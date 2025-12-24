Privatización de NASA: Buenos Aires sale al cruce de Milei

La Provincia de Buenos Aires tomó un rol central en la defensa del sistema nuclear argentino ante el intento del gobierno nacional de privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). El anuncio de Javier Milei, mediante la Resolución 1751/2025 que habilita la venta del 44% de las acciones de la empresa al sector privado, encendió las alarmas en el gabinete de Axel Kicillof, que reunió esta semana a referentes sindicales, científicos y políticos en la Casa de Gobierno bonaerense.

“Nuestra provincia es la principal jurisdicción nuclear del país. No vamos a quedarnos mirando cómo intentan rifar décadas de inversión, conocimiento y desarrollo científico para hacer caja. No vamos a entregar la soberanía energética”, sostuvo el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni.

El plan oficial busca “modernizar” la matriz energética, pero para el gobierno provincial se trata de “entregar un activo estratégico del país”. Atucha I y II, emplazadas en Lima, partido de Zárate, concentran más del 60% de la generación nuclear nacional y representan un polo científico, tecnológico y laboral de gran relevancia.

“Obviamente nos afecta muchísimo esta situación porque somos la primera provincia nuclear de Argentina con Atucha I y II, y afecta a todo el país porque Argentina tiene una tradición nuclear enorme”, explicó Ghioni. En el primer trimestre de 2025, NASA registró utilidades superiores a 17 millones de dólares, lo que evidencia su rentabilidad y proyección internacional. “¿Por qué deberíamos darle a un privado una empresa que es superavitaria, eficiente y con proyección internacional? No tiene sentido”, remarcó.

Riesgos de vaciamiento y desinversión

El encuentro con Kicillof también abordó los efectos concretos de la política del gobierno nacional: desfinanciamiento, paralización de proyectos clave y fuga de talento humano. “Desde los propios trabajadores lo que manifestaron es el vaciamiento que está habiendo, la falta de sueldo, los nombramientos frenados”, denunció Ghioni.

En el foco de la preocupación se encuentra el proyecto CAREM, primer reactor modular diseñado íntegramente en Argentina, actualmente paralizado. “Desarticularon el CAREM para darle lugar a otro proyecto en sintonía con Estados Unidos para responder a los intereses norteamericanos”, aseguró el subsecretario. Además, la ampliación de vida útil de Atucha y la continuidad de proveedores locales corren riesgo. “Todo el sector funciona como un ecosistema. Si tocás una parte, afectás a un montón de otras empresas, incluso privadas”, advirtió.

El futuro de Atucha III también genera incertidumbre. Aunque el contrato con la empresa china CNNC sigue vigente, el proyecto se encuentra “en suspenso” por la redefinición del acuerdo y la discusión sobre financiamiento y alineamientos geopolíticos. “El presidente Milei dijo que tenía un plan para el crecimiento energético y hasta ahora no vimos ninguno”, afirmó Ghioni.

Unidad sindical y política contra la privatización

El respaldo de la Provincia se fortaleció con la participación de ATE y otras centrales sindicales. Oscar de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional, destacó: “Es muy importante que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no solo respalde la lucha de los y las trabajadoras, sino que se ponga codo a codo con los mismos, en esta batalla contra la entrega de la soberanía energética”.

Fernando Pérez, secretario general de ATE Zárate, agregó: “La importancia que tiene esta reunión radica en que en Buenos Aires están dos de las tres centrales nucleares que tiene el país. Que el gobernador se ponga a disposición de la lucha es muy significativo. Estamos denunciando políticas de persecución por parte del gobierno nacional hacia los y las trabajadoras nucleares, con intimidaciones de todo tipo”.

Kicillof cerró la reunión con un llamado a la unidad: “Vamos a potenciar todas las iniciativas que estén encaminadas a detener la privatización de Nucleoeléctrica. No podemos permitir que destruyan un sector clave para las perspectivas de futuro de los argentinos y las argentinas”. Mientras el Gobierno nacional avanza con inventario y licitación del 44% de NASA, la Provincia, sindicatos y legisladores intensifican la resistencia, sumando presión política y judicial para frenar la medida.