Mundial de Clubes, el ex PSG y Manchester United opinó sobre el fútbol actual: “Está claro que en el fútbol europeo hay otro potencial económico por muchos factores, pero el fútbol está hoy mucho más igualado por toda la parte táctica”. Para el uruguayo, “hasta te diría que en Europa se trabaja menos físicamente. Está todo muy igualado”.

Superclásico en el horizonte

El Superclásico ante River se jugará en dos fechas por la jornada 15 del Torneo Apertura. Cavani subrayó la necesidad de llegar preparados: “Nos enfocamos en este partido (ante Estudiantes) para llegar al clásico con la mejor preparación física, mental y táctica. Un clásico es un clásico llegues ganando o perdiendo. Salís a la cancha a dar la vida”.

Un historial con River y un partido clave antes del clásico

Desde su llegada en julio de 2023, Cavani disputó cuatro Superclásicos. Ganó uno (donde convirtió un gol), empató otro y perdió dos. Ahora, el foco está puesto en Estudiantes, rival del próximo sábado en La Bombonera. “Por eso digo que es muy importante lo que pase este fin de semana. Después, en un clásico, puede pasar cualquier cosa”, afirmó.

Respaldo a Gago y rechazo a las “camas”

Finalmente, Cavani elogió a Fernando Gago por haber soportado los momentos difíciles. “Fernando bancó lo que tuvo que bancar, la verdad fue un momento difícil con críticas y todo”, dijo. Y fue contundente respecto a los rumores sobre internas: “Si algún día me entero que un compañero intenta voltear a un entrenador, primero me voltean a mí. Yo tener un compañero así no quiero, seré el primero en plantarme a hablar”.