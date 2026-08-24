“El sueldo no alcanza”: CAME cruzó al Gobierno por las deudas familiares

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, cuestionó la interpretación del Gobierno sobre el endeudamiento de los hogares y sostuvo que las familias recurren al crédito para financiar productos esenciales ante la pérdida de poder adquisitivo.

“Cuesta mucho llegar a fin de mes, el sueldo evidentemente no alcanza”, afirmó Femenía. Según explicó, la restricción de ingresos que atraviesa la clase media trabajadora se refleja directamente en la caída del consumo y en el uso de tarjetas y financiaciones para cubrir gastos cotidianos.

El representante de CAME rechazó que el crecimiento de las deudas esté vinculado principalmente con consumos suntuarios o productos de entretenimiento. “Vemos que apenas se mantienen los que tienen que ver con lo básico, pongamos para nombrar dos, alimentos y bebidas y farmacia”, señaló.

Para Femenía, el problema se encuentra en la evolución de los ingresos. Recordó que entre fines de 2024 y los primeros meses de 2025 hubo un rebote de la economía que impulsó el uso de las tarjetas, pero luego se produjo una suba de las tasas y se establecieron límites sobre las paritarias.

“El crédito es una gran herramienta para impulsar el consumo, pero después de ahí se vino un proceso que tuvo que ver con suba de tasas y con límite a las paritarias”, explicó. A su entender, esa combinación provocó un atraso salarial que terminó restringiendo las compras de los hogares.

El endeudamiento para comprar productos básicos

Femenía señaló que la financiación de alimentos y bebidas no comenzó con el ajuste actual. De acuerdo con su diagnóstico, la compra de productos esenciales en cuotas ya podía observarse durante los últimos meses del gobierno anterior.

“Veníamos de un proceso mucho más largo que este ajuste actual”, indicó. Sin embargo, aseguró que la pérdida de ingresos profundizó el fenómeno y dejó a las familias con menos margen para sostener otros consumos.

El vocero de CAME también puso en duda que exista una recuperación consolidada de la actividad. “La supuesta reactivación no llega a la economía real”, advirtió al describir las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

El estancamiento del mercado interno repercute especialmente sobre las industrias pymes que dependen de la demanda local. Según explicó, la falta de ventas prolonga los plazos de cobro y genera problemas para cumplir con bancos, proveedores y obligaciones tributarias.

Embargos de ARCA y comercios vacíos

Femenía recordó que CAME solicitó la implementación de un plan de pagos para aliviar la situación financiera del sector. El pedido se produjo ante el crecimiento de las deudas impositivas y los embargos aplicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Muchas de las industrias pymes trabajan para el mercado interno. El mercado interno no tracciona al minorista y el minorista no tracciona a la demanda”, explicó.

El dirigente agregó que el cierre de empresas continúa y que las nuevas aperturas no compensan las pérdidas “ni en calidad ni en cantidad”. Como ejemplo, mencionó la presencia de locales vacíos en centros comerciales de distintas localidades bonaerenses y del Área Metropolitana de Buenos Aires.

También relativizó el crecimiento del comercio electrónico como posible compensación frente al retroceso de las ventas presenciales. De acuerdo con el dato aportado por Femenía, las operaciones digitales representan el 18% del comercio total argentino. “Una cosa no puede compensar a otra”, afirmó.

Una crisis que atraviesa todo el país

El diagnóstico de CAME no se limita a la provincia de Buenos Aires ni a los principales centros urbanos. Femenía sostuvo que las dificultades alcanzan a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de afectar a las economías regionales.

“Es una situación que nos abarca en todo el territorio de Argentina”, remarcó. La entidad representa también al sector primario pyme y, según su vocero, allí se observan problemas similares a los que atraviesan el comercio y la industria.

Para el representante empresario, ninguna provincia cuenta con herramientas suficientes para modificar por sí sola una realidad determinada por la política económica nacional.

El panorama se completa con elevados costos logísticos, impuestos, cargas sociales y falta de movimiento del mercado interno. “Todo es un combo. Y en momentos de escasez, todos los factores duelen”, concluyó Femenía.