Energía, puertos y empleo: el proyecto que busca poner al sudoeste bonaerense en el centro de la transición energética

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, propone declarar a la zona como “Región Estratégica para el desarrollo de energías renovables y la transición energética”.

El sudoeste bonaerense ya genera más de la mitad de toda la energía eólica producida en la provincia de Buenos Aires, pero un nuevo proyecto presentado en la Legislatura busca que ese peso energético se traduzca en infraestructura, inversiones, proveedores y empleo.

La iniciativa fue impulsada por el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Andrés De Leo y propone declarar a la zona como “Región Estratégica para el desarrollo de energías renovables y la transición energética”. La propuesta incluye a Adolfo Alsina, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Villarino y Patagones, junto con sectores de Guaminí, Coronel Suárez y Coronel Pringles.

No se trata solamente de reconocer dónde están instalados los parques eólicos. El texto plantea utilizar esa declaración para construir una agenda común entre los municipios, los gobiernos provincial y nacional, universidades, organismos científicos y tecnológicos y el sector privado.

“Se busca que el reconocimiento se traduzca en una agenda coordinada con los municipios, el Estado Nacional, las universidades y organismos científico-tecnológicos, y el sistema productivo”, explicó De Leo al presentar la propuesta. Entre los objetivos enumeró ampliar la generación renovable, fortalecer el transporte eléctrico, desarrollar proveedores regionales y generar empleo calificado.

El dato que pone al sudoeste en el mapa

Uno de los principales argumentos del proyecto está en los números de generación. De acuerdo con estadísticas de CAMMESA citadas en la iniciativa, las centrales eólicas ubicadas en el sudoeste bonaerense produjeron durante el último año 4.622,9 gigavatios-hora (GWh) de energía neta.

Ese volumen representó el 58,6% de toda la generación eólica de la provincia de Buenos Aires. Pero el peso de la región excede las fronteras bonaerenses: significó también el 24,8% de la producción eólica de todo el país. En otras palabras, aproximadamente una de cada cuatro unidades de energía eléctrica generadas mediante viento en Argentina durante el período analizado salió de parques instalados en esa parte de la Provincia.

Dentro de ese mapa aparecen emprendimientos como los parques eólicos Ingeniero Mario Cebreiro, Pampa II, La Castellana, Vientos del Secano, La Genoveva I y II, Vientos Bonaerenses, De la Bahía y Villalonga, además del complejo San Jorge-El Mataco. La iniciativa también incorpora la generación térmica de RESENER I, en Villarino, y proyectos solares fotovoltaicos conectados a redes locales.

La inclusión de Adolfo Alsina amplía el proyecto más allá del corredor eólico. El distrito cuenta con el Parque Solar Villa Maza, que aparece expresamente mencionado entre los desarrollos de generación fotovoltaica de la región. El proyecto también identifica al Parque Solar Villa Iris como parte de esa estructura energética.

La propuesta busca integrar esas experiencias en una estrategia regional en la que convivan distintas fuentes de generación y, al mismo tiempo, desarrollar la infraestructura necesaria para transportar la electricidad producida.

Bahía Blanca, como nodo del esquema

Dentro de ese mapa, Bahía Blanca ocupa un lugar diferente. La propuesta la presenta como nodo articulador por la combinación de puerto de aguas profundas, infraestructura industrial y complejo petroquímico, mientras reserva a los municipios de la región un papel territorial en el desarrollo de los proyectos.

“La región reúne condiciones que permiten articular una cadena de valor más amplia”, sostuvo De Leo. Su objetivo, según explicó, es que el sudoeste pueda consolidarse “no sólo como productora de electricidad renovable, sino como plataforma de empleo calificado e innovación para la transición energética argentina”.

La discusión apunta así a ampliar el alcance económico de la generación: que detrás de los parques aparezcan también proveedores, servicios industriales, formación profesional, innovación tecnológica y nuevas inversiones.

Andrés De Leo, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles.

Un planteo que De Leo ya había anticipado

El proyecto retoma una línea que el legislador había comenzado a plantear meses atrás desde la propia Cámara de Diputados. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en junio, cuando De Leo asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles, ya había colocado al nodo energético del sur provincial entre las prioridades de su gestión legislativa.

“Vamos a impulsar propuestas que acompañen el crecimiento, la producción y el empleo, entendiendo que la energía es un factor clave para el desarrollo de Buenos Aires”, afirmó entonces.

En aquella oportunidad también anticipó específicamente el lugar que pretendía darle a Bahía Blanca: “Como representante del sur bonaerense, esta comisión representa un lugar de oportunidad para visibilizar y potenciar el nodo energético de Bahía Blanca”.

La nueva iniciativa intenta trasladar ese planteo desde una definición política hacia un proyecto concreto para toda la región.

La Provincia también abrió otra vía para las renovables

El debate legislativo coincide con otras modificaciones que ya se produjeron durante 2026 en el sistema energético bonaerense. En enero, GRUPOLAPROVINCIA.COM informó que la Provincia reglamentó el régimen de Generación Distribuida Comunitaria, mediante la Resolución 17/2026. El esquema permite que vecinos, pymes, consorcios y asociaciones produzcan energía renovable en conjunto y compensen en la red los excedentes generados.

La regulación creó un marco específico para proyectos colectivos que hasta entonces no contaban con un régimen provincial propio.

Ese debate volvió a aparecer esta semana en la Legislatura. La Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado aprobó por unanimidad una iniciativa proveniente de Diputados, impulsada por Viviana Guzzo, para habilitar a concesionarios municipales del servicio eléctrico a operar como autogeneradores comunitarios.

De avanzar ese proyecto, cooperativas y distribuidoras municipales podrían participar directamente en experiencias de generación mediante fuentes renovables para abastecer a sus usuarios y asociados.