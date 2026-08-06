Riesgo climático en foco: el Senado avanza con una ley para fortalecer la respuesta provincial

Presidida por el senador Sergio Berni (Fuerza Patria), la comisión de Seguridad dio despacho favorable a una de las iniciativas consideradas centrales en materia de prevención: la creación del Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil y Desarrollo Resiliente.

La posibilidad de que la provincia de Buenos Aires enfrente un semestre marcado por lluvias extraordinarias y un aumento del riesgo de inundaciones comenzó a reflejarse también en la agenda legislativa. Mientras el Gobierno bonaerense trabaja en medidas preventivas y distintos bloques reclaman precisiones sobre los planes oficiales frente al posible desarrollo de un fenómeno de El Niño de gran intensidad, la Comisión de Seguridad del Senado avanzó con una batería de proyectos orientados a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

Presidida por el senador Sergio Berni (Fuerza Patria), la comisión volvió a reunirse en el Salón Antonio Cafiero y dio despacho favorable a una de las iniciativas consideradas centrales en materia de prevención: la creación del Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil y Desarrollo Resiliente, una propuesta que unificó proyectos impulsados por el propio Berni y por la senadora Malena Galmarini.

La iniciativa busca actualizar el actual esquema de Defensa Civil mediante un marco integral que permita coordinar la actuación de organismos provinciales, municipios, entidades públicas no estatales, organizaciones privadas y la comunidad frente a situaciones de emergencia.

El proyecto apunta a fortalecer la prevención, la reducción y mitigación de riesgos, además de mejorar la capacidad operativa para responder ante desastres naturales u otras contingencias. Entre sus ejes figura una mayor articulación con los gobiernos locales, que tendrán un rol clave en la identificación de zonas vulnerables, la planificación territorial y la elaboración de mapas de riesgo.

La discusión legislativa cobra especial relevancia en un contexto atravesado por los pronósticos meteorológicos que anticipan un semestre con precipitaciones superiores a las habituales. Informes analizados por el Ejecutivo provincial indican que existe una elevada probabilidad de atravesar una fase cálida de intensidad moderada o fuerte, escenario que llevó a reforzar reuniones técnicas, planes de contingencia y trabajos preventivos en distintos puntos del territorio bonaerense.

Katopodis activó el Comité de Gestión del Riesgo ante la llegada de “El Niño”.

Frente a ese escenario, la administración de Axel Kicillof puso en marcha un operativo de coordinación que involucra al Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Comisión de Emergencia Agropecuaria y el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE). El objetivo es identificar las zonas más vulnerables, priorizar intervenciones y fortalecer la respuesta antes del inicio de la primavera, cuando se espera el período de mayores precipitaciones.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, explicó que las tareas se concentran en la limpieza y adecuación de canales, alcantarillas, cunetas y puentes, el mantenimiento de caminos rurales y el fortalecimiento de los equipos que deberán actuar ante eventuales emergencias. Además, el Ejecutivo trabaja con información aportada por los municipios para actualizar mapas de riesgo y definir las áreas donde será necesario intervenir con mayor rapidez.

En ese esquema también participan la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Vialidad, Aguas Bonaerenses (ABSA), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA), Buenos Aires Energía (BAESA) y otros organismos técnicos provinciales.

Los diagnósticos oficiales muestran la magnitud del desafío: entre el 60% y el 65% del territorio bonaerense presenta actualmente condiciones de riesgo hídrico alto o crítico y entre el 35% y el 40% registra suelos saturados, una situación que reduce la capacidad de absorción frente a nuevas lluvias intensas.

En la Cuenca del Salado, especialmente en el centro y noroeste provincial, la acumulación de humedad mantiene en alerta a los equipos técnicos, que aceleran las tareas preventivas mientras avanzan 135 obras hidráulicas y estudios de drenaje urbano, con inversiones cercanas a $285 mil millones, además de otras intervenciones regionales por más de $245 mil millones destinadas a proteger la infraestructura productiva.

La preparación también comenzó a trasladarse a los municipios. En Olavarría, el intendente Maximiliano Wesner reunió a Defensa Civil y distintas áreas del Ejecutivo local para actualizar el Comité Operativo de Emergencias. En Tigre, el intendente Julio Zamora confirmó que continúan las tareas de limpieza de arroyos y desagües, el mantenimiento de estaciones de bombeo y la revisión de protocolos para responder ante una eventual combinación de lluvias intensas, crecidas del Paraná y sudestadas. En otros distritos también se revisan planes de contingencia con el objetivo de anticiparse a un escenario que podría repetirse con mayor intensidad que en temporadas anteriores.

@sergioberniarg Hoy, en la Comisión de Seguridad que tengo el honor de presidir, aprobamos el proyecto que presentamos junto a Malena Galmarini para crear el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil y Desarrollo Resiliente, una iniciativa que permitirá mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias en toda la provincia. Además, avanzamos con el dictamen favorable del Régimen Provincial de Trazabilidad del Cobre y otros Metales Recuperados, una herramienta para combatir el robo y la comercialización ilegal de estos materiales. Trabajamos para fortalecer la seguridad con planificación, prevención y más capacidad de respuesta del Estado. ♬ sonido original - Sergio Berni🇦🇷

Otros expedientes y próximos pasos

Durante la reunión, la comisión también emitió dictamen favorable al proyecto del senador Marcelo Leguizamón Brown (Hechos-Identidad), que crea el Régimen Provincial de Trazabilidad de Cobre y Otros Metales Recuperados (REPROCEM).

La propuesta establece un sistema de registro, control y fiscalización para todas las etapas vinculadas a la compra, venta, acopio, transporte y procesamiento de estos materiales. El objetivo es dificultar la comercialización ilegal de cobre y otros metales recuperados, una actividad asociada al incremento de robos de cableado e infraestructura pública.

En el mismo encuentro, la Comisión resolvió girar a la Comisión de Transporte el proyecto presentado por el senador Mario Ishii para regular el uso de cuatriciclos, triciclos, UTV y vehículos areneros.

Además, se dispuso el archivo de otras iniciativas incluidas en el orden del día, entre ellas un proyecto para implementar una Plataforma Multiagencial en el Ministerio de Seguridad, otro destinado a crear el Sistema Provincial de Senderos Escolares Seguros, una propuesta sobre sistemas de protección contra incendios y un proyecto de declaración vinculado al programa "Voy Seguro" de la Municipalidad de Junín.

La reunión contó con la participación presencial de Sergio Berni y Marcelo Leguizamón Brown. De manera virtual asistieron las senadoras Malena Galmarini, Ayelén Durán y Sabrina Bastida, junto a los senadores Marcos Pisano, Adrián Santarelli y Luciano Olivera, de La Libertad Avanza.

Con el dictamen favorable obtenido en la Comisión de Seguridad, el proyecto que crea el nuevo Sistema Provincial de Gestión del Riesgo continúa su recorrido parlamentario mientras la Provincia acelera las acciones preventivas frente a un escenario climático que promete ocupar un lugar central durante los próximos meses.