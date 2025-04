Este martes 22 de abril promete ser inolvidable para los futboleros: la agenda está repleta de encuentros en distintas competencias y horarios. Desde las principales ligas europeas hasta las copas continentales y los torneos argentinos, habrá acción para todos los gustos.

Por un lado, arranca la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde varios equipos argentinos tendrán actividad clave. Racing y Talleres abren el fuego en la Libertadores, mientras que Independiente y Lanús tendrán sus compromisos en la Sudamericana.

La agenda de partidos del día

La jornada arranca temprano. A las 14, el Valencia recibirá al Espanyol por LaLiga, en un duelo que podrá seguirse por ESPN2 y Disney+. Pero el plato fuerte de la liga española llegará a las 16.30 con el choque entre Barcelona y Mallorca, donde el equipo catalán buscará afianzarse en la cima del campeonato.

En paralelo, las ligas europeas también tendrán encuentros importantes. A las 15.30, el PSG será local ante el Nantes, mientras que a las 16.30 se destaca el cruce entre Manchester City y Aston Villa por la fecha 34 de la Premier League. Los Citizens tienen 58 puntos y ocupan puestos de Champions, mientras que el Aston Villa del Dibu Martínez suma 57 y está en zona de Conference League. Este duelo se podrá ver por ESPN y Disney+.

Libertadores y Sudamericana: arranca la tercera fecha

En el plano continental, la Libertadores toma protagonismo con partidos claves para los equipos argentinos. Talleres visitará a Alianza Lima a las 19, y Racing hará lo propio frente a Colo Colo a las 21.30. Además, los hinchas de River estarán atentos al cruce entre Barcelona SC y Universitario, que se jugará a las 23. Todos los encuentros serán transmitidos por Fox Sports.

En la Copa Sudamericana también habrá acción: Guaraní enfrentará a Independiente a las 19, y a las 21.30, Lanús visitará a Vasco Da Gama. Ambos partidos podrán verse a través de Dsports.

Cierre de fecha en el Torneo Apertura

En el fútbol argentino, la fecha 14 del Torneo Apertura se completa con los partidos que habían sido postergados. A las 19, Tigre recibirá a Belgrano buscando meterse en octavos. A la misma hora, Argentinos Juniors, ya clasificado, se medirá con Barracas Central. El cierre llegará a las 21.15 con Independiente Rivadavia enfrentando a Aldosivi.

También hay ascenso: Primera Nacional, B y C

La actividad no se detiene en el ascenso. En la Primera Nacional, Defensores de Belgrano y Temperley jugarán a las 17.10, mientras que Ferro recibirá a Atlanta a las 21.10. En la Primera B, Sacachispas se cruzará con Acassuso. Y en la Primera C habrá dos partidos: Centro Español vs. Luján y Sp. Barracas vs. Victoriano Arenas, ambos a las 15.30.

Un martes donde la pelota no se detiene en ningún rincón del mapa futbolero.

¿Cómo estaría la tabla de posiciones si el Torneo Apertura -de Argentina fuese todos contra todos?

A dos fechas de que termine la primera parte del Torneo Apertura, la definición está que arde.

Con 14 fechas disputadas, Boca estaría puntero con 32 puntos en su haber. Luego, lo escoltarían Rosario Central con 29 unidades e Independiente con 28 respectivamente.

Ya en un cuarto lugar figuraría Huracán con 27 mientras que, en el quinto, estarían Argentinos Juniors y San Lorenzo con 26 cada uno. Finalmente, los primeros 10 lugares los completarían River con 25, Tigre con 24, Racing con 22 y Estudiantes con 20.