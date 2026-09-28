Zona Fría: la FAM cuestionó la quita del beneficio automático y habló de un “golpe al bolsillo”

La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su rechazo a la reforma del régimen de Zona Fría sancionada por el Congreso y cuestionó el impacto que, según planteó, tendrá sobre millones de usuarios de gas del país.

En un comunicado, la entidad responsabilizó políticamente al Gobierno de Javier Milei por impulsar los cambios y sostuvo que la modificación representa un nuevo incremento de presión sobre los presupuestos familiares.

La reforma fue aprobada por el Senado por 38 votos a favor y 8 en contra, después de haber obtenido media sanción en Diputados. El nuevo esquema mantiene el régimen histórico para Patagonia, Malargüe y la Puna, pero elimina el beneficio automático para las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021.

La FAM habló de un “golpe directo al bolsillo”

En su comunicado, la Federación sostuvo que la modificación perjudicará a millones de usuarios que hasta ahora accedían a una tarifa diferencial debido a las características climáticas de sus regiones.

“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, señaló la organización.

La FAM vinculó el cambio con un escenario de aumento de tarifas y mayores dificultades para afrontar el costo de los servicios básicos.

Millones de usuarios alcanzados

A nivel nacional, la reforma alcanza a alrededor de 3,35 millones de usuarios que habían sido incorporados al régimen ampliado.

En la provincia de Buenos Aires, el cambio involucra a aproximadamente 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios, que dejan de contar con el descuento territorial automático.

Ese impacto bonaerense explica buena parte de los cuestionamientos surgidos desde distintos municipios durante los últimos días.

“Un alivio fundamental para la economía real”

La Federación defendió el esquema anterior al considerar que respondía a una mayor necesidad de calefacción en determinados territorios.

Según expresó en el comunicado, la tarifa diferencial funcionaba como “un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”.

La entidad sostuvo que su eliminación para las zonas incorporadas en 2021 genera una mayor carga para hogares que afrontan consumos elevados durante los meses más fríos.

Críticas a la política tarifaria nacional

La FAM enmarcó la reforma dentro de una crítica más amplia al rumbo económico del Gobierno nacional.

En el texto habló de “tarifas impagables” y de un “ajuste permanente”, expresiones que corresponden a la posición política de la Federación frente a la gestión de Javier Milei.

La organización reclamó preservar herramientas que, desde su perspectiva, permitan amortiguar el peso de las facturas de gas sobre las familias.

Qué argumenta el Gobierno

La reforma impulsada por el Ejecutivo nacional responde a una política de mayor focalización de los subsidios.

El Gobierno sostuvo que la ampliación realizada en 2021 había llevado el universo de beneficiarios de alrededor de 950.000 a 4 millones de hogares y que el sistema se había vuelto fiscalmente difícil de sostener.

La nueva normativa busca concentrar la asistencia en los territorios incluidos históricamente y en los hogares que cumplan con criterios socioeconómicos.

Una discusión entre criterio climático y focalización

El debate enfrenta dos enfoques diferentes.

Por un lado, el Gobierno nacional plantea reducir los subsidios generalizados y concentrarlos en hogares considerados vulnerables. Por otro, municipios y entidades como la FAM sostienen que las condiciones climáticas justifican mantener un tratamiento diferencial más amplio.

La reforma aprobada por el Congreso modifica justamente ese equilibrio y reduce el peso del criterio exclusivamente geográfico.

La FAM reafirmó su rechazo

La Federación cerró su comunicado ratificando su oposición a los cambios.

“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, sostuvo la entidad.