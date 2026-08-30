Universidad pública: el presupuesto pierde peso, los salarios retroceden y crece la disputa por la ley.

La universidad pública abre septiembre con varios frentes superpuestos. Después del paro nacional de 48 horas del jueves y viernes, los gremios preparan una nueva discusión salarial para este lunes 1°, mientras las autoridades académicas esperan movimientos de la Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, un nuevo informe de FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) puso cifras actualizadas al deterioro salarial y presupuestario.

El Informe de Situación del Sistema Universitario N° 14, correspondiente a julio de 2026, registra que los salarios de docentes, no docentes e investigadores de las universidades nacionales perdieron 23,8% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Solo en julio retrocedieron otro 2,1% en términos reales, ya que no tuvieron incrementos nominales mientras los precios avanzaron en esa proporción.

El estudio señala que, con excepción de junio, los ingresos universitarios vienen perdiendo contra la inflación durante los últimos 21 meses. En los primeros siete meses de este año acumulan un descenso real promedio de 2,8%. Para regresar al poder de compra de noviembre de 2023, la recomposición necesaria sería del 31,2%.

Cien puntos entre precios y sueldos

La distancia acumulada desde el cambio de gobierno permite dimensionar el retroceso. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el IPC aumentó 328,8%, mientras los salarios universitarios avanzaron nominalmente 226,8%: una diferencia de 102 puntos porcentuales.

Informe de situación del Sistema Universitario N° 14 - FEDUN + CIICTI.

El deterioro también adquiere otra dimensión cuando se extiende la comparación histórica. Según FEDUN-CIICTI, el nivel salarial actual se ubica próximo a los valores de 2003, incluso por debajo de 2002, y 42% por debajo del máximo alcanzado en 2011. Desde 2015, la pérdida acumulada en el promedio anual llega a 37,5 puntos.

El informe proyecta además que, si se mantienen durante 2026 la ejecución presupuestaria y la inflación previstas, la diferencia acumulada de la masa salarial respecto de los valores de 2023 alcanzará $4,57 billones, medidos a precios constantes de 2026.

Las cifras conviven con otros cálculos que surgen del expediente judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, sostuvo que el reajuste requerido alcanza aproximadamente 54% y que el Ejecutivo recompuso 21% dos meses atrás. Bajo ese parámetro, afirmó que permanece una pérdida superior al 30%.

Son referencias distintas: el estudio gremial toma como base la evolución efectiva entre noviembre de 2023 y julio de 2026; Durán se refiere a la recomposición que, según explicó, debería realizarse para cumplir con la cautelar vigente.

Menos presupuesto y un golpe más profundo en ciencia

El problema no se agota en los ingresos personales. FEDUN y CIICTI proyectan que el financiamiento de las universidades nacionales cerrará 2026 24,4% por debajo de 2023 en términos reales y pasará de representar 0,712% del PBI en 2023 a 0,512% este año. La pérdida acumulada de recursos rondaría los $5,44 billones, una magnitud que el propio informe equipara con casi un año completo de financiamiento universitario.

Informe de situación del Sistema Universitario N° 14 (FEDUN - CIICTI).

El cuadro es todavía más pronunciado en educación, ciencia y tecnología. El presupuesto de la Secretaría de Educación acumularía una reducción real de 48,9% respecto de 2023. En la función Ciencia y Tecnología, el informe calcula un deterioro de 45,7%, mientras el financiamiento de actividades científicas dentro de las propias universidades aparece 85,6% por debajo de los niveles de 2023.

Informe de situación del Sistema Universitario N° 14 (FEDUN - CIICTI).

El CONICET tampoco queda al margen: su presupuesto habría perdido 35,1% respecto de 2023, mientras los salarios de investigadores CIC-CPA y becarios acumulan una caída de hasta 40,5% desde noviembre de 2023. El documento ubica la pérdida de los empleados públicos bajo SINEP en 32,1% y la de los universitarios en 23,8%.

El ajuste también lleva al gasto científico a registros históricos. La función Ciencia y Tecnología se proyecta en 0,154% del PBI para 2026, el valor más bajo de la serie que el informe reconstruye desde 1972.

La Justicia, el paro y la paritaria del lunes

El escenario económico quedó nuevamente expuesto durante el paro nacional del 27 y 28 de agosto, convocado por CONADU, FEDUN y el Frente Sindical Universitario. Los gremios informaron una adhesión prácticamente total en las casi 70 universidades del país.

Financiamiento universitario.

Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, afirmó que la gestión nacional lleva más de 300 días sin aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario y señaló que ya se registran alrededor de 15.000 renuncias durante la actual administración. También advirtió por carreras con dificultades para sostener su funcionamiento y reclamó recursos para becas, gastos corrientes, hospitales universitarios y la compensación del FONID.

En el plano judicial, Durán sostuvo que el juez federal Martín Cormick ya no tendría margen para nuevas dilaciones y podría avanzar con sanciones personales a los funcionarios responsables del cumplimiento de la cautelar. Según relató, en una audiencia reciente el magistrado consideró insuficiente la recomposición parcial realizada por el Ejecutivo.

Los gremios llegarán este lunes a una nueva paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano con un pedido de 31,2% más la inflación de agosto, el reclamo por los salarios que consideran adeudados desde la aprobación de la ley y una suma remunerativa equivalente al FONID para el sector preuniversitario. “Vamos a ir a la paritaria a exigirle al Gobierno todo lo que le debe a las universidades y, particularmente, a sus trabajadores y trabajadoras”, anticipó Chevalier.