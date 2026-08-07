Daireaux avanza con nuevas obras y mejoras en instituciones educativas

El Municipio de Daireaux continúa impulsando distintas acciones destinadas a fortalecer la infraestructura educativa del distrito, con avances tanto en Salazar como en otras instituciones de la comunidad.

Por un lado, se realizó la apertura de sobres de la licitación para continuar con la construcción de dos aulas en el Centro Complementario Educativo N° 802 de Salazar.

En paralelo, la intendenta María Serra recorrió las obras de refacción y puesta en valor del Salón de Usos Múltiples del Colegio Sagrada Familia, institución que celebra su 60° aniversario.

Tres ofertas para continuar las aulas del CEC N° 802

En Salazar se llevó adelante el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación para continuar la construcción de dos aulas en el Centro Complementario Educativo N° 802.

La convocatoria contó con la participación de tres oferentes, cuyas propuestas serán analizadas antes de avanzar con la adjudicación de la obra.

Esta instancia forma parte del proceso administrativo necesario para retomar la planificación y ejecución de los trabajos.

Autoridades participaron del acto

La apertura estuvo encabezada por la intendenta María Serra; el secretario de Gobierno, Juan Coito; la delegada municipal, Marcela Torres; y la directora de Compras y Suministros, Noelia López.

También estuvieron presentes la presidenta del Consejo Escolar, Diolinda Zapata; el inspector de Infraestructura Escolar, Mauricio Larrea Uriarte; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Francisco Etchepare; la directora del Centro Complementario, Griselda Casas; e integrantes de la Comisión Cooperadora.

La presencia de los distintos actores vinculados con la educación permitió acompañar una instancia clave para la continuidad de la obra.

Más espacio para las actividades educativas

La construcción de las dos aulas permitirá ampliar la infraestructura disponible en el CEC N° 802.

El objetivo es generar mejores condiciones para el desarrollo cotidiano de las actividades y acompañar el crecimiento de la comunidad educativa.

Desde el Municipio destacaron que la obra forma parte de una planificación orientada a fortalecer los establecimientos del distrito y responder a sus necesidades edilicias.

Refacciones en el Colegio Sagrada Familia

En otro frente, María Serra recorrió junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, José Zubiría, los trabajos que se realizan en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Sagrada Familia.

La intervención se desarrolla en el marco del 60° aniversario de la institución y contempla tareas de refacción y puesta en valor del espacio.

El Municipio acompañó la obra mediante la provisión de pintura y de la mano de obra necesaria para realizar la pintura integral del salón.

Renovación interior y exterior del SUM

Los trabajos alcanzan tanto al exterior como al interior del Salón de Usos Múltiples y también al cielorraso.

Además, la Municipalidad colaboró en la renovación de los laterales del cielorraso, que fueron reemplazados por completo.

Estas mejoras buscan brindar un espacio más seguro, renovado y adecuado para los alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Una obra vinculada al 60° aniversario

Durante la recorrida también participaron el presidente de la Comisión Pro-Obra Educativa, Martín Ayerza, y el ex presidente y actual vocal de la comisión, Esteban Rodríguez.

Ambos compartieron con las autoridades el avance de los trabajos, que forman parte de las acciones conmemorativas por los 60 años del Colegio Sagrada Familia.

La intervención permitirá que la institución continúe desarrollando sus actividades en mejores condiciones.

Infraestructura educativa como eje

La licitación para las nuevas aulas del CEC N° 802 y las refacciones del Sagrada Familia forman parte de distintas acciones destinadas a mejorar y mantener los espacios educativos del distrito.

Desde el Municipio buscan acompañar el crecimiento de las instituciones y garantizar que estudiantes, docentes y familias cuenten con ámbitos funcionales, seguros y adecuados.