La estabilidad laboral demora varios años en llegar para una parte considerable de los docentes argentinos. Entre quienes tienen de 40 a 49 años, el 61% es titular, mientras que el 39% todavía no alcanzó esa condición.

Al comienzo de la carrera, la inestabilidad es todavía mayor: el 52% de los docentes menores de 25 años se desempeña como suplente. La titularidad recién se convierte en la situación predominante después de los 40.

Los datos surgen del informe “La trayectoria profesional docente en Argentina”, elaborado por Argentinos por la Educación. El trabajo estuvo a cargo de Cecilia Veleda, Federico del Carpio y María Sol Alzú.

El estudio analizó los estatutos docentes de las 24 jurisdicciones, los regímenes previsionales provinciales, información de la Encuesta Permanente de Hogares y los cuestionarios complementarios para docentes y directivos de las pruebas Aprender 2025.

Cerca de 15 años para alcanzar la titularidad

El informe reconstruyó una trayectoria aproximada de los maestros de nivel primario. El recorrido suele comenzar alrededor de los 18 años con el ingreso a la formación docente y continúa cerca de los 25 con la incorporación al ejercicio profesional.

Durante los primeros años predominan las suplencias. Entre los docentes de 30 a 39 años, solamente el 40% ya cuenta con un cargo titular. Esa proporción aumenta al 61% en el grupo de 40 a 49 años.

En promedio, transcurren cerca de 15 años entre el primer desempeño frente al aula y la titularización. El acceso a funciones de conducción aparece todavía más tarde, ya que los cargos directivos se concentran alrededor de los 50 años.

La trayectoria tampoco es uniforme en todo el país. Aunque existen elementos comunes, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con sus propios estatutos y reglas para el ingreso, la acumulación de puntaje, la movilidad y los ascensos.

Una carrera diferente en cada jurisdicción

El estudio señala que no existe una única carrera docente nacional, sino 24 regímenes jurisdiccionales. Todos conservan elementos de la matriz establecida por el Estatuto Nacional del Personal Docente de 1958, pero presentan diferencias importantes.

Nueve de los 24 estatutos vigentes se originaron durante las décadas de 1950 y 1960. Otros tres surgieron en los años 70, siete durante la década de 1980, dos en los 90 y solamente tres fueron creados a partir del año 2000.

Si bien esas normas recibieron modificaciones posteriores, buena parte de la estructura que regula el recorrido laboral tiene varias décadas de antigüedad.

Una vez dentro del sistema, la progresión depende principalmente del puntaje acumulado. Entre los antecedentes que se consideran aparecen la antigüedad, los títulos, la formación académica, las capacitaciones, el concepto profesional y el desempeño en contextos desfavorables.

La ponderación de cada elemento varía según la jurisdicción. Esa diversidad genera diferencias en los tiempos necesarios para obtener un cargo estable o acceder a posiciones de mayor responsabilidad.

Pocas alternativas para crecer sin abandonar el aula

Uno de los problemas identificados es la escasez de oportunidades para progresar profesionalmente sin dejar de enseñar. La vía tradicional de ascenso es vertical: pasar del aula a cargos directivos y, posteriormente, a funciones de supervisión.

Las alternativas de carrera horizontal, que permitirían asumir nuevas responsabilidades y obtener reconocimiento profesional sin abandonar la enseñanza, continúan siendo limitadas.

El informe plantea que el desafío es acortar el camino hacia la estabilidad y generar incentivos para quienes deciden continuar frente al aula. También propone analizar las reformas implementadas por algunas jurisdicciones antes de impulsar una transformación integral de los estatutos.

Nueve de cada diez docentes son mujeres

Los cuestionarios complementarios de Aprender 2025 también permitieron describir el perfil de quienes enseñan en sexto grado de primaria. El 89,5% son mujeres y el 10,5%, varones.

Casi dos tercios tienen entre 30 y 49 años: el 30% pertenece al grupo de 30 a 39 años y el 33,9%, al de 40 a 49. Los menores de 30 representan solamente el 8,5%.

El 95,6% realizó su formación inicial en un instituto superior de formación docente. En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, el 79,5% cuenta con un título terciario, el 12,7% completó estudios universitarios y el 7,7% realizó estudios de posgrado.

Los ingresos alcanzan su punto más alto entre los 45 y los 54 años. En ese grupo, el salario promedio es un 93% superior al que reciben los docentes de entre 18 y 24 años.

Los resultados exponen una carrera marcada por suplencias durante los primeros años, una estabilidad que llega de manera tardía y pocas alternativas de crecimiento profesional sin abandonar la enseñanza directa.