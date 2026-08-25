Nadia Beller prepara la presentación de nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia e imputado por tentativa de feminicidio, y aseguró que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si fuera convocada. En paralelo, el Gobierno volvió a negar que el consultor mantenga actualmente una relación con Javier Milei, aunque existen registros de múltiples ingresos suyos a la Casa Rosada después de la asunción presidencial.

Beller solicitará ampliar su declaración ante la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, que investiga el ataque a balazos que sufrió frente a un hotel. Según anticipó, cuenta con mensajes, audios y registros de comunicaciones con Cerimedo que todavía no fueron difundidos públicamente.

La abogada afirmó que entregará ese material únicamente a la Justicia. También manifestó que accedería a declarar ante un juez o fiscal argentino sobre la información que posee, en caso de recibir una citación formal.

Los audios que Beller quiere entregar

Entre el material que pretende incorporar al expediente hay grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo. De acuerdo con su relato, los registros incluyen referencias a la relación que mantenían y comentarios sobre presuntos hechos de corrupción.

Beller sostuvo que comenzó a grabarlo porque desconfiaba de sus movimientos y de las explicaciones que recibía sobre sus viajes. Según indicó, las conversaciones fueron registradas durante períodos extensos y abordaron diferentes temas personales y políticos.

También aseguró que conserva comunicaciones que podrían aportar datos sobre los supuestos vínculos entre Cerimedo y los atacantes. La víctima busca que la Fiscalía analice ese material junto con las pericias realizadas sobre los dispositivos secuestrados durante la investigación.

La causa ya incorporó mensajes y anotaciones extraídos del teléfono del acusado. La Justicia boliviana rechazó los planteos de su defensa contra la utilización de esas evidencias y dispuso que Cerimedo cumpla 180 días de prisión preventiva mientras avanza la pesquisa. La investigación continúa con peritajes, declaraciones y medidas destinadas a reconstruir las comunicaciones del día del ataque.

Cerimedo está imputado por tentativa de feminicidio. La acusación fiscal sostiene que habría planificado y dirigido de manera remota la emboscada contra Beller. La responsabilidad penal todavía debe ser determinada dentro del proceso judicial.

El Gobierno niega vínculos con Cerimedo

En medio de las nuevas declaraciones, Adrián Ravier afirmó que Cerimedo no mantiene una relación con Javier Milei. La posición coincide con lo expresado anteriormente por el Presidente, quien aseguró que el consultor dejó de estar vinculado con su espacio en 2023.

Sin embargo, los registros de acceso a la Casa Rosada muestran que Cerimedo ingresó a la sede del Poder Ejecutivo después de esa fecha. Las planillas relevadas indican que acumuló al menos 13 entradas desde que Milei asumió la Presidencia, 12 de ellas durante 2024.

Los accesos se extendieron hasta junio de ese año y fueron autorizados por distintas áreas y funcionarios. Dos de las visitas tuvieron como destino registrado la Secretaría General de la Presidencia, aunque las planillas no permiten establecer con quién se reunió en cada oportunidad.

Por lo tanto, los documentos acreditan su presencia en el edificio, pero no prueban por sí solos la continuidad de una relación personal o política con Milei. Los registros oficiales consignan ingresos desde diciembre de 2023 y durante distintos meses de 2024.

El nuevo material anunciado por Beller podría abrir una derivación argentina si sus declaraciones o grabaciones contienen información vinculada con posibles delitos cometidos en el país. Hasta el momento, la investigación principal continúa radicada en Bolivia y no se informó una citación formal de la Justicia argentina.