Fragilidad municipal, internas y aliados en discusión: qué hay detrás del operativo de Karina Milei en la Provincia

Karina Milei.

Karina Milei eligió la Casa Rosada para acelerar el operativo bonaerense de La Libertad Avanza rumbo a 2027. La agenda de este lunes fijó dos reuniones: a las 15 con los diez senadores provinciales, encabezados por Carlos Curestis, y a las 17 con los veinte diputados, cuyo bloque sigue conducido por Agustín Romo, cercano a Santiago Caputo, tras el intento fallido de reemplazarlo por Juan Osaba. También fue convocado el diputado nacional Sebastián Pareja y Diego Santilli figuraba entre los posibles asistentes.

Los legisladores llevarían un informe sobre la actividad parlamentaria y el escenario político. La consigna es definir propuestas antes de abrir el reparto de candidaturas. La convocatoria llega después del revés del Gobierno en el Senado nacional, donde debió retirar de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario, quedó obligada a recomponer el grupo de 44 votos que sostenía al oficialismo. En Buenos Aires, LLA todavía carga con la derrota de casi 14 puntos del 7 de septiembre de 2025.

Setenta municipios como piso

La meta difundida por el espacio es superar las 70 intendencias. Para eso, el parejismo busca acuerdos con el PRO, sectores de la UCR, vecinalistas e incluso dirigentes peronistas alejados del kirchnerismo. El senador bonaerense Pablo Petrecca sostiene que libertarios y macristas no alcanzan solos y promueve sumar figuras como Guillermo Britos, Gilberto Alegre y Julio Zamora.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, en cambio, anunciaron que Hechos competirá por fuera y presentará candidatos en los 135 municipios. Un eventual desdoblamiento dispuesto por Axel Kicillof podría apurar esas definiciones.

Pareja también movió fichas en el territorio: ubicó a Mariano Valiante en la Quinta sección, al exfutbolista Oscar Ahumada en Zárate y a Jeremías Casali en la Séptima. La hoja de ruta incluye un centro operativo de tres pisos en avenida Caseros al 500, en San Telmo, y un congreso partidario en octubre, con unas veinte mesas sobre economía, justicia, salud, educación, presupuesto y reforma constitucional. Desde su mesa chica frenaron la discusión anticipada de nombres con una frase: “Posicionar gente es operar al Presidente”.

Sebastián Pareja, presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires.

Candidatos, socios y reclamos internos

Santilli, actual jefe de Gabinete, aparece con ventaja para la Gobernación, aunque Pareja sigue anotado. No hay listas cerradas y una fuente cercana a Daniel Scioli negó que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes pretenda competir por General Pueyrredón: recordó que no tiene domicilio allí ni proyecta mudarse.

El crecimiento partidario también llegó a Tribunales. Maximiliano Corio, concejal electo de Campana, denunció presuntas irregularidades en afiliaciones y en el funcionamiento interno y pidió intervenir LLA bonaerense.

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla rechazó la acción porque Corio no acreditó su afiliación, no agotó las instancias partidarias y tampoco probó representar a las personas mencionadas. La resolución no convalidó las irregularidades denunciadas.

En paralelo, Pareja, presidente honorífico del Foro Alberdiano Internacional, y la diputada Miriam Niveyro reunieron entre el 7 y el 9 de agosto a 18 dirigentes de diez países en Buenos Aires y Tomás Jofré. El encuentro se presentó como una respuesta al Foro de San Pablo e incluyó a Lilia Lemoine al frente del panel sobre “batalla cultural”.

El Senado y las reelecciones

La propuesta institucional más drástica es eliminar el Senado bonaerense. Pareja afirmó que LLA busca una Legislatura unicameral y cuestionó el costo de la Cámara alta. La reforma exigiría una Convención Constituyente o una ley aprobada por dos tercios y ratificada en consulta popular; el diputado Héctor Gay ya presentó una iniciativa en esa dirección.

Fuerza Patria y el gobierno provincial negaron que exista un plan peronista para aumentar la cantidad de legisladores. El menú libertario también incluye la Boleta Única de Papel y una actividad con el titular de la Dirección Nacional Electoral, Juan Pablo Limodio.

Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza impulsan la Boleta Única.

LLA rechaza además el proyecto de la senadora Ayelén Durán para eliminar los límites a las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La propuesta permanece en la Comisión de Legislación General, presidida por Germán Lago, alineado con Kicillof y Verónica Magario.

Si la ley vigente no cambia, 80 de los 135 intendentes no podrán competir en 2027: 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco a espacios vecinales y uno a LLA, Diego Valenzuela, hoy de licencia en Tres de Febrero para ocupar una banca en el Senado provincial. El PRO y el Frente Renovador también rechazan la modificación, mientras sectores radicales se muestran más receptivos.

“No es prioridad, es parte de un debate de la interna del kirchnerismo”, sostuvo un legislador libertario. Pareja resumió su ofensiva contra la Cámara alta con otra definición: “Vamos a usar esa montaña de plata para priorizar lo básico”.