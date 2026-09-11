Parques, miradores y costanera: Passaglia repasó la transformación de San Nicolás

El alcalde de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó las intervenciones realizadas en parques, paseos y espacios verdes para integrar la ciudad con el río. En una publicación en sus redes sociales, repasó las transformaciones urbanas y sostuvo que fueron resultado de una planificación previa.

“Durante años la ciudad vivía de espaldas al río, pero decidimos cambiar eso”, expresó. El alcalde señaló que el proceso comenzó con una definición sobre el desarrollo que buscaban para San Nicolás: “Primero planificamos qué ciudad queríamos y después nos pusimos a hacer”.

Entre las acciones mencionó la demolición del muro del Batallón, la puesta en valor de espacios verdes y la recuperación de lugares que, según describió, habían permanecido desaprovechados durante años.

Su repaso incluyó el Parque San Martín, el Parque del Acuerdo, las escalinatas, los miradores, la costanera y el Eco Parque. “Hoy la ciudad y la naturaleza están conectadas”, afirmó al referirse al resultado de esas intervenciones.

Passaglia también vinculó los cambios con el atractivo de San Nicolás para quienes la visitan. Sostuvo que miles de personas llegan a la ciudad y destacó la posibilidad de disfrutar de espacios que antes no existían.

“Hoy miles de personas visitan San Nicolás y no pueden creer todo lo que tiene la ciudad. Disfrutan de lugares que hace algunos años ni existían”, manifestó.

El alcalde cerró su mensaje con una valoración sobre la forma de llevar adelante las transformaciones: “Estas cosas se logran cuando se planifica y se trabaja”.