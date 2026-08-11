El crecimiento de Mercado Libre y la caída de las ventas minoristas pyme quedaron en el centro de una discusión sobre cómo medir la evolución del consumo en la Argentina. Marcos Galperin cuestionó los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pero la entidad rechazó la comparación y sostuvo que ambos indicadores observan universos diferentes.

La controversia comenzó después de que CAME informara que las ventas minoristas pyme registraron en julio una caída del 3,8% interanual y retrocedieron 2,1% respecto de junio. En los primeros siete meses de 2026, el indicador acumuló una baja del 2,7%.

Frente a esos números, Galperin planteó a través de X que debería compararse el volumen relevado por la entidad empresaria con las operaciones de Mercado Libre Argentina, que, según afirmó, crecieron 38% en moneda constante durante el último trimestre. El empresario sugirió que el volumen transaccionado por la plataforma podría superar al universo analizado por CAME.

Por qué CAME rechaza la comparación con Mercado Libre

CAME respondió que el crecimiento de las operaciones de una plataforma digital no contradice necesariamente una baja en las ventas de los comercios minoristas pyme.

El argumento central es metodológico: el índice de la entidad releva comercios pequeños y medianos distribuidos por todo el país, mientras que Mercado Libre informa el movimiento registrado dentro de una plataforma de comercio electrónico. Por lo tanto, cada dato describe un universo específico.

Desde la confederación remarcaron que el relevamiento abarca seis rubros que representan alrededor del 90% del comercio minorista contemplado por su medición.

Salvador Femenia, vocero de CAME, sostuvo que el aumento de las ventas por plataformas no invalida una contracción en las pymes y puso como ejemplo productos de consumo cotidiano, como pan, leche o carne, que tienen una dinámica comercial distinta a la de los bienes que concentran buena parte de las operaciones digitales.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, también ratificó el diagnóstico y señaló que, incluso incorporando el comportamiento de las plataformas, la entidad mantiene su lectura sobre la debilidad del consumo.

Cómo se construye el índice de ventas minoristas

La entidad defendió además la metodología utilizada para elaborar su indicador.

El estudio se realiza sobre una muestra de comercios de distintas regiones del país y distingue entre CABA y provincia de Buenos Aires, por un lado, y el resto del territorio nacional, por otro. El procedimiento busca evitar que el peso de los principales centros urbanos distorsione lo que ocurre en otras zonas.

CAME también excluye del cálculo valores extremos que podrían alterar los resultados y aplica correcciones vinculadas con la subdeclaración de facturación. Las cifras se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC para medir la evolución real de las ventas, descontando el efecto de la inflación.

Qué pasó con las ventas en julio

Más allá del intercambio con Galperin, el último informe de CAME mostró un nuevo retroceso de la actividad comercial.

La entidad explicó que durante julio perdió fuerza el efecto positivo que había generado el pago del aguinaldo en junio, mientras que las tarifas vinculadas con el invierno ganaron participación dentro del presupuesto de los hogares. Esa combinación redujo los recursos disponibles para otros consumos.

Así, la discusión no pasa únicamente por determinar si aumentan o disminuyen las operaciones digitales. El punto central del planteo de CAME es que el crecimiento de una plataforma puede convivir con una baja en el comercio tradicional, producto de cambios en los canales de compra, movimientos de participación de mercado y comportamientos diferentes entre los distintos segmentos del consumo.

El intercambio entre Galperin y CAME dejó expuesta, de esta manera, una discusión más amplia sobre qué indicadores permiten medir el mercado interno y hasta dónde puede extrapolarse el comportamiento de un canal de ventas al conjunto de la actividad comercial.