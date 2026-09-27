Selección Argentina de Fútbol.

La Selección Argentina volverá a presentarse ante su público el próximo miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro abrirá la serie de tres amistosos que el equipo de Lionel Scaloni disputará en el país y tendrá una particularidad que cambiará por completo la postal habitual de un partido de la Albiceleste: el estadio funcionará con aforo restringido por una sanción de FIFA.

El partido está anunciado para las 20 horas por distintas agendas deportivas actualizadas. Será además la única presentación de esta ventana que se jugará fuera de Buenos Aires: después llegarán Burkina Faso, el 3 de octubre, y Benín, el 6, ambos en el Monumental. Esa agenda y la despedida prevista para Lionel Messi ya forman parte del cronograma que viene desarrollando la Selección y que GRUPOLAPROVINCIA.COM informó durante los últimos días.

El choque con Bolivia, sin embargo, tiene elementos propios que lo convierten en mucho más que el primero de esos tres compromisos: marca el regreso del seleccionado mayor a Córdoba después de más de cuatro años, estará atravesado por restricciones inéditas para distintos sectores del Kempes y reeditará un duelo en el que Argentina conserva un fuerte dominio histórico.

Un Kempes diferente por la sanción de FIFA

La AFA confirmó este viernes que el encuentro se disputará con restricciones de público en cumplimiento de una sanción de FIFA vinculada con cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios registrados durante partidos de Argentina frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. La medida contempla una multa y un cierre parcial equivalente al 50% de las gradas afectadas, especialmente detrás de los arcos.

El impacto será concreto. La Popular Sur Luis Fabián Artime permanecerá sin público, mientras que la Popular Norte Daniel Alberto Willington tendrá 2.500 espectadores menos respecto de su capacidad habitual. La Platea Este Roberto Gasparini, por su parte, será destinada exclusivamente a niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales.

El escenario resulta especialmente llamativo por las dimensiones del Kempes. El estadio tiene una capacidad cercana a los 57.000 espectadores, es uno de los de mayor tamaño del país y habitualmente recibe partidos de alto impacto con ambas parcialidades. Esta vez buena parte de esa capacidad no podrá utilizarse de la manera habitual.

Estadio Kempes.

La AFA había fijado inicialmente valores de $90.000 para populares, $25.000 para menores de 3 a 10 años en popular, $140.000 para la Gasparini y $170.000 para la Ardiles. La venta se realiza exclusivamente por Deportick. Tras la comunicación posterior de la sanción, la distribución de sectores quedó condicionada por las nuevas restricciones, por lo que la disponibilidad efectiva debe verificarse directamente en la plataforma al momento de comprar.

Para las personas con discapacidad, AFA estableció que el ingreso debe gestionarse previamente a través de Deportick durante la venta general. No se podrá realizar ese trámite directamente el día del encuentro.

La Selección vuelve a Córdoba después de más de cuatro años

El partido tendrá además un componente territorial poco habitual para la Selección: significará su regreso al Kempes después de cuatro años y casi ocho meses.

La última presentación del equipo mayor en ese estadio fue el 1° de febrero de 2022, cuando Argentina derrotó 1-0 a Colombia por las Eliminatorias para Qatar con gol de Lautaro Martínez. Aquella noche formó parte de la extensa racha invicta que acompañó al equipo de Scaloni antes de la Copa del Mundo.

Bolivia también tiene un antecedente relativamente reciente en el mismo escenario. El 29 de marzo de 2016, por las Eliminatorias para Rusia 2018, Argentina se impuso 2-0 en Córdoba. El Kempes volverá ahora a recibir el cruce más de diez años después de aquella presentación.

La elección de Córdoba distingue además a este partido de los siguientes compromisos de la fecha internacional. Los encuentros ante Burkina Faso y Benín se trasladarán al Monumental, mientras que la presentación ante Bolivia será el único contacto directo de esta serie con el público del interior del país.

Un historial con Argentina invicta como local

El historial oficial agrega otro dato fuerte. De acuerdo con el registro actualizado de AFA, Argentina y Bolivia disputaron 43 partidos oficiales: la Albiceleste ganó 31, Bolivia siete y hubo cinco empates. Las siete victorias bolivianas se produjeron como local, por lo que Argentina nunca perdió ante la Verde jugando en territorio argentino.

En el último cruce con Bolivia, Argentina se impuso 6-0 en el Monumental.

Los últimos dos cruces también terminaron con triunfos amplios del seleccionado nacional. En septiembre de 2023, Argentina ganó 3-0 en La Paz por las Eliminatorias, mientras que en octubre de 2024 se impuso 6-0 en el Monumental, con tres goles y dos asistencias de Lionel Messi.

El compromiso del miércoles fue además aprobado a través de Conmebol como “Amistoso Internacional 1er Nivel”, dentro de las disposiciones del Reglamento de Partidos Internacionales de FIFA. La misma categoría alcanza a los otros dos partidos programados para esta ventana.

Así, la cita del miércoles reunirá tres elementos poco frecuentes en una misma noche: el regreso de la Selección a Córdoba después de más de cuatro años, un Kempes obligado a modificar su configuración por una sanción internacional y un nuevo capítulo de un historial en el que Argentina conserva el invicto como local frente a Bolivia.