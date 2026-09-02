Paro universitario nacional: salarios, financiamiento y un conflicto que escala

La medida de fuerza fue convocada por las principales federaciones docentes y gremiales del sistema universitario luego de que fracasara la reunión paritaria con el Gobierno.

Las universidades nacionales atraviesan este miércoles 2 de septiembre una nueva jornada de paro nacional. La medida de fuerza fue convocada por las principales federaciones docentes y gremiales del sistema universitario luego de que fracasara la reunión paritaria con el Gobierno y los sindicatos rechazaran la propuesta salarial presentada por las autoridades nacionales.

La huelga se extenderá durante 24 horas y cuenta con la adhesión de FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT y UDA, además de organizaciones como ADUBA y APUBA. El reclamo combina la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores universitarios con la exigencia de que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El punto de mayor tensión está en la diferencia entre lo que ofreció el Gobierno y lo que reclaman los gremios. Según las organizaciones sindicales, la propuesta presentada contempla un 3% de aumento para septiembre y otro 3% para octubre, mientras que el segundo porcentaje ya había sido acordado en la negociación anterior. Por ese motivo, consideran que el incremento salarial nuevo es, en los hechos, de apenas 3%.

Frente a ese escenario, las federaciones plantearon una recomposición del 31,2%, correspondiente a la pérdida salarial acumulada hasta julio, a la que buscan sumar la inflación de agosto, salarios adeudados y una compensación vinculada al FONID para los docentes preuniversitarios.

Salarios, ley y financiamiento

El conflicto no se limita a la discusión paritaria. Los sindicatos también colocaron en el centro de la negociación el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente atravesada por una disputa judicial con el Gobierno nacional.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la medida de fuerza busca precisamente reclamar el cumplimiento de las normas vigentes. “Hay una ley vigente y una medida cautelar que el Gobierno tiene que cumplir. Por eso vamos al paro: para defender nuestros salarios y exigir que se respete la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó.

Los gremios sostienen que la discusión salarial debe contemplar el deterioro acumulado desde la entrada en vigencia de la legislación, en noviembre de 2025. En ese cálculo incluyen el porcentaje que consideran adeudado, la inflación de agosto y otros conceptos pendientes.

La decisión de avanzar con el paro fue adoptada de manera conjunta por las federaciones que integran el frente gremial universitario. Para los sindicatos, la propuesta oficial no alcanza para revertir la pérdida de poder adquisitivo y tampoco responde al reclamo relacionado con el financiamiento del sistema.

El secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, Arturo Vallejos, cuestionó la convocatoria oficial y consideró que la instancia paritaria sirve para dilatar el conflicto mientras continúa la discusión judicial.

En la misma línea, desde FEDUBA, su secretario general, Pablo Perazzi, anticipó una profundización del plan de lucha y una nueva movilización nacional. El dirigente calificó la propuesta como una “provocación inaceptable” y reclamó que el Gobierno reconozca la deuda salarial y avance con el cumplimiento de la legislación vigente.

El reclamo también fue expresado por el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, quien cuestionó que el Ejecutivo haya ofrecido un aumento del 3% mientras, según los gremios, persiste la obligación de cumplir con la legislación y las decisiones judiciales.

“Recientemente el Poder Judicial instó al Gobierno a cumplir con la Ley, y la Corte Suprema le ordenó acatar la cautelar. Sin embargo, ofrecen un 3% de aumento salarial”, sostuvo Cagnacci.

Qué respondió el Gobierno

Tras la reunión, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, difundió un comunicado en el que defendió la propuesta oficial y puso el foco en el esfuerzo presupuestario destinado al sistema universitario.

La cartera señaló que las partidas consolidadas destinadas a las universidades nacionales representan “una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional” y presentó la propuesta salarial como parte del esfuerzo financiero del Ejecutivo para sostener el sistema de educación superior.

De acuerdo con la explicación oficial, la propuesta alcanza un 6% acumulado para el próximo bimestre, con un 3% correspondiente a septiembre y otro 3% a octubre.

El Gobierno, además, evitó centrar su comunicación en el reclamo sindical por la Ley de Financiamiento Universitario y puso el foco en la continuidad de las clases. Ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, desde Capital Humano exhortaron a los gremios a garantizar “el derecho a enseñar y aprender”.

La respuesta del Ejecutivo no alcanzó para destrabar la negociación. Apenas finalizado el encuentro, las federaciones ratificaron el paro nacional de 24 horas y anticiparon que evaluarán nuevas acciones.

Una nueva marcha en el horizonte

El conflicto podría profundizarse en los próximos días. Los sindicatos universitarios prevén participar este jueves 3 de septiembre de un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se analizará la continuidad del plan de lucha y podría definirse la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria.

La reunión tendrá lugar en Bariloche y contará con la participación de representantes del sistema universitario. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, también participó de la instancia paritaria junto con las federaciones gremiales y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los gremios anticiparon que el próximo paso podría ser una nueva movilización nacional, que sería la quinta desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Mientras tanto, la negociación salarial continuará formalmente el 17 de septiembre, fecha prevista para una nueva reunión paritaria. Hasta entonces, el escenario queda marcado por tres reclamos que los sindicatos mantienen vinculados: la recuperación de los salarios, el pago de los montos que consideran adeudados y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.