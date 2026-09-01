La Selección después de Messi: los nombres que empiezan a pedir pista

El retiro de Lionel Messi marcó el final de una era y obliga a la selección argentina a comenzar una renovación con la mirada puesta en el Mundial 2030. La salida del capitán, anunciada a los 39 años, se suma al cierre del ciclo de Nicolás Otamendi y a las dudas que Lionel Scaloni dejó planteadas sobre su continuidad como entrenador más allá de 2027.

El nuevo escenario también estará condicionado por las sanciones aplicadas luego de los incidentes en la final frente a España. Leandro Paredes deberá cumplir diez partidos de suspensión, mientras que Nahuel Molina recibió siete fechas.

Frente a este panorama, la Albiceleste tendrá que combinar la continuidad de varios campeones con la incorporación de futbolistas que estuvieron cerca de disputar el Mundial 2026 y la aparición de una camada juvenil seguida desde las selecciones dirigidas por Diego Placente.

La renovación no comenzará desde cero. Argentina conserva jugadores con experiencia internacional que llegarán al próximo Mundial en condiciones de sostener un lugar, mientras otros nombres que quedaron fuera de la última convocatoria ya aparecen como candidatos a incorporarse durante el nuevo ciclo.

Los campeones que podrían sostener la base

La proyección para 2030 contempla, en principio, a futbolistas que tendrán menos de 34 años cuando se dispute la próxima Copa del Mundo. La excepción se encuentra entre los arqueros, una posición en la que la edad suele tener una incidencia diferente.

Por ese motivo, Emiliano Martínez, que llegará con 37 años, Juan Musso, con 36, y Agustín Rossi, con 34, forman parte del grupo analizado. También aparecen Facundo Cambeses, que tendrá 33, y Santiago Beltrán, con 25.

En la defensa podrían continuar nombres importantes del último ciclo. Gonzalo Montiel tendrá 33 años; Nahuel Molina, 32; Cristian Romero, 32; Marcos Senesi, 33; Lisandro Martínez, 32; Nehuén Pérez, 30; y Facundo Medina, 31.

El mediocampo todavía podría conservar a dos piezas centrales: Alexis Mac Allister tendrá 31 años y Enzo Fernández, 29. En ataque, Julián Álvarez llegará con 30, mientras que Lautaro Martínez tendrá 32.

El criterio etario dejó fuera de esta proyección a otros mundialistas que en 2030 habrán alcanzado o superado los 34 años: Gerónimo Rulli tendrá 38; Nicolás Tagliafico, 37; Rodrigo De Paul, 36; Leandro Paredes, 35; y Giovani Lo Celso, 34. De todos modos, su ausencia de este listado no impide que puedan ser considerados según su rendimiento y su situación deportiva.

Los jugadores que estuvieron cerca del Mundial 2026

La lista preliminar de la última Copa del Mundo dejó una cantidad importante de futbolistas que podrían recibir nuevas oportunidades durante los próximos cuatro años.

Entre los arqueros aparecen Facundo Cambeses y Santiago Beltrán. En defensa quedaron en el radar Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi —quien fue baja a último momento por lesión—, Zaid Romero y Gabriel Rojas.

En el mediocampo fueron considerados Máximo Perrone, Alan Varela, Ezequiel “Equi” Fernández y Milton Delgado. Entre los futbolistas ofensivos aparecen Tomás Aranda, Emiliano Buendía, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro.

Todos ellos llegarían al Mundial 2030 dentro de una franja etaria competitiva y tendrán por delante un ciclo completo para buscar su lugar en la Selección.

Las promesas que siguen desde las juveniles

El trabajo de las selecciones juveniles también ofrece alternativas para el recambio. Aunque la cantidad de proyectos impide incluirlos a todos, varios futbolistas del Sub 20 y el Sub 17 aparecen entre los nombres que podrían sumarse a futuras convocatorias.

En ese grupo se encuentran Tobías Ramírez y Juan Cruz Meza, de River; Tomás Pérez, del Porto; Jerónimo Gómez Mattar, de Newell’s; Mateo Silvetti, de Inter Miami; Maher Carrizo, del Ajax; y Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen.

El departamento de selecciones nacionales también sigue a jóvenes con nacionalidad argentina que se desempeñan fuera del país. Esa metodología permitió incorporar en su momento a Nicolás Paz y ahora incluye el seguimiento del español Carlos Diez, jugador del Real Madrid.

Los futbolistas proyectados para el Mundial 2030

La edad indicada entre paréntesis corresponde a la que tendrá cada jugador durante la próxima Copa del Mundo.

Arqueros

Emiliano Martínez (37)

Juan Musso (36)

Agustín Rossi (34)

Facundo Cambeses (33)

Santiago Beltrán (25)

Laterales derechos

Gonzalo Montiel (33)

Nahuel Molina (32)

Nicolás Capaldo (31)

Agustín Giay (26)

Dylan Gorosito (24)

Defensores centrales

Marcos Senesi (33)

Cristian Romero (32)

Lisandro Martínez (32)

Leonardo Balerdi (31)

Nehuén Pérez (30)

Zaid Romero (30)

Tomás Palacios (27)

Mariano Troilo (27)

Aaron Anselmino (25)

Ignacio Ovando (23)

Laterales izquierdos

Facundo Medina (31)

Lucas Esquivel (28)

Mateo Del Blanco (26)

Román Vega (26)

Julio Soler (25)

Volantes internos

Carlos Alcaraz (27)

Enzo Barrenechea (29)

Cristian Medina (28)

Ezequiel Fernández (27)

Nicolás Paz (25)

Facundo Buonanotte (25)

Valentín Barco (25)

Tomás Aranda (23)

Franco Mastantuono (22)

Mediocampistas centrales

Alexis Mac Allister (31)

Exequiel Palacios (31)

Enzo Fernández (29)

Alan Varela (29)

Máximo Perrone (27)

Milton Delgado (25)

Extremos

Emiliano Buendía (33)

Nicolás González (32)

Julián Álvarez (30)

Thiago Almada (29)

Giuliano Simeone (27)

Matías Soulé (27)

Alejandro Garnacho (26)

Valentín Carboni (25)

Gianluca Prestianni (24)

Claudio Echeverri (24)

Leonel Flores (19)

Centrodelanteros

Lautaro Martínez (32)

Valentín Castellanos (31)

José Manuel López (29)

Santiago Castro (27)

Joaquín Panichelli (27)

El proceso recién comienza y estará atravesado por el rendimiento, las lesiones, la continuidad en los clubes y las decisiones del cuerpo técnico. Sin Messi y Otamendi, la Selección deberá construir nuevos liderazgos, pero ya dispone de una base campeona, varios jugadores que quedaron a un paso de la última convocatoria y una camada juvenil que busca abrirse camino.