Colapinto en Madrid: horarios y dónde ver el GP de España

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de España, la 14ª fecha de la temporada de Fórmula 1, que marcará el debut del circuito de Madring, en Madrid. Después de la remontada en Monza que le permitió finalizar noveno y sumar puntos para Alpine, el argentino buscará otro resultado entre los diez primeros.

La categoría volverá a tener actividad apenas una semana después del GP de Italia. Esta vez, el desafío será sobre un escenario nuevo: un trazado semipermanente que combina sectores construidos para las carreras con calles utilizadas habitualmente por el tránsito.

Los horarios de Colapinto en el GP de España

El programa comenzará el viernes 11 de septiembre con las dos primeras prácticas libres, previstas para las 8.30 y las 12 de Argentina. Serán las primeras tandas del fin de semana para trabajar sobre la puesta a punto de los autos en Madring.

El sábado 12, la tercera práctica libre se disputará desde las 7.30. Más tarde, a las 11, la clasificación definirá el orden de largada. La carrera se correrá el domingo 13 desde las 10 y está pactada a 57 vueltas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina:

Día Actividad Horario Viernes 11 de septiembre Primera práctica libre 8.30 Viernes 11 de septiembre Segunda práctica libre 12.00 Sábado 12 de septiembre Tercera práctica libre 7.30 Sábado 12 de septiembre Clasificación 11.00 Domingo 13 de septiembre Carrera 10.00

El cronograma coincide con la agenda oficial del GP de España, expresada aquí en horario argentino.

Cómo es Madring y dónde ver la Fórmula 1

El estreno del circuito madrileño cambia el escenario del GP de España, que hasta ahora se disputaba en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Esa pista también recibió a la categoría esta temporada, aunque bajo la denominación de Gran Premio de Cataluña.

Entre las particularidades de Madring aparece La Monumental, una curva extensa con 13 grados de peralte. Ese sector será uno de los puntos exigentes de una pista que plantea un nuevo desafío técnico para los equipos.

Toda la actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo en Argentina por Fox Sports y Disney+ Premium. A diferencia de lo ocurrido con el GP de Italia, cuya transmisión fue únicamente por streaming, la cita de Madrid también estará disponible por televisión.