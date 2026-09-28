2,5 millones de alumnos y pedidos de comida por cinco: la Provincia refuerza la asistencia y escala la pelea por los fondos

El Ejecutivo bonaerense reclama una deuda superior a $220.800 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y sostiene que la participación federal cayó al 14,5%.

La última entrega de cocinas, heladeras, freezers y vajilla a 268 escuelas públicas de nueve municipios vuelve a poner números sobre una política que ganó peso dentro del presupuesto social bonaerense: el Servicio Alimentario Escolar (SAE) alcanza actualmente a más de 2,5 millones de estudiantes, mientras alrededor de 900 mil chicos y chicas almuerzan todos los días en establecimientos educativos.

Las entregas realizadas durante las últimas semanas demandaron más de $312 millones. Hubo equipamiento para establecimientos de Ituzaingó, Moreno, Trenque Lauquen, Las Flores, Daireaux, Coronel Pringles, Baradero, Carmen de Areco y Necochea. Solo en Ituzaingó se invirtieron $44,4 millones para 19 escuelas y en Moreno otros $69,6 millones para 35 establecimientos.

Con esas incorporaciones, la Provincia informó que ya fueron equipadas más de 7.500 escuelas y que la inversión acumulada para cocinas y comedores supera los $9.575 millones. El programa funciona en los 135 municipios y cubre prestaciones de desayuno, almuerzo y merienda durante el ciclo lectivo.

Pero el despliegue ocurre en un escenario más amplio que la infraestructura escolar. Las cifras oficiales, los relevamientos sociales y los testimonios de municipios que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene recogiendo durante 2026 muestran un crecimiento de la demanda alimentaria, acompañado por dificultades para pagar medicamentos, vivienda y servicios.

El SAE concentra hoy una parte central de la política alimentaria provincial. En julio, el gobierno de Axel Kicillof anunció un incremento del 15% a partir de agosto, que se sumó a la actualización aplicada en mayo. Según los datos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el aumento acumulado durante 2026 llegó así al 49,58%.

La inversión mensual pasó de $54.000 millones a $70.400 millones, es decir, $16.400 millones adicionales cada mes. La proyección anual informada por la Provincia asciende a $588.850 millones.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, definió al SAE como una de las políticas centrales de su cartera y sostuvo que el Gobierno bonaerense triplicó desde 2019 la cantidad de alumnos que reciben almuerzo. La administración provincial informó además que desde 2020 se construyeron, ampliaron o refaccionaron más de 400 comedores, lo que permitió incorporar a más de 500 mil estudiantes a esa prestación.

En la última entrega de equipamiento, la directora provincial de Nutrición, Lucía Cacciutto, puso el foco en la dimensión que alcanzó el programa: “Más de dos millones y medio de chicos y chicas desayunan y meriendan en las escuelas, y 900 mil almuerzan todos los días”.

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad.

El crecimiento de la asistencia ya no aparece concentrado exclusivamente en los municipios del área metropolitana. En julio, Larroque aseguró que los pedidos de alimentos en distritos del interior se habían multiplicado por cinco. Según explicó, municipios que históricamente no requerían ayuda en esa escala comenzaron a demandar refuerzos para atender situaciones alimentarias.

“Los intendentes del interior no pedían en materia alimentaria, pero hoy sí”, afirmó el ministro. También mencionó un crecimiento de los problemas habitacionales, personas en situación de calle y cambios en el perfil de quienes recurren a los comedores.

La cartera provincial detectó, según su diagnóstico, una presencia mayor de varones adultos y adultos mayores en espacios comunitarios de alimentación.

Ese escenario también apareció en testimonios relevados previamente por GRUPOLAPROVINCIA.COM. Los intendentes Ricardo Curutchet, de Marcos Paz, y Sergio Barenghi, de Bragado, describieron incrementos en los pedidos de alimentos, medicamentos, prótesis y ayuda sanitaria.

Desde la Subsecretaría de Políticas Sociales señalaron además que diócesis y escuelas parroquiales reportaban una mayor cantidad de familias buscando asistencia.

Pobreza: casi 4,9 millones de personas en el Conurbano

Los últimos números del INDEC permiten dimensionar parte del contexto en el que se despliegan esas políticas. Durante el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 36,9% de las personas en los partidos del Gran Buenos Aires. Son aproximadamente 4,888 millones de habitantes cuyos hogares no reunieron ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica Total.

La indigencia llegó allí al 9,9%, equivalente a unas 1,314 millones de personas que no lograron cubrir siquiera el valor de la Canasta Básica Alimentaria.

El indicador se deterioró respecto del cierre de 2025: la pobreza en los partidos del GBA había sido del 32,6% en el segundo semestre del año pasado y subió 4,3 puntos porcentuales durante los primeros seis meses de 2026. La indigencia pasó del 8% al 9,9%.

En el Gran La Plata, integrado por La Plata, Berisso y Ensenada, la pobreza alcanzó al 37,8%, unas 359 mil personas. El cálculo implica alrededor de 61 mil personas más que en el segundo semestre de 2025.

Comer menos para pagar deudas

Otros relevamientos realizados en barrios bonaerenses muestran dificultades específicas vinculadas con la alimentación. Un estudio de ISEPCI realizado entre el 27 y el 29 de mayo consultó a integrantes de 1.301 hogares en 30 distritos del Conurbano y ciudades del interior. No se trata de una medición oficial de toda la población provincial, sino de una encuesta sobre ese universo específico.

Dentro de la muestra, el 43% de los hogares afirmó que el pago de deudas le impedía comprar todos los alimentos que necesitaba. Otro 30% manifestó estar endeudado, aunque sin afectar todavía de manera directa su compra de comida.

