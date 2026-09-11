Echarren contra Milei: “El auto de taquito era para él, su hermana y Adorni”
Municipales11 de septiembre de 2026Soledad Castellano
El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó a Javier Milei en sus redes sociales al contraponer una promesa de campaña sobre la posibilidad de comprar un automóvil con una caída en las ventas de vehículos nuevos. En su publicación, sostuvo que las operaciones retrocedieron un 30% en un año.
“Vas a poder comprarte un auto de taquito y lo cambiás cada dos por tres”, escribió Echarren al reproducir la frase que atribuyó a Milei. “Eso prometió Milei en campaña”, agregó.
El intendente utilizó esa referencia para objetar el cumplimiento de lo anunciado. “La realidad es otra: las ventas de 0 km se desplomaron 30% en un año”, afirmó en el mensaje publicado en su cuenta de X.
Su cuestionamiento vinculó así la promesa de acceder a un vehículo y renovarlo con frecuencia con el retroceso comercial que mencionó en la misma publicación.
Echarren cerró el posteo con una ironía que extendió a la hermana de Milei y a Adorni: “El auto de taquito era para él, su hermana y Adorni”.
Te puede interesar
Cascallares: "En estos años sumamos infraestructura educativa y creamos más de 55 nuevas instituciones"
Andrés MonteroMunicipales11 de septiembre de 2026
Durante un encuentro con 80 docentes, Mariano Cascallares destacó la ampliación de la infraestructura educativa y reafirmó el compromiso con la escuela pública.
La Costa sumó cirugía bucomaxilofacial y amplió la atención odontológica gratuita
Andrés MonteroMunicipales11 de septiembre de 2026
El nuevo servicio funciona en el Hospital Municipal de Mar de Ajó y permite resolver de manera gratuita intervenciones odontológicas de mayor complejidad.
Watson destacó a las manzaneras y apuntó contra Milei por la “crisis y ajuste”
Soledad CastellanoMunicipales11 de septiembre de 2026
Al cumplirse 32 años del programa, el intendente de Florencio Varela agradeció el trabajo barrial, cuestionó al Gobierno nacional y ratificó la continuidad de las tareas junto a la gestión de Axel Kicillof.
Recoulat recorrió la obra de la nueva Delegación de Garré
Andrés MonteroMunicipales11 de septiembre de 2026
La obra, financiada íntegramente con fondos municipales, busca mejorar el funcionamiento de las dependencias y brindar una atención más cómoda a los vecinos.
Golía: “Ya pasamos las 500 cuadras de luminarias LED”
Andrés MonteroMunicipales11 de septiembre de 2026
El Municipio avanza con seis nuevas cuadras iluminadas en la periferia y destacó que en los últimos dos años y medio ya se superaron las 500 cuadras con tecnología LED.
Otermín por el aniversario de Lomas: “Nuestro origen es fundamentalmente comunitario”
Soledad CastellanoMunicipales11 de septiembre de 2026
El alcalde reivindicó la identidad del Pueblo de la Paz y agradeció la participación de instituciones en el encuentro aniversario. La agenda continúa con Expo Lomas, un congreso y una carrera solidaria.
Zamora: “Nos da orgullo que muchos jóvenes lleguen al deporte desde los polideportivos”
Andrés MonteroMunicipales11 de septiembre de 2026
El intendente Julio Zamora se reunió con jóvenes que competirán en distintas disciplinas y destacó el papel de los polideportivos municipales en sus trayectorias.
Olivera entregó equipamiento a instituciones educativas de Tordillo
Soledad CastellanoMunicipales11 de septiembre de 2026
La entrega incluyó televisores, un aire acondicionado, una heladera y materiales de impresión. Los elementos fueron destinados a establecimientos de nivel inicial, primario y secundario.
Lo más visto
Una demanda contra Mercado Pago podría alcanzar a siete millones de usuarios
Juan Manuel VillarrealArgentina10 de septiembre de 2026
La Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina llevó a la Justicia el caso de dos usuarias y solicitó revisar los intereses aplicados durante los últimos tres años. Según la entidad, una resolución favorable podría beneficiar a unos siete millones de personas que se encuentren en situaciones similares.
Argentina registró 5.209 suicidios en 2025 y alcanzó una tasa récord
Juan Manuel VillarrealArgentina10 de septiembre de 2026
Un informe del Observatorio de Política Criminal contabilizó 11,8 casos cada 100.000 habitantes, el nivel más alto de la serie analizada. La problemática afecta especialmente a jóvenes y presenta fuertes diferencias entre las provincias.
Colapinto en Madrid: horarios y dónde ver el GP de España
Andrés MonteroDeportes11 de septiembre de 2026
El argentino llega de terminar noveno en Italia y buscará volver a sumar con Alpine. La Fórmula 1 estrenará un circuito semipermanente que tendrá una curva particular entre sus principales desafíos.