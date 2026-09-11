Echarren contra Milei: “El auto de taquito era para él, su hermana y Adorni”

“Vas a poder comprarte un auto de taquito y lo cambiás cada dos por tres”, escribió Echarren al reproducir la frase que atribuyó a Milei. “Eso prometió Milei en campaña”, agregó.

El intendente utilizó esa referencia para objetar el cumplimiento de lo anunciado. “La realidad es otra: las ventas de 0 km se desplomaron 30% en un año”, afirmó en el mensaje publicado en su cuenta de X.

Su cuestionamiento vinculó así la promesa de acceder a un vehículo y renovarlo con frecuencia con el retroceso comercial que mencionó en la misma publicación.

Echarren cerró el posteo con una ironía que extendió a la hermana de Milei y a Adorni: “El auto de taquito era para él, su hermana y Adorni”.