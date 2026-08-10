Lomas de Zamora avanza con nuevas obras de infraestructura en Fiorito y Llavallol

El Municipio de Lomas de Zamora continúa desarrollando distintas intervenciones en el marco del programa “Obras de la Comunidad”, con trabajos destinados a recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura hídrica del distrito.

En Fiorito comenzó la transformación de un predio ubicado en Ejército de los Andes y Roberto Arlt, donde funcionaba un basural crónico de manera clandestina.

Al mismo tiempo, en Llavallol avanza la fase final de la ampliación del sistema de desagües pluviales sobre la calle Melber, una obra que ya completó la instalación de más de 1.400 metros de cañerías.

Un basural crónico será transformado en espacio público

La intervención en Fiorito comenzó luego de un relevamiento realizado sobre el terreno ubicado en Ejército de los Andes y Roberto Arlt.

A partir de ese diagnóstico se elaboró un plan para erradicar el foco de residuos y recuperar el lugar para uso de la comunidad.

El objetivo es mejorar las condiciones ambientales del sector y generar un nuevo espacio de encuentro para quienes viven o circulan diariamente por la zona.

Limpieza, nivelación y nuevas veredas

La primera etapa contempla tareas de desmonte, relleno, nivelación y limpieza integral del predio.

Posteriormente, se construirán veredas de hormigón peinado y cordones.

También se ejecutarán rampas de acceso para garantizar la circulación de los camiones que operan en el sector.

Un área específica para la disposición de residuos

El proyecto prevé delimitar un espacio destinado exclusivamente al arrojo de residuos.

La medida busca ordenar su disposición y evitar que vuelvan a formarse basurales clandestinos en distintos puntos del predio.

La intervención apunta así a combinar la recuperación del espacio con una solución destinada a prevenir nuevas acumulaciones de basura.

Iluminación, bancos y equipamiento urbano

Como parte de la puesta en valor se instalarán nuevas luminarias de alumbrado público, bancos y cestos de residuos.

Además, se realizará la pintura de todo el entorno.

Con estas mejoras, el Municipio busca convertir el sector en un espacio más seguro, limpio, ordenado y funcional para la comunidad de Fiorito.

La obra hídrica de Melber entra en su etapa final

En Llavallol, el Municipio avanza con la última fase de la ampliación del sistema de desagües pluviales sobre la calle Melber.

La intervención contempla más de 1.400 metros lineales de conductos distribuidos en tres frentes de trabajo.

También incluye la reconstrucción de más de 2.300 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la recuperación de las veredas afectadas durante las tareas.

Ya se instalaron todas las cañerías principales

Las cuadrillas completaron la colocación de la totalidad de las cañerías previstas.

Actualmente, los trabajos se concentran en los enlaces entre conductos, la construcción de sumideros y cámaras de inspección y la reconstrucción de calzadas y veredas.

El objetivo es dejar completamente restituida la infraestructura urbana luego de finalizar las intervenciones subterráneas.

Más del 85% de avance en dos frentes

El primer frente presenta un avance superior al 85% y comprende aproximadamente 500 metros lineales sobre Polonia, entre Melber y Cuyo, y Melber, desde Polonia hasta José Hernández.

Un nivel de avance similar registra el segundo ramal, ubicado sobre Doyhenard, entre Cuyo y 1° de Marzo, y Melber, entre Sarratea y Doyhenard.

En ese sector ya se ejecutaron más de 500 metros de conductos pluviales.

El tercer tramo alcanzó el 50%

La última etapa iniciada llegó al 50% de ejecución, con 390 metros lineales de cañerías instaladas.

Los trabajos se desarrollan sobre Wright, entre 1° de Marzo y Luján; Luján, entre Wright y Viera; Viera, entre Luján y Melber; y Melber, entre Viera y General Frías.

Una vez completada la obra hídrica, también se realizarán arreglos de carpeta asfáltica en distintos tramos de Melber y Frías.

Menos riesgo de anegamientos y mejor circulación

La ampliación de la red pluvial busca optimizar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos.

Además, la reconstrucción de pavimentos y veredas permitirá recuperar las condiciones de circulación de los sectores intervenidos.

Desde el Municipio señalaron que tanto la obra de Melber como la recuperación del predio de Fiorito forman parte de una estrategia para mejorar la infraestructura y acompañar el crecimiento de los barrios.