Boca vs. São Paulo: cuándo juegan y el historial.

Boca Juniors y São Paulo volverán a encontrarse después de 19 años en competiciones continentales. El próximo martes 8 de septiembre, desde las 21:30 en La Bombonera, abrirán una de las series de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La revancha será una semana después, el martes 15 a la misma hora, en el MorumBIS, con un lugar en semifinales en juego. Boca llega además como el único representante argentino que permanece en el certamen.

El cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El atractivo del cruce excede la instancia. Son dos clubes que reúnen nueve títulos de Copa Libertadores, aunque nunca se enfrentaron en esa competencia. Sí construyeron un historial considerable en otros torneos organizados por CONMEBOL: disputaron 12 partidos, con cinco triunfos de Boca, cuatro de São Paulo y tres empates. El Xeneize convirtió 18 goles y recibió 13.

El antecedente más reciente data de 2007 y también fue por la Sudamericana. Boca ganó 2-1 la ida de los octavos de final en Buenos Aires, con dos goles de Martín Palermo, pero São Paulo se impuso 1-0 en Brasil y avanzó por la entonces vigente regla del gol de visitante. Aquella fue, hasta ahora, la única serie entre ambos por esta competencia.

La Bombonera y un historial con fuerte peso de la localía

Los números muestran una particularidad que agrega importancia al primer partido. Boca ganó cinco de los seis encuentros que disputó como local contra São Paulo en torneos CONMEBOL. Del otro lado, el conjunto paulista nunca perdió ante el Xeneize jugando en su ciudad: suma tres victorias y tres empates en seis presentaciones.

Entre los capítulos anteriores aparece la Copa de Oro de 1993, en la que Boca eliminó al conjunto brasileño en semifinales antes de consagrarse campeón. También se cruzaron en la Supercopa de 1994 y 1995 y en la Copa Mercosur de 1999, edición que dejó el resultado más amplio de la serie: 5-1 para Boca en Buenos Aires.

El enfrentamiento de mayor peso fue la Recopa Sudamericana de 2006. Boca ganó 2-1 en La Bombonera con dos goles de Rodrigo Palacio y empató 2-2 en el Morumbi para quedarse con el título por un global de 4-3.

Ahora el escenario es diferente, pero vuelve a enfrentar a dos clubes que conocen la Sudamericana desde el lugar de los campeones. Boca levantó el trofeo en 2004 y 2005 y continúa siendo el único equipo que consiguió ganarlo en temporadas consecutivas. São Paulo fue campeón en 2012 y volvió a disputar la final en 2022.

Copa Sudamericana 2026.

Boca persigue un récord que todavía nadie consiguió

La edición 2026 le ofrece al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena la posibilidad de alcanzar una marca inédita: convertirse en el primer club con tres títulos de Copa Sudamericana. Actualmente comparte la cima de la tabla histórica de campeones con otros equipos que también tienen dos conquistas.

Su camino hacia cuartos tuvo dos etapas distintas. Tras terminar tercero en su grupo de la Libertadores, ingresó a los playoffs de la Sudamericana y eliminó a O'Higgins en una serie que necesitó definición por penales. En octavos mostró mayor contundencia: venció 3-1 a Deportivo Recoleta en La Bombonera y 4-0 en Asunción, para cerrar un global de 7-1 y alcanzar los cuartos por sexta vez en su historia y por primera vez desde 2014.

Santiago Ascacíbar tuvo protagonismo goleador en ambos partidos contra Recoleta, mientras Miguel Merentiel convirtió en Paraguay y aparece entre las referencias ofensivas de la campaña. Leandro Paredes, capitán y eje del mediocampo, ocupa un rol central en la estructura de Arruabarrena.

São Paulo llega invicto y con Calleri como viejo conocido

El rival presenta un recorrido diferente. São Paulo ganó el Grupo C con 12 puntos, tres victorias y tres empates, recibió apenas un gol durante esa etapa y llegó a cuartos sin derrotas en sus ocho partidos de Sudamericana. En octavos empató 1-1 con Bolívar en La Paz y ganó 3-1 en Brasil para cerrar el global 4-2.

El equipo es dirigido por Dorival Júnior, quien inició en mayo su tercera etapa en el club. Luciano es su máximo anotador en el certamen con tres goles, mientras que el argentino Jonathan Calleri aparece como uno de los nombres particulares de la llave: convirtió de penal en la clasificación contra Bolívar y ahora enfrentará al club en el que jugó durante 2015.

Así llegará el martes un enfrentamiento que no se producía desde 2007: Boca intentando aprovechar una localía históricamente favorable y sostener el camino hacia una tercera corona; São Paulo defendiendo un invicto que atravesó la fase de grupos y los octavos. La definición quedará para el 15 de septiembre en Brasil.