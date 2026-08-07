Re-re voto a voto: Kicillof acelera el debate, los intendentes presionan y el massismo pone condiciones

Comisión de Legislación General del Senado bonaerense.

El debate por las reelecciones de intendentes bonaerenses entró en una fase distinta. Después de semanas de discusiones sobre el recorrido del proyecto y de un poroteo que todavía no garantiza su aprobación, el sector de Axel Kicillof dejó trascender que está dispuesto a llevar la iniciativa hasta el recinto del Senado para que cada espacio tenga que fijar posición. Al mismo tiempo, once jefes comunales llevaron el reclamo directamente al despacho del gobernador y reclamaron que el tema avance.

La novedad agrega presión a una discusión que GRUPOLAPROVINCIA.COM había reconstruido esta semana: el expediente presentado en 2025 por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro Ayelén Durán busca habilitar nuevamente la reelección de intendentes y concejales y extender ese criterio a diputados y senadores provinciales. También alcanza a los consejeros escolares. La reforma tendría impacto sobre unos 80 intendentes que, con el régimen actual, quedarían impedidos de presentarse otra vez en 2027.

Del pedido de los intendentes al voto a voto

La señal más explícita llegó desde el entorno de Kicillof. Allí aseguran que harán avanzar el proyecto, actualmente alojado en Legislación General, y anticipan que no necesariamente frenarán ante la falta de un acuerdo previo. “Si es necesario que llegue al recinto para saber quién acompaña y quién no, así lo haremos”, señalaron.

La definición ocurrió después de que Kicillof recibiera a los integrantes de la Liga de Intendentes bonaerenses. Los jefes comunales reclamaron por las reelecciones y el gobernador les transmitió que el MDF no es el sector que estaría bloqueando la aprobación.

También le pidieron una reunión con las demás tribus del peronismo, pero esa discusión recibió otra respuesta: Kicillof insiste en que 2026 debe ser un año de construcción política y pretende postergar para 2027 las definiciones de candidaturas y acuerdos.

El reclamo se produce, además, mientras la Liga busca consolidarse como una referencia propia dentro de Fuerza Patria y transformar el peso territorial de sus intendentes en mayor capacidad de negociación de cara a 2027.

Liga de intendentes.

La postura mantiene separados dos relojes que corren dentro del oficialismo bonaerense: por un lado, Kicillof no quiere apurar un pacto integral con las otras vertientes del PJ; por otro, los intendentes necesitan resolver antes qué reglas tendrán para competir el año próximo. Esa urgencia municipal explica por qué la re-re amenaza con convertirse en uno de los primeros asuntos donde las diferencias internas deberán traducirse en votos.

Un martes con dos comisiones y una misma pelea

El próximo movimiento será parlamentario. La comisión de Legislación General, presidida por el senador del MDF Germán Lago, tiene previsto reunirse el martes. En ese cuerpo, Marcelo Leguizamón Brown, de Hechos, ocupa la vicepresidencia y Pedro Borgini la secretaría. Cerca del gobernador entienden que un dictamen allí podría habilitar el camino hacia el recinto.

El Frente Renovador, en cambio, reclama que el expediente pase también por Reforma Política y Régimen Electoral, presidida por Malena Galmarini, quien ya había convocado a esa comisión para el martes 11.

Comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense.

El sector de Sergio Massa mantiene su respaldo al límite establecido en 2016 y cuestiona que los intendentes puedan acceder a mandatos sucesivos sin tope mientras esa posibilidad no existe para el gobernador bonaerense ni para el Presidente.

En el kicillofismo, la vicegobernadora Verónica Magario viene sosteniendo que la decisión debería quedar en manos de los votantes, mientras el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó el límite vigente como “proscriptivo”. La discusión procedimental, entonces, encubre una diferencia política más profunda: no sólo se debate qué comisión debe intervenir, sino qué sistema de reelecciones debería regir desde 2027.

Los votos siguen siendo el problema

La aritmética del Senado continúa abierta. Fuerza Patria cuenta formalmente con una cantidad de bancas que podría alcanzar para una mayoría simple, pero esa cuenta incorpora a los tres senadores massistas, que no acompañarían el proyecto tal como está planteado. La Libertad Avanza anticipó su rechazo, mientras en el PRO, sectores radicales y Unión y Libertad también existen objeciones.

En paralelo, conserva media sanción desde 2025 una iniciativa del senador Luis Vivona que permite nuevas reelecciones para legisladores, concejales y consejeros escolares, pero excluye a los intendentes. También circula la alternativa de trasladar la decisión a cada Concejo Deliberante mediante la autonomía municipal.

El calendario electoral termina de completar la discusión. El intendente de Pilar e integrante de la Liga, Federico Achával, se inclina por elecciones simultáneas, mientras la senadora radical Nerina Neumann impulsa separar los cargos municipales y provinciales.

Desde Benito Juárez, el intendente Julio Marini ya expresó a GRUPOLAPROVINCIA.COM su respaldo a que los jefes comunales puedan volver a competir: “Hay que dejar que el electorado elija. Me parece que, en un país en democracia, es lo más correcto”.