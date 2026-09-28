El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se refirió al fenómeno El Niño y puso el foco en las obras hídricas y tareas de mantenimiento que el Municipio viene desarrollando para preparar a la ciudad ante períodos de lluvias intensas y eventuales crecidas del río Paraná.

En un mensaje difundido este domingo, el jefe comunal aseguró que San Nicolás cuenta con más de 35 kilómetros de zanjones y desagües y remarcó que las tareas de limpieza se realizan durante todo el año, con el objetivo de llegar mejor preparados ante posibles situaciones climáticas adversas.

“Seguro escucharon hablar del fenómeno de El Niño que va a impactar en muchas ciudades de Argentina. En nuestro caso, va a ser con crecidas del río y con lluvias más intensas de lo normal”, expresó Passaglia.

El Niño se mantiene activo

El Servicio Meteorológico Nacional informó en septiembre que las condiciones del ENOS corresponden actualmente a una fase cálida de El Niño y estimó una probabilidad del 100% de que esa situación se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026.

En paralelo, el Instituto Nacional del Agua mantiene actualizado el monitoreo de la Cuenca del Plata y del río Paraná. Su sistema de alerta hidrológica registraba al 25 de septiembre nuevos reportes y pronósticos sobre la evolución de la cuenca.

“Podemos decidir si nos encuentra preparados”

Frente a ese escenario, Passaglia sostuvo que, aunque el clima no puede controlarse, sí pueden tomarse medidas para reducir riesgos.

“Frente a la naturaleza hay cosas que no podemos controlar, pero sí hay algo que podemos decidir: si nos encuentra preparados o improvisando”, afirmó.

El intendente utilizó esa definición para poner en valor las intervenciones hídricas ejecutadas durante los últimos años.

Más de 35 kilómetros de infraestructura

“En San Nicolás, hace años que venimos realizando obras hídricas enormes que no se ven, pero son importantes”, señaló Passaglia.

Entre los trabajos mencionó La Cautiva, La Verde, Zanjón San Nicolás, Doña Melchora y Paraguay.

Según indicó, el conjunto de esas intervenciones representa “más de 35 kilómetros de zanjones y desagües”.

Mantenimiento durante todo el año

El intendente remarcó que la infraestructura necesita además un trabajo permanente para conservar su capacidad de escurrimiento.

Por eso, señaló que el Municipio realiza durante todo el año tareas de limpieza y mantenimiento de los distintos desagües.

“Cuando llueve no alcanza con cruzar los dedos: la prevención se construye, se planifica y empieza mucho antes”, sostuvo.

“No podemos manejar el clima”

En el texto que acompañó al video, Passaglia reforzó la misma idea.

“No podemos manejar el clima, pero sí podemos hacer el trabajo que corresponde”, expresó.

El planteo apunta a que las obras y el mantenimiento permitan mejorar la respuesta de la ciudad tanto frente a lluvias intensas como ante una eventual crecida del Paraná.

Seguimiento del río Paraná

El escenario de El Niño mantiene también la atención sobre la evolución de la Cuenca del Plata. El Instituto Nacional del Agua continúa realizando el seguimiento hidrometeorológico y actualizando los pronósticos vinculados al Paraná.

La presencia de El Niño puede aumentar la probabilidad de precipitaciones por encima de los valores normales en distintas regiones, aunque no permite anticipar por sí sola cuánto lloverá específicamente en San Nicolás ni cuál será la altura que alcanzará el río.

Una estrategia basada en la prevención

Passaglia insistió en que el objetivo es reducir la improvisación ante posibles episodios de lluvias abundantes.

Las obras de drenaje, sumadas al mantenimiento permanente, forman parte de una estrategia destinada a mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad.

En ese sentido, el jefe comunal buscó transmitir que la preparación comienza mucho antes de que se produzca una tormenta o una crecida.

San Nicolás seguirá atento a la evolución

El intendente anticipó que el Municipio continuará siguiendo las condiciones meteorológicas e hídricas.

“No hay que subestimar a la naturaleza. Vamos a estar atentos, a mantenerlos informados y a seguir trabajando para responder de la mejor manera ante cualquier situación”, cerró.