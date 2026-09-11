Echarren contra Milei: “El auto de taquito era para él, su hermana y Adorni”

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó a Javier Milei en sus redes sociales al contraponer una promesa de campaña sobre la posibilidad de comprar un automóvil con una caída en las ventas de vehículos nuevos. En su publicación, sostuvo que las operaciones retrocedieron un 30% en un año.
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“Vas a poder comprarte un auto de taquito y lo cambiás cada dos por tres”, escribió Echarren al reproducir la frase que atribuyó a Milei. “Eso prometió Milei en campaña”, agregó.

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El intendente utilizó esa referencia para objetar el cumplimiento de lo anunciado. “La realidad es otra: las ventas de 0 km se desplomaron 30% en un año”, afirmó en el mensaje publicado en su cuenta de X.

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Su cuestionamiento vinculó así la promesa de acceder a un vehículo y renovarlo con frecuencia con el retroceso comercial que mencionó en la misma publicación.

Echarren cerró el posteo con una ironía que extendió a la hermana de Milei y a Adorni: “El auto de taquito era para él, su hermana y Adorni”.

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