Entre las familias con niños, niñas y adolescentes, 79% declaró haber atravesado durante el año alguna situación en la que sus hijos no pudieron acceder a una alimentación saludable, adecuada y variada por falta de dinero.

Además, el 77% de las familias entrevistadas aseguró haberse privado durante el mes previo de consumir alimentos como carnes, lácteos, frutas, verduras, cereales o legumbres debido a la falta de recursos.

El mismo relevamiento calculó para mayo una Canasta Básica Alimentaria de $630.419 y una Canasta Básica Total de $1.418.443,52 para una familia tipo dentro de los comercios relevados por su Índice Barrial de Precios.

🏫 ¡Equipamos a 55 escuelas de Trenque Lauquen!



El nuevo equipamiento de cocina y comedor a escuelas que perciben el SAE, es parte de un relevamiento anual para acompañar a cada institución, en pos de cuidar y mejorar la alimentación de los estudiantes bonaerenses. pic.twitter.com/nttrMnQ6Uk — Desarrollo de la Comunidad BA (@MinDesarrolloBA) September 1, 2026

El crecimiento de esas demandas modificó también la composición del gasto del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Larroque afirmó que actualmente el 90% del presupuesto de la cartera está destinado a políticas alimentarias.

Además del SAE, la Provincia sostiene las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), espacios que brindan alimentación y cuidado a chicos desde los 45 días hasta los 14 años. En julio existían 1.587 unidades, con 98.507 becas y una cobertura informada de 141.975 niñas y niños.

El Ejecutivo también aplicó desde septiembre una actualización del 15% para esas unidades y para los Centros Juveniles. Estos últimos suman 449 espacios y alcanzan a más de 19 mil jóvenes mediante actividades educativas, deportivas, culturales y de capacitación laboral.

En abril, antes del último incremento del SAE, la Provincia también había anunciado la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios, con $26.400 millones adicionales, y un aumento del 25% para distintos programas sociales.

La pelea con Nación por $220.800 millones

La expansión del gasto bonaerense está atravesada por una disputa política y presupuestaria con el Gobierno nacional.

La Provincia sostiene que Nación mantiene una deuda de más de $220.800 millones vinculada con el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar. También afirma que la participación federal, que históricamente se ubicaba cerca de un tercio del costo del programa, cayó al 14,5%. Esas cifras corresponden a cálculos y reclamos de la administración bonaerense.

En abril, Larroque había detallado que Buenos Aires pidió $104.000 millones durante 2024 y recibió $70.500 millones; en 2025 reclamó $130.000 millones y recibió $77.000 millones. Para 2026, afirmó entonces que se habían solicitado $177.000 millones sin transferencias concretadas hasta ese momento.

La postura oficial de la Provincia es que la reducción de esos aportes obligó a incrementar la participación del Tesoro bonaerense para mantener la cobertura del SAE.

En ese marco, Larroque sostuvo que el rumbo económico nacional tiene “un impacto cada vez más fuerte en la economía de las familias” y reclamó mayores transferencias para sostener la asistencia.

El refuerzo del SAE convive, sin embargo, con la suspensión de otro programa. El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense (MESA) permanece interrumpido hasta el 31 de enero de 2027. El dispositivo había sido creado como complemento alimentario y distribuía módulos mensuales entre estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

La Provincia justificó la decisión en la emergencia económica, el incremento del costo de los alimentos y la reducción de transferencias nacionales, y sostuvo que los recursos disponibles debían priorizarse en el SAE por tratarse de una política diaria y permanente con más de 2,5 millones de beneficiarios.

Para cancelar facturas pendientes del MESA correspondientes a marzo y abril, el Ejecutivo autorizó a municipios y consejos escolares a utilizar saldos no ejecutados del rubro Alimentos del SAE. La resolución no creó fondos adicionales y excluyó expresamente partidas destinadas a equipamiento.

La medida generó cuestionamientos opositores. El senador del PRO Pablo Petrecca reclamó explicaciones sobre la planificación y la distribución de los recursos y cuestionó que se suspendiera un complemento dirigido a estudiantes vulnerables. “Una provincia no se mide por los discursos que pronuncia, sino por las decisiones que firma”, afirmó. Desde La Libertad Avanza, Sebastián Pareja también cuestionó la medida y acusó al gobierno de Kicillof de recortar asistencia en lugar de otras partidas.

268 escuelas más dentro de una red que sigue creciendo

La entrega anunciada el 26 de septiembre se incorpora así a una secuencia de aumentos presupuestarios, equipamiento y ampliación de dispositivos que la Provincia viene ejecutando durante 2026.

Las 268 escuelas alcanzadas durante las últimas semanas recibieron cocinas industriales, heladeras, freezers, procesadoras, vajilla y otros elementos. Con ellas, el acumulado supera los 7.500 establecimientos equipados y los $9.575 millones invertidos específicamente en infraestructura para preparar y servir alimentos.

El SAE, mientras tanto, sostiene prestaciones para más de 2,5 millones de alumnos, con unos 900 mil almuerzos diarios y una inversión anual proyectada de $588.850 millones.

Esos números conviven con otra fotografía: pedidos alimentarios que, según Desarrollo de la Comunidad, se multiplicaron por cinco en algunos municipios del interior; 36,9% de pobreza y 9,9% de indigencia en los partidos del Gran Buenos Aires; y relevamientos barriales que registran hogares reduciendo el consumo de alimentos para afrontar deudas.

La asistencia alimentaria queda así en el centro de una discusión que atraviesa presupuesto, cobertura social y reparto de responsabilidades entre Nación y Provincia, con el SAE como principal herramienta bonaerense y una disputa todavía abierta por los recursos que cada jurisdicción debe aportar.