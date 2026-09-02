Paro en 27 aeropuertos del país: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados”

El esquema anunciado por ATE contempla interrupciones durante las seis horas diarias de protesta, distribuidas entre la mañana y la tarde-noche.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha de 48 horas que incluirá paros, asambleas y movilizaciones. La protesta se concentrará en dos franjas horarias por día: de 9 a 12 y de 18 a 21.

En esos períodos solamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados con el traslado de órganos. El resto de las operaciones comerciales podría registrar demoras, reprogramaciones o cancelaciones, por lo que el impacto dependerá de la organización de cada aeropuerto y de las compañías aéreas.

Entre las terminales alcanzadas aparecen dos de los principales puntos del sistema aerocomercial argentino: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

El conflicto se concentra en una serie de reclamos que ATE asegura que permanecen sin respuesta por parte de las autoridades nacionales. El sindicato sostiene que desde enero no se abonan determinados adicionales salariales acordados en el marco de las negociaciones paritarias. A esto suma la falta de reapertura de la negociación sectorial y un deterioro de las condiciones laborales en distintas áreas de la ANAC.

La organización también denuncia un desfinanciamiento de sectores vinculados con tareas operativas y de fiscalización, considerados centrales para el funcionamiento de los aeropuertos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la situación salarial de los trabajadores y apuntó contra las condiciones en las que desarrollan sus tareas. “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo el dirigente.

Qué pasará con los vuelos durante la protesta

La medida no supone un cierre total de los aeropuertos durante las 48 horas. El esquema anunciado por ATE contempla interrupciones durante las seis horas diarias de protesta, distribuidas entre la mañana y la tarde-noche.

La primera franja será de 9 a 12, mientras que la segunda se desarrollará entre las 18 y las 21. Fuera de esos horarios, está previsto que las operaciones continúen.

Sin embargo, la interrupción de determinadas tareas puede generar efectos sobre la programación de vuelos comerciales. Las consecuencias podrían traducirse en demoras, modificaciones de horarios, reprogramaciones o cancelaciones, particularmente cuando los servicios estén previstos dentro de las franjas de protesta.

Los servicios sanitarios, humanitarios, oficiales y los traslados de órganos quedarán exceptuados de la medida. ATE sostiene que la protesta fue comunicada con anticipación para permitir que las empresas y las autoridades aeroportuarias adopten las previsiones correspondientes.

Aguiar también rechazó que eventuales inconvenientes en los vuelos sean atribuidos a los trabajadores. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, afirmó el titular de ATE Nacional.

El dirigente volvió a señalar el incumplimiento de acuerdos salariales y cuestionó el financiamiento de las áreas operativas de los aeropuertos.

“Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, expresó.

Las tres demandas que plantea ATE

El sindicato concentró su reclamo en tres puntos. El primero es el pago de los adicionales salariales correspondientes a ítems extra paritarios que, según ATE, fueron acordados y permanecen pendientes.

El segundo es la apertura de la paritaria sectorial, con el objetivo de retomar la discusión salarial específica de los trabajadores de la ANAC.

El tercero está relacionado con los recursos destinados a las áreas operativas. En particular, ATE reclama financiamiento para las tareas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para los sectores de fiscalización de los aeropuertos.

La organización considera que la falta de recursos afecta las condiciones en las que los trabajadores deben desarrollar tareas vinculadas con la seguridad y el funcionamiento de las terminales.

Dentro de los cuestionamientos planteados por ATE también aparece la situación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se desarrolla un proyecto de refacción y ampliación de la terminal.

El gremio sostiene que la obra avanza sin una actualización de las partidas presupuestarias destinadas a las áreas involucradas y advierte sobre las dificultades que esto podría generar para los trabajadores que deben desarrollar sus funciones durante la ejecución de los trabajos.

Según la posición sindical, la falta de herramientas y recursos adecuados puede repercutir tanto sobre las condiciones laborales como sobre la actividad cotidiana de los pasajeros.

Un conflicto que puede continuar después del viernes

El paro fue definido para este jueves y viernes, pero ATE ya dejó planteada la posibilidad de profundizar las medidas si no aparecen respuestas oficiales.

“Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”, advirtió Aguiar.

La definición del gremio se produce mientras el Gobierno mantiene abierta la discusión salarial general de los trabajadores estatales. De hecho, el esquema salarial vigente para el personal comprendido en el convenio general contempla un incremento del 1,9% desde septiembre, según el acuerdo homologado recientemente.

En el caso específico de ANAC, ATE publicó además una nueva escala salarial correspondiente al período septiembre-diciembre de 2026, aunque señaló que sus montos estaban sujetos a la publicación del decreto homologatorio.

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