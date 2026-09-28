“Es un esfuerzo de todo Balcarce”: Reino celebró la recuperación del Autódromo Fangio

Balcarce vivió una jornada de especial trascendencia con la presencia del gobernador Axel Kicillof y del intendente Esteban Reino, quienes participaron primero de una entrega de escrituras a familias del distrito y luego encabezaron la reinauguración oficial del Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”.

Las actividades combinaron dos hechos de fuerte significado para la comunidad: por un lado, familias que después de años de espera pudieron acceder a la documentación definitiva de sus viviendas y, por otro, la recuperación de un escenario histórico que vuelve a recibir grandes categorías nacionales después de 15 años.

Familias recibieron las escrituras de sus viviendas

La jornada comenzó en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, donde se entregaron títulos de propiedad correspondientes al programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

El acto permitió que numerosas familias accedieran finalmente a la documentación que acredita legalmente la titularidad de sus hogares. Reino agradeció el acompañamiento del gobernador y de los organismos provinciales que participaron del proceso y destacó la importancia de que los vecinos puedan contar con seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Kicillof también puso el foco en lo que representa una escritura después de años de espera. “Yo creo que lo más importante, por eso cuando pasan décadas, en este caso es lo que todos nosotros pretendemos, que es poder dejarle lo que viene después como herencia, como legado, el producto de nuestro trabajo”, sostuvo.

El gobernador vinculó además la regularización dominial con el derecho a la propiedad y remarcó el valor de contar con herramientas públicas para familias que pueden encontrar dificultades para realizar estos trámites por otras vías.

El Fangio volvió a abrir sus puertas

La segunda parte de la jornada se trasladó a la sierra La Barrosa, donde se realizó la reinauguración oficial del Autódromo “Juan Manuel Fangio”.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, representantes del automovilismo, integrantes de la Fundación Fangio, legisladores, intendentes de otros distritos e invitados especiales.

También estuvieron presentes el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La reapertura marca el regreso de las grandes categorías nacionales a Balcarce después de 15 años.

Reino: “Es un día muy emotivo para nosotros”

Durante su discurso, Esteban Reino repasó el largo proceso que permitió recuperar el circuito y destacó la participación de numerosos actores.

“Es un día muy emotivo para nosotros, de mucho trabajo, de mucho crecimiento, de muchas discusiones, de viejos anhelos, de viejos sueños, que empezaron con la Asociación Autódromo, que siguió con el Autoclub, que siguió con mucha gente que parecía que esto iba a ser imposible”, expresó.

El jefe comunal puso especialmente en valor la continuidad del trabajo durante más de una década y la decisión de distintos sectores de sostener el proyecto.

“Cuando se trabaja en conjunto, las cosas se pueden hacer”

Reino remarcó que la recuperación del Fangio fue posible gracias a la articulación entre Municipio, Provincia, instituciones vinculadas al automovilismo, trabajadores y empresas locales.

“Las cosas, cuando se trabajan en conjunto, cuando la política se entiende en el buen sentido, de trabajar para concretar cosas, se pueden hacer”, afirmó.

El intendente también agradeció el acompañamiento provincial para concretar las obras necesarias y destacó que la reapertura no pertenece a un solo sector.

“Este es un esfuerzo del pueblo de Balcarce”

En otro tramo de su mensaje, Reino definió la recuperación del autódromo como un logro colectivo.

“Estamos muy, muy orgullosos de lo que hemos logrado todos los vecinos de Balcarce, este es un esfuerzo del pueblo, del pueblo trabajador de Balcarce, los trabajadores municipales, de las empresas, las asociaciones que trabajaron incansablemente”, señaló.

Finalmente, sintetizó el momento con una definición: “El sueño hoy lo cumplimos, es el comienzo de algo que debe ser mucho más grande”.

Mazzacane: “La seguridad no se negocia”

El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, destacó los trabajos realizados para adecuar el circuito a las condiciones necesarias para el regreso de las categorías nacionales.

“El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se puso al hombro la reconstrucción de este autódromo, y lo logró”, afirmó, al tiempo que reconoció el trabajo del Municipio y de la comunidad.

Mazzacane explicó que la seguridad fue una condición central durante todo el proceso. “Cuando charlamos con el señor gobernador le dije que la seguridad no se negocia. Por eso pusimos todo nuestro esfuerzo para dejar a este autódromo en las mejores condiciones”, sostuvo.

Las intervenciones incluyeron trabajos sobre el trazado, ampliación de zonas de escape, nuevos muros de hormigón, reasfaltado y diferentes adecuaciones destinadas a garantizar las condiciones requeridas para las competencias.

Una inversión actualizada de casi $3.300 millones

Carlos Bianco también destacó la recuperación del escenario y celebró que el Fangio vuelva a recibir actividad nacional.

“Es un gusto estar intendente nuevamente acá en este hermoso municipio de Balcarce y en este bellísimo, quizá uno de los más bellos de la Argentina, autódromo, lo digo como fierrero de alma”, expresó.

El ministro explicó además que los casi $3.300 millones mencionados corresponden al valor actualizado de la obra y no a los desembolsos nominales realizados durante las distintas etapas de ejecución.

“Si hace el valor actual, es decir, cuánto sale a hacer la obra hoy, que es la verdadera inversión, el valor de hoy son 3.300”, precisó.

Kicillof: “Vi este lugar y dije: es mágico”

El gobernador recordó sus recorridas anteriores por el predio y destacó el valor simbólico del Fangio para Balcarce y para el automovilismo.

“Vi este lugar y dije, es mágico, es hermoso, hay que volver a inaugurarlo”, señaló.

Kicillof remarcó que la recuperación demandó recursos, decisiones y varios años de trabajo, pero también la participación de sectores que lograron confluir detrás de un mismo objetivo.

“Esto hubiera sido imposible sin la participación de muchos actores, de muchos sectores, de muchos elementos que no siempre se ponen de acuerdo y que no siempre pueden tirar para el mismo lado”, afirmó.

Turismo, actividad económica y automovilismo

El gobernador también planteó que la reapertura excede lo estrictamente deportivo y puede generar movimiento turístico y económico para Balcarce y la región.

Además, definió al circuito como un patrimonio ligado estrechamente a la historia de Juan Manuel Fangio y al lugar que ocupa Balcarce dentro del automovilismo argentino.

“Un lugar que se merecía volver a tener este verdadero monumento y este verdadero elemento dinamizador, no solo para Balcarce, para la región, sino también para toda la provincia de Buenos Aires y para la República Argentina”, expresó.

“Se hizo entre todos y es para todos”

Kicillof cerró el acto dejando formalmente inaugurada la nueva etapa del autódromo.

“Cumplimos, inauguramos hoy este autódromo. Felicitaciones a todos, un esfuerzo conjunto, nadie vino acá a tironear, sino a decir que se hizo entre todos y es para todos”, afirmó.

La reapertura del Fangio corona así un proceso de recuperación que, según coincidieron Reino y Kicillof, fue posible por el trabajo conjunto de distintos niveles del Estado, instituciones, empresas, trabajadores y vecinos.