La industria no logra salir del estancamiento: los sectores que más preocupan

La industria argentina acumula una caída cercana al 2% en lo que va de 2026 frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

Los indicadores adelantados de julio anticipan una baja mensual desestacionalizada del 0,6%, por lo que la actividad habría permanecido prácticamente estable respecto de junio. En la comparación interanual, en cambio, la producción habría crecido alrededor del 1,4%.

Desde el CEU-UIA señalaron que esa variación positiva responde principalmente a una baja base de comparación y no supone una recuperación sostenida. La actividad fabril permanece en un escenario de estancamiento desde mediados de 2025.

Construcción y automotrices, entre las mayores caídas

Los indicadores sectoriales presentaron comportamientos dispares durante julio. Uno de los resultados más débiles volvió a observarse en la construcción: los despachos de cemento retrocedieron 4,6% mensual y acumulan una disminución del 3% frente a 2025.

El Índice Construya, que mide la evolución de las ventas de insumos para la construcción, cayó otro 0,8%. Ambos indicadores permanecen más de un 20% por debajo de los niveles registrados en 2022, mientras que los despachos vinculados con obras pequeñas muestran una contracción del 30% frente a ese año.

La producción automotriz descendió 6,8% respecto de junio y acumula una baja del 18% en comparación con 2025. El consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales también cayó 3,5% mensual y quedó 6% por debajo de los niveles de 2022.

Acero y metalmecánica mostraron señales diferentes

La producción de acero avanzó 3,4% durante julio, aunque todavía se ubica 10,9% por debajo de 2022. La industria metalmecánica permaneció prácticamente estable, con un crecimiento mensual del 0,1%, pero se mantiene 17,4% por debajo de aquel año.

El aluminio primario, por su parte, cayó 1,8% frente a junio. A pesar de esa baja, conserva resultados positivos en las comparaciones con 2025, con un avance del 1%, y con 2022, período frente al cual registra una mejora del 17%.

Dentro de alimentos y bebidas, la producción láctea y la elaboración de bebidas aumentaron 0,9% mensual en ambos casos. La faena vacuna retrocedió 2,8% durante julio y acumula una caída del 6% frente al año pasado.

Las exportaciones hacia Brasil cayeron en julio

Las exportaciones argentinas con destino a Brasil disminuyeron 12% durante julio. Sin embargo, en los primeros siete meses del año todavía acumulan un crecimiento del 3,8% respecto del mismo período de 2025.

La liquidación de divisas del sector agroindustrial cayó 14,6% frente a junio y registra una contracción acumulada del 16,7% en la comparación interanual.

Qué mostraron los datos oficiales de junio

Los resultados oficiales de junio fueron mejores que las estimaciones preliminares realizadas por el CEU-UIA. El organismo había proyectado una caída interanual cercana al 1,8%, pero los datos del Indec mostraron un crecimiento del 2% frente a junio de 2025 y del 0,9% respecto de mayo.

La mejora puntual no alcanzó para revertir el resultado acumulado. Durante el primer semestre, la producción industrial cayó 2,2% frente al mismo período de 2025 y quedó un 11% por debajo de los niveles de 2022.

Nueve de los 16 sectores relevados registraron aumentos interanuales en junio. Las industrias metálicas básicas encabezaron las subas con un 11,8%, seguidas por productos químicos, con un 11%; madera y papel, con un 8,4%; y alimentos y bebidas, con un 6,2%.

También crecieron productos de metal, con un 3,6%; refinación del petróleo, con un 3,4%; y muebles y colchones, con otro 3,4%.

En el extremo opuesto, otros equipos eléctricos sufrieron la mayor caída, con un retroceso del 25,3%. Maquinaria y equipo bajó 16,8%, mientras que productos textiles disminuyó 15,9%.

Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedieron 8,4%; los insumos para la construcción, 7,2%; y automotores y autopartes, 3,5%.

Los sectores que explican el retroceso del semestre

La fabricación de bienes durables y semidurables fue el principal factor detrás de la caída industrial del primer semestre. Este segmento se contrajo 21% interanual y tuvo una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales sobre el nivel general.

El resultado estuvo relacionado con la menor demanda interna de vehículos de transporte, electrodomésticos y equipos para uso doméstico.

Prendas de vestir, cuero y calzado registraron una caída interanual del 14% y restaron 0,6 puntos porcentuales al indicador. Las actividades vinculadas con la cosecha también tuvieron una incidencia negativa de 0,6 puntos y acumularon una baja del 6%, afectadas parcialmente por la elevada base de comparación que dejó el desempeño agropecuario de la primera mitad de 2025.

La producción destinada al consumo masivo fue el único gran agregado que realizó un aporte positivo. Creció 1,8% durante el semestre y sumó 0,7 puntos porcentuales al nivel general, impulsada por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, y algunos segmentos de alimentos y bebidas.