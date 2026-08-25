El turismo internacional mostró una mejora durante julio, con un aumento en la llegada de extranjeros y una reducción en los viajes de argentinos al exterior. Sin embargo, la cantidad de residentes que salieron del país volvió a superar a la de turistas no residentes que ingresaron y la balanza cerró otro mes en terreno negativo.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Argentina recibió 466.200 turistas extranjeros durante julio. La cifra representó una suba interanual del 9,1%.

En sentido contrario, 697.200 residentes viajaron al exterior, un 17,3% menos que en el mismo mes de 2025. La diferencia entre ambos flujos dejó un déficit de 230.900 turistas.

Aunque el saldo volvió a ser negativo, el resultado mostró una mejora significativa frente a julio del año pasado, cuando la diferencia había alcanzado las 415.900 personas. Julio fue, además, el séptimo mes consecutivo en el que el déficit se redujo en la comparación interanual. Los datos oficiales registraron 466.200 llegadas y 697.200 salidas durante el mes.

Brasil lideró las llegadas y también las salidas

Los países limítrofes concentraron la mayor parte del turismo receptivo. Brasil fue el principal lugar de origen, con 168.300 visitantes y el 36,1% del total. La llegada de turistas brasileños creció 22,1% frente a julio de 2025.

Uruguay ocupó el segundo lugar, con 74.700 turistas y una participación del 16%. Luego se ubicó el bloque denominado “Resto de América”, con 50.200 visitantes y el 10,8% del total.

Brasil también encabezó los destinos elegidos por los argentinos, con 153.400 turistas residentes y una participación del 22%. Sin embargo, los viajes hacia ese país cayeron 20,8% interanual.

El segundo destino fue Paraguay, con el 15,2% de las salidas, seguido por el bloque “Resto de América”, con el 14,9%. Europa recibió a 78.600 turistas argentinos.

Fuerte caída de los viajes a Chile

La mayor contracción del turismo emisivo se registró en los viajes hacia Chile. Durante julio, 81.000 argentinos cruzaron hacia ese país, un 47% menos que en el mismo período del año anterior.

Los viajes a Bolivia también disminuyeron con fuerza: alcanzaron las 37.300 personas y marcaron una baja interanual del 25,7%.

La reducción de las salidas por tierra explicó una parte importante de ese comportamiento. Mientras los viajes internacionales de argentinos por vía aérea retrocedieron solamente 1,3%, los realizados por pasos terrestres cayeron 34,6%.

En total, el 55,8% de los turistas residentes salió del país por vía aérea, el 36,4% utilizó pasos terrestres y el 7,9% lo hizo por vía fluvial o marítima.

Crecieron las llegadas por avión

Entre los extranjeros que visitaron la Argentina, el 54,1% llegó por avión, el 34,2% por vía terrestre y el 11,6% por pasos fluviales o marítimos.

Las llegadas aéreas aumentaron 21,2% interanual y fueron el principal motor del crecimiento del turismo receptivo. En cambio, los ingresos por tierra disminuyeron 3,5%.

En Ezeiza y Aeroparque, Brasil fue el principal mercado de origen, con 73.700 turistas. Le siguieron “Resto de América”, con 46.400, y Chile, con 24.000.

Los turistas extranjeros que ingresaron por esas terminales permanecieron en el país un promedio de 10,8 noches. Los europeos tuvieron la estadía más prolongada, con 24,2 noches en promedio.

Los números de julio reflejan una corrección respecto del fuerte desequilibrio registrado durante 2025: llegaron más extranjeros y disminuyó la salida de residentes. Sin embargo, por cada turista internacional que ingresó todavía salió aproximadamente un argentino y medio, por lo que la balanza turística permaneció en déficit.