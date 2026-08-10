Inflación de julio: las consultoras anticipan una sorpresa

A pocos días de que el INDEC informe la inflación de julio, las principales estimaciones privadas anticipan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) ubicado entre 1,9% y 2,1%. De concretarse ese escenario, el dato mostraría una variación similar o levemente superior al 1,9% registrado en junio.

Las previsiones también están en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyecta para julio una inflación de entre 1,9% y 2%.

El número será seguido de cerca porque llegará después de varios meses consecutivos de desaceleración. En marzo, el IPC había alcanzado el 3,4%, para luego bajar al 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio.

Qué presionó a la inflación durante julio

Entre los principales factores que incidieron sobre las estimaciones aparecen los componentes estacionales relacionados con las vacaciones de invierno.

La mayor actividad turística y recreativa durante el receso escolar impulsó los precios vinculados con esos rubros. A eso se sumó el impacto del Mundial 2026, especialmente sobre los valores de los pasajes aéreos internacionales.

La consultora C&T estimó un nivel de inflación similar al registrado en junio y señaló una mayor incidencia tanto de la inflación núcleo como de los componentes estacionales. En contraste, los precios regulados mantuvieron un comportamiento más moderado.

Ese equilibrio habría contribuido a evitar una aceleración mayor del índice general durante el séptimo mes del año.

El dólar, otro factor bajo la lupa

Otro elemento observado por los analistas es el movimiento del tipo de cambio entre finales de junio y los primeros días de julio.

Durante ese período, el dólar registró una suba de aproximadamente $100 y las consultoras contemplan la posibilidad de que parte de ese movimiento se haya trasladado a determinados precios.

El impacto, de acuerdo con las proyecciones, habría sido parcial y convivió con el comportamiento de los rubros estacionales y la moderación de los precios regulados.

Si finalmente el IPC nacional se ubica dentro del rango esperado por el mercado, quedaría además por debajo del 2,9% registrado para julio en la Ciudad de Buenos Aires.

El dato que espera el Gobierno

El resultado oficial permitirá conocer si la inflación logró mantenerse por debajo del 2% por segundo mes consecutivo o si julio marcó una leve interrupción en la tendencia descendente.

Después del 3,4% de marzo, la evolución mensual mostró una baja sostenida hasta alcanzar el 1,9% de junio, el menor registro desde agosto de 2025.

Las consultoras esperan ahora un número muy cercano a ese nivel. La diferencia estará en algunas décimas, pero será suficiente para determinar si el IPC volvió a perforar el 2% o si mostró un leve repunte.

El dato definitivo será informado por el INDEC y permitirá medir cuánto pesaron finalmente las presiones estacionales, el movimiento del dólar y el comportamiento de la inflación núcleo durante julio.