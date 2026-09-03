Boca completó la llave: el camino hacia la final de la Copa Argentina

Boca se convirtió en el último equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y terminó de completar el cuadro de la competencia. El conjunto xeneize superó a Vélez por 4-3 en la definición por penales, luego del empate 0-0 durante el tiempo reglamentario, y ahora deberá enfrentar a Racing.

El partido se disputó este miércoles 2 de septiembre en Córdoba. Con la clasificación de Boca quedaron definidos los ocho equipos que continúan en carrera, aunque la organización todavía debe anunciar las sedes, los días y los horarios de los próximos encuentros.

Boca y Racing protagonizarán uno de los cruces de cuartos

El duelo entre Boca y Racing aparece como uno de los partidos destacados de la nueva instancia. El ganador avanzará a las semifinales, donde deberá medirse con el vencedor del encuentro entre Deportivo Riestra y Banfield.

De esta manera, uno de esos cuatro equipos conseguirá un lugar en la final de la Copa Argentina.

Por el otro sector del cuadro, Atlético Tucumán se enfrentará con Independiente Rivadavia, vigente campeón del certamen. El último cruce de cuartos tendrá como protagonistas a Estudiantes de La Plata y Platense.

Los cruces de cuartos de final de la Copa Argentina

Deportivo Riestra vs. Banfield

Racing vs. Boca

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes de La Plata vs. Platense

Cuándo se jugará la final y qué premio tendrá el campeón

La AFA anunció que la final de la Copa Argentina se disputará el miércoles 4 de noviembre. La sede y el horario todavía no fueron confirmados.

Además de quedarse con el título, el campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.