La carrera por las copas: así están el Clausura y la Tabla Anual rumbo a la Libertadores y Sudamericana

Con la recta final cada vez más cerca, la pelea por los boletos internacionales se volvió mínima y cambiante.

El Torneo Clausura 2026 entró en una zona en la que cada resultado empieza a impactar en más de un objetivo. Ya no se juega solamente por terminar entre los ocho mejores de cada grupo y acceder a los playoffs: la tabla anual, la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana, el título de Liga y el descenso empiezan a mezclarse en una recta final con márgenes cada vez más chicos.

El escenario, actualizado después de los dos primeros partidos de la fecha 10, tiene un protagonista inesperado en lo más alto: Independiente Rivadavia lidera la tabla general con 48 puntos, apenas uno por encima de Argentinos Juniors y tres por delante de Vélez. Boca aparece cuarto con 44 y River sexto con 42.

La pelea está lejos de quedar definida. Todavía restan siete fechas de la fase regular para la mayoría de los equipos y buena parte de los que luchan por entrar a las copas están separados por pocos puntos. Por eso, una racha corta puede modificar tanto los cruces del Clausura como el escenario internacional para 2027.

Independiente Rivadavia, la sorpresa que pasó a jugar por todo

El recorrido de Independiente Rivadavia dejó de ser solamente una buena campaña. Con 48 unidades en la acumulada, el conjunto mendocino encabeza actualmente la tabla que reúne los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura y, si la temporada terminara con esas posiciones, conseguiría uno de los cupos a la Libertadores 2027 por esa vía.

Además, estar primero tiene otro premio. La Liga Profesional estableció para 2026 el título de Campeón de Liga para el equipo que finalice con más puntos en la Tabla General Anual. Es decir, el liderazgo que hoy sostiene Independiente Rivadavia no determina solamente una plaza internacional: también pone en juego una nueva corona.

Detrás aparece Argentinos Juniors con 47, mientras Vélez tiene 45. Los tres ocupan actualmente los lugares que la tabla anual entrega a la Libertadores, aunque el reglamento todavía puede producir reordenamientos según quiénes ganen el Clausura y la Copa Argentina.

Belgrano, en tanto, ya tiene su lugar asegurado en la próxima Libertadores por haberse consagrado campeón del Apertura. El reglamento completa las plazas con el ganador del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los mejores equipos disponibles de la clasificación general.

Con 48 unidades en la acumulada, el conjunto mendocino encabeza actualmente la tabla que reúne los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura.

Boca quedó a un paso y River todavía necesita recortar

La pelea inmediatamente detrás de Vélez vuelve especialmente importantes los próximos compromisos de Boca y River. El Xeneize suma 44 puntos y ocupa el cuarto puesto. Hoy estaría clasificado a la Copa Sudamericana, pero se encuentra apenas a una unidad de Vélez, que conserva el último lugar de acceso a la Libertadores por la tabla anual.

La situación de River es algo más exigente. El Millonario acumula 42 unidades, comparte esa cifra con Gimnasia de La Plata y está a tres puntos del Fortín. Este sábado recibirá a Huracán en el Monumental, en uno de los partidos que puede modificar la parte alta antes de que Vélez juegue el domingo frente a Tigre.

Rosario Central también está metido de lleno en esa discusión: marcha quinto con 43 puntos y el domingo recibe nada menos que a Argentinos Juniors. Entre Vélez, Boca, Central y River hay apenas tres unidades, una distancia que vuelve especialmente sensible cada jornada.

Hoy, los seis lugares de Sudamericana que surgen de la anual corresponden a Boca, Rosario Central, River, Gimnasia La Plata, Estudiantes e Instituto, ubicados entre el cuarto y el noveno puesto.

El Xeneize suma 44 puntos y ocupa el cuarto puesto de la tabla anual.

El otro campeonato: meterse entre los ocho

La anual no es la única tabla que obliga a sacar cuentas. El formato del Clausura divide a los 30 clubes en dos zonas de 15, con 16 encuentros para cada equipo durante la fase regular. Los ocho primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final, que se jugarán a partido único y cruzarán a los mejores de una zona con los clasificados de la otra.

Por eso, el torneo empieza a generar una doble necesidad. Un equipo puede estar bien ubicado para una copa internacional pero correr riesgos dentro de su zona, o al revés: tener chances firmes de playoffs pero estar lejos de los puestos continentales de la anual.

Con los resultados del viernes, si la fase regular terminara ahora, uno de los cruces sería Rosario Central-Boca, mientras River tendría que visitar a Defensa y Justicia. Independiente se mediría con Gimnasia La Plata e Independiente Rivadavia jugaría frente a Gimnasia de Mendoza.

En la otra parte del cuadro aparecerían Instituto-Atlético Tucumán, Sarmiento-Lanús, Vélez-Belgrano y Argentinos Juniors-Unión. Son emparejamientos completamente provisorios: quedan varias fechas y cualquier movimiento dentro de los ocho modifica simultáneamente el rival y la localía.

🎥 ¡Zurdazo de Nacho Rodríguez para el 3-1 definitivo! 🩵🤍 pic.twitter.com/PKURvkCRyr — Racing Club (@RacingClub) September 19, 2026

Racing ganó, pero necesita una remontada mucho mayor

El primer gran movimiento de la fecha 10 llegó el viernes por la noche. Racing derrotó 3-1 a Sarmiento, cortó su mala racha y logró salir del fondo de su zona. Sin embargo, el panorama de la Academia en la tabla anual sigue siendo complejo.

Con 29 puntos, Racing aparece 22° en la acumulada y todavía está a once unidades de Instituto, que con 40 marca actualmente el último lugar de ingreso a la Sudamericana. La victoria le permitió recuperar terreno en el Clausura, pero para regresar a la pelea internacional necesita sostener una serie de resultados positivos y esperar tropiezos de varios equipos que tiene por delante.

También el viernes, Defensa y Justicia igualó 2-2 con Central Córdoba. El Halcón quedó con 37 puntos en la anual y, aunque hoy está fuera de las copas, todavía mantiene una distancia que le permite mirar hacia arriba cuando resta más de un tercio de la fase regular.

Siete fechas y demasiadas cosas en juego

El reglamento convierte a esta recta final en una carrera con distintas puertas de entrada a las competencias internacionales. A la Libertadores 2027 irán el campeón del Apertura —Belgrano—, el ganador del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores disponibles de la tabla anual. Si alguno de esos campeones coincide con un equipo situado en puestos de clasificación, las plazas se reordenan hacia abajo.

Para la Sudamericana, la tabla acumulada reparte otros seis lugares entre los equipos mejor posicionados que no hayan conseguido antes un boleto a la Libertadores. Ese mecanismo explica por qué todavía existen numerosos clubes con posibilidades matemáticas y por qué los títulos que faltan definir pueden terminar corriendo la línea de clasificación.

Mientras tanto, los playoffs funcionan como una competencia paralela. Los puntos sumados en las fases regulares cuentan para la anual, pero los encuentros eliminatorios no se agregan a esa clasificación. De allí que las siete jornadas que quedan tengan un valor doble: pueden definir quién sigue por el título del Clausura y, al mismo tiempo, quién jugará internacionalmente en 2027.

A esta altura, la foto tiene a Independiente Rivadavia arriba de todos, Argentinos y Vélez completando el podio, Boca a sólo un punto de la Libertadores y River tres unidades por detrás. Pero con tantos cruces directos y 21 puntos todavía disponibles para la mayoría, la tabla está lejos de cerrarse.

¿Cree que el peronismo llegará unido a las elecciones presidenciales de 2027? Si No No sabe





