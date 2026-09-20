Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: qué se define en la semana final

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán este lunes 21 su última semana con una renovación importante del programa: mientras varias disciplinas habrán terminado su participación durante el fin de semana, otras recién pondrán en marcha sus competencias y concentrarán sus definiciones entre el martes y el sábado 26.

El tamaño del evento ayuda a dimensionar lo que todavía queda por delante. Santa Fe 2026 reúne a más de 4.000 atletas de 15 países, con 43 deportes y 60 disciplinas distribuidos en 39 escenarios deportivos. Es, además, la primera edición organizada con una provincia como anfitriona y tres ciudades principales —Santa Fe, Rosario y Rafaela— articuladas dentro de un mismo esquema de sedes.

El mapa incluso desborda los límites santafesinos. Algunas competencias tienen subsedes fuera de la provincia: el sóftbol se disputa en Paraná, el surf en Mar del Plata y el bowling en Vicente López. Esa distribución amplió el alcance territorial de unos Juegos cuyo núcleo permanece concentrado en las tres ciudades anfitrionas.

El lunes abre una nueva etapa de los Juegos

Uno de los principales estrenos de la semana será el sóftbol masculino, que comenzará este lunes en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, de Paraná, y tendrá sus partidos por las medallas el viernes 25. Argentina tendrá una doble presentación en la jornada inaugural: enfrentará a Bolivia a las 18 y a Venezuela a las 20.30, según el cronograma oficial vigente.

También comenzará el polo acuático. El torneo femenino abrirá para Argentina ante Chile a las 12, mientras que el conjunto masculino debutará frente a Brasil a las 16.30 en el Centro Acuático Provincial de Rosario. La competencia continuará durante toda la semana: las semifinales están fijadas para el viernes 25 y las finales, tanto femenina como masculina, para el sábado 26.

El lunes será además el punto de partida del tenis, que se extenderá hasta el último día de los Juegos en el Hipódromo de Rosario, y del squash, programado entre el 21 y el 26 en La Rural. Esta última disciplina tendrá pruebas individuales, dobles y por equipos. También continuará el calendario de tenis de mesa, con actividad prevista hasta el sábado.

Argentina ya ganó más de 100 medallas en los Juegos Suramericanos 2026.

La importancia de estas competencias va más allá del medallero. La organización actualizó el sistema de clasificación continental y señala que más de 30 disciplinas de Santa Fe 2026 forman parte del camino hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027. No todas entregan cupos de la misma manera: según cada deporte, los lugares pueden depender de títulos, posiciones finales, marcas, rankings o resultados por equipos.

Atletismo, hockey y una disciplina que debuta

El martes 22 se abrirá otro de los grandes capítulos de la semana con el comienzo del atletismo, que tendrá cuatro jornadas consecutivas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti de la capital santafesina. El programa combina velocidad, medio fondo, fondo, vallas, relevos, saltos, lanzamientos, marcha y pruebas combinadas.

El certamen atlético tendrá además incidencia directa en el calendario continental, ya que contempla plazas para Lima 2027. Esa posibilidad convierte cada definición en algo más que una disputa por el podio suramericano y agrega un objetivo inmediato para los atletas que buscan asegurarse presencia en la próxima gran cita regional.

El hockey sobre césped también tendrá el martes una de sus jornadas centrales: el cronograma reserva ese día para las instancias decisivas en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. La programación abarca ambas ramas y será uno de los puntos fuertes del tramo final de los Juegos.

Otra particularidad llegará con la escalada deportiva, que tendrá actividad entre el martes 22 y el viernes 25. Santa Fe 2026 marca su debut oficial en categoría mayores dentro de los Juegos Suramericanos, con competencias de velocidad, boulder y dificultad. Las estructuras instaladas en el ISEF Nº 27 quedarán después del torneo como infraestructura permanente para la disciplina.

Handball, ecuestre y las últimas finales

El martes comenzará también el torneo masculino de handball. Argentina debutará contra Paraguay a las 19.30 y luego enfrentará a Brasil, Perú, Uruguay y Chile en jornadas consecutivas hasta el sábado. Todos los partidos se disputarán en la ciudad de Santa Fe.

El handball permite mostrar además otra dimensión de los Juegos. Su escenario principal, el Invencible Santa Fe, fue concebido como un estadio multipropósito con capacidad para 3.472 espectadores y como una infraestructura destinada a continuar en funcionamiento después de la competencia internacional.

Desde el miércoles 23 volverá a escena el deporte ecuestre con la modalidad salto en el Jockey Club de Rosario. La primera competencia está prevista para ese día; el jueves se realizará la definición por equipos y el sábado 26 llegará la final individual, con dos rondas programadas.

Todo ese despliegue se apoya en un programa de infraestructura que supera los US$90 millones, con US$75 millones financiados por CAF y el resto mediante aportes del Tesoro provincial. Las obras abarcan centros acuáticos, estadios multipropósito, pistas de atletismo, un velódromo cubierto, espacios para BMX y skate y mejoras en instalaciones deportivas existentes.

La semana terminará el sábado 26 de septiembre, cuando coincidirán las últimas competencias de polo acuático, tenis, tenis de mesa, handball y ecuestre, entre otras disciplinas. Será el cierre de quince días de actividad y de un calendario que, aun después del primer fin de semana decisivo, reserva buena parte de sus finales y clasificaciones continentales para los últimos seis días.