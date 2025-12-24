La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los incrementos y ajustes que entrarán en vigencia a partir de enero de 2026. Esta medida alcanza a tres grupos clave de beneficiarios y se fundamenta en el cumplimiento estricto de las leyes de movilidad previsional vigentes, tomando como base las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional suministrado por el INDEC.

La actualización impactará de manera directa en los haberes de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como en los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los titulares de asignaciones familiares.

Nuevos valores para jubilaciones y pensiones

Mediante la Resolución 380/2025, el organismo previsional determinó las nuevas escalas salariales. El haber mínimo garantizado para el mes de enero se fijó en $349.299,32, mientras que el haber máximo alcanzará la cifra de $2.350.453,70.

Asimismo, la resolución estipuló las nuevas bases imponibles para el cálculo de aportes, estableciendo un mínimo de $117.643,93 y un máximo de $3.823.372,95. Estos ajustes técnicos son el resultado directo del último índice inflacionario difundido hace dos semanas.

En cuanto a las actualizaciones por cese de actividad, la norma contempla que: “las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de diciembre de 2025 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de enero de 2026, se actualizarán”.

Impacto en PBU y PUAM

Para aquellos beneficiarios de prestaciones específicas, ANSES detalló que desde enero de 2026 el valor de la PBU será de $159.788,50. Por su parte, la PUAM quedará establecida en $279.439,46. Según informaron desde el organismo, ambos conceptos se ajustan bajo el mismo índice de movilidad que el SIPA, buscando proteger el poder de compra frente a la inflación.

Confirmación del bono extraordinario

Junto con el haber mensual, se ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000, dispuesto a través del decreto 918/2025. El esquema de cobro funcionará de la siguiente manera:

Cobro total: Para quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Cobro proporcional: Aquellos que superen el mínimo recibirán un plus necesario hasta alcanzar el tope de la suma del haber mínimo más los $70.000 del bono.

Cabe destacar que este beneficio se liquida por titular (incluso en pensiones compartidas), posee carácter no remunerativo y no está sujeto a ningún tipo de descuento ni cómputo para otros conceptos.

Asignaciones Familiares y escalas por zona

Para los trabajadores en relación de dependencia, se dispuso una suba del 2,47% en los límites y montos de las asignaciones. Un dato clave de la Resolución 380/2025 es que si un integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.573.047, quedará excluido del cobro, independientemente de que la suma total del grupo no supere el tope máximo.

A continuación, el detalle de los montos según la zona geográfica:

Prestaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Nacimiento: $73.160 (Valor General).

Adopción: $437.421 (Valor General).

Matrimonio: $109.545 (Valor General).

Prenatal e Hijo (por Ingreso del Grupo Familiar - IGF)

IGF hasta $971.786,00: Valor General: $62.765. (Zona 1, 2 y 4: $135.338; Zona 3: $125.311).

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00: Valor General: $42.337. (Zona 1 y 2: $83.753; Zona 3: $73.167; Zona 4: $111.376).

IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464,00: Valor General: $25.514. (Zonas 1 a 4: $51.154).

IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094,00: Valor General: $13.211. (Zonas 1 a 4: $25.577).

Hijo con Discapacidad

IGF hasta $971.786,00: Valor General: $204.459. (Zona 3: $409.167; Zona 4: $359.167).

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00: Valor General: $144.617. (Zona 1 y 2: $237.915; Zona 3 y 4: $329.167).

IGF superior a $1.425.219,01: Valor General: $91.276. (Zonas 1 a 4: $135.797).

Ayuda Escolar Anual

Para hijos (IGF hasta $5.146.094,00): Valor General: $42.039. (Zona 1: $56.075; Zona 2: $70.135; Zonas 3 y 4: $83.797).

Para hijos con discapacidad (Sin tope de IGF): Valor General: $42.039. (Zona 1: $56.075; Zona 2: $70.135; Zonas 3 y 4: $83.797).