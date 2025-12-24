La víspera de la Navidad en el mundo Boca está marcada por una mezcla de adrenalina y cautela. Mientras la gran incógnita sobre quién será el director técnico en 2026 continúa sin despejarse, el mercado de pases ha comenzado a devorar la agenda diaria. Es la época de mayor expectativa, donde la danza de nombres se multiplica y las negociaciones entran en ese terreno sinuoso donde el paso del tiempo puede enfriar una llegada o potenciar nuevos rumores.

En este contexto, la falta de concreciones inmediatas responde a una dinámica clásica de fin de año: las festividades suelen aletargar las firmas y muchos protagonistas prefieren esperar ofertas superadoras antes del cierre de los libros. Sin embargo, en el predio de Ezeiza el movimiento es constante y los casos se pueden analizar bajo una lupa individual.

Los objetivos: refuerzos en la mira

El primer nombre que aparece con fuerza es el de Marino Hinestroza. El extremo colombiano, recientemente consagrado campeón con Atlético Nacional, es el principal apuntado por Juan Román Riquelme. Aunque el jugador y su entorno han dado señales públicas de querer vestir la camiseta azul y oro, las gestiones se encuentran en un punto donde resta limar diferencias económicas por el valor del pase. Por ahora no hay competidores firmes, pero en Colombia las presiones aumentan para definir su futuro.

En la línea defensiva, el nombre de Gastón Hernández vuelve a escena. El central de San Lorenzo ya tiene un acuerdo en términos contractuales con Boca. La resolución de su pase depende ahora de la dirigencia del club de Boedo, hoy bajo la responsabilidad de Sergio Constantino. Dada la necesidad de venta del "Ciclón" y el monto significativo de la operación, su arribo se perfila como altamente probable. Por el contrario, en el caso de Alexis Cuello —también de San Lorenzo— desde el Consejo de Fútbol niegan de forma rotunda cualquier tipo de interés o gestión.

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar aparece como un anhelo de jerarquía. Tras un intento fallido en el mercado anterior, Boca lo sigue de cerca para sumar experiencia de cara a la Copa Libertadores, especialmente luego de que River también mostrara interés. No hay charlas formales iniciadas, pero se espera un gesto del jugador respecto a su deseo de salir de Estudiantes.

Por último, el sueño de Paulo Dybala se proyecta para el mediano plazo. Aunque no llegará en este mercado, su salida de la Roma en junio de 2026 es un hecho. La intención del club es mantener un contacto fluido para evitar una "novela" mediática y lograr un desenlace similar al de Leandro Paredes. En tanto, tras bajarse de la pelea por Miguel Ángel Borja (quien recalará en Cruz Azul), Boca busca un 9 de peso proveniente del exterior, cuyo nombre aún se mantiene bajo estricta reserva.

El futuro de la delantera y posibles ventas

El sector ofensivo presenta varios frentes de conflicto y negociación. Milton Giménez, de gran protagonismo en el año pero con un cierre de Clausura irregular, despierta interés en varios clubes. Pese a rumores que vinculan un pedido de Gustavo Costas para Racing, en Boca no confirman llamados oficiales y ven difícil desprenderse de él mediante préstamos o cifras bajas.

Diferente es la situación de Miguel Merentiel. Su representante ha expresado la intención de mejorar las condiciones contractuales del uruguayo. De no mediar un acuerdo salarial, el futuro de "la Bestia" podría estar lejos de Brandsen 805, siempre y cuando las ofertas del exterior se acerquen a los valores de su cláusula de rescisión de 18 millones de dólares.

En cuanto a la defensa, Lautaro Blanco es seguido desde Europa, específicamente por el Besiktas turco, aunque en el club niegan sondeos formales. Dada la falta de variantes en su puesto, su salida hoy parece compleja pese a su proyección de venta. Por otro lado, el chileno Williams Alarcón podría emigrar a México si llega una oferta que convenza a la dirigencia tras un primer año con poco rodaje.

Salidas inminentes y regresos con interrogantes

Varios jugadores tienen un pie fuera de la institución. Lucas Blondel está muy cerca de sumarse a Argentinos Juniors a préstamo, aunque Gimnasia y Racing también lo tienen en carpeta. Jabes Saralegui, el juvenil de mejor rendimiento entre los cedidos, tiene gestiones avanzadas para continuar en Tigre, club que desea comprar una parte de su ficha, aunque todo podría cambiar según quién sea el nuevo DT de Boca.

Los casos de Lucas Janson y Agustín Martegani son similares: ambos han tenido escasa participación y necesitan ofertas de compra o préstamos convenientes para salir, ya que poseen contratos vigentes hasta 2027 y 2028 respectivamente.

Finalmente, Nicolás Orsini y Norberto Briasco regresan de sus préstamos con una situación contractual particular. Sus vínculos vencen a fines de 2026, por lo que para salir nuevamente cedidos deberían renovar primero con Boca. Al no ser considerados para el armado del equipo, su actividad en el próximo año dependerá exclusivamente de las propuestas que logren acercar en este mercado.