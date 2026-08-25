La Provincia vuelve a la carga por dos rutas nacionales: presión y mensaje para Santilli

La administración de Axel Kicillof presentó formalmente ante el Ministerio de Economía una solicitud para asumir la gestión y concesión del tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón y de un sector de la Ruta Nacional 33.

Mientras el Gobierno nacional acelera concesiones viales y firma acuerdos con otras provincias, Buenos Aires sigue esperando una respuesta por dos corredores considerados estratégicos. La administración de Axel Kicillof presentó formalmente ante el Ministerio de Economía una solicitud para asumir la gestión y concesión del tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón y de un sector de la Ruta Nacional 33.

El planteo, impulsado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, suma un nuevo capítulo a la extensa disputa entre la Provincia y la Nación por la paralización de obras, la administración de las rutas y el destino de los recursos que recauda el Estado nacional.

La presentación se conoció en una semana cargada de señales políticas. El lunes, Luis Caputo adjudicó los ocho tramos correspondientes a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 3.900 kilómetros. Casi en simultáneo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular del Palacio de Hacienda firmaron con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, los convenios para transferir a esa provincia la gestión de las rutas nacionales 22 y 151.

Para el gobierno de Kicillof, la comparación resulta inevitable: mientras otros distritos avanzan en acuerdos concretos, los pedidos bonaerenses acumulan reuniones, expedientes y reclamos públicos sin una definición de la Casa Rosada.

Qué rutas pidió administrar la Provincia

La solicitud elevada por Katopodis comprende dos trazas específicas: el tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón ubicado entre los kilómetros 13,500 y 62,450; y la Ruta Nacional 33, desde su intersección con la Ruta Provincial 65 hasta la Ruta Nacional 3.

La Autopista Presidente Perón fue proyectada como el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires. Su recorrido conecta accesos estratégicos como Panamericana, Acceso Oeste, Riccheri