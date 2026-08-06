El Senado rechazó habilitar la participación remota de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama durante la sesión de este jueves. La decisión se tomó luego de que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentara una moción para que los pedidos fueran analizados por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Fernández Sagasti había solicitado intervenir a distancia porque cursa la semana 32 de embarazo y, por indicación médica, no puede realizar viajes largos desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires. Fama, por su parte, había planteado una autorización similar mientras se recupera de una cirugía de rodilla.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, había autorizado previamente la participación de Fernández Sagasti con voz y voto desde la Legislatura de Mendoza. Sin embargo, la resolución quedó sujeta a la convalidación del pleno de la Cámara alta.

La moción que cambió el rumbo de la sesión

Al comienzo de la sesión, Bullrich presentó una moción de orden basada en el artículo 227 del reglamento del Senado. La legisladora sostuvo que la implementación de licencias o mecanismos de votación no presencial debía discutirse mediante los proyectos parlamentarios correspondientes y dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La propuesta fue aprobada a mano alzada, por lo que los planteos no fueron tratados específicamente para la sesión de este jueves. Como consecuencia, Fernández Sagasti y Fama quedaron sin posibilidad de intervenir ni votar de manera virtual.

El envío a comisión postergó una definición general sobre el uso de herramientas remotas en el Senado. La discusión deberá abordar las condiciones reglamentarias, los casos en los que podría habilitarse la modalidad y el procedimiento requerido para autorizarla.

El planteo de Fernández Sagasti

En su solicitud, Fernández Sagasti afirmó que su imposibilidad de viajar no le impedía cumplir sus funciones legislativas y recordó que los mecanismos virtuales ya fueron utilizados anteriormente por distintas instituciones.

La senadora también señaló que su pedido no estaba relacionado con la licencia por maternidad y sostuvo que se encontraba en condiciones de ejercer su representación mediante herramientas digitales. La autorización inicial contemplaba que participara desde una sede institucional y no desde un domicilio particular.

La decisión también afectó a Fama, quien había solicitado conectarse debido a su recuperación posoperatoria. De esta manera, representantes de Mendoza y Catamarca no pudieron intervenir de forma remota en una sesión que incluía, entre otros asuntos, el tratamiento de iniciativas vinculadas con la propiedad privada.

Con los pedidos derivados a comisión, el Senado dejó pendiente la regulación de una modalidad que había sido aplicada de manera extraordinaria en otros períodos, pero que actualmente no cuenta con un mecanismo general aprobado para estas situaciones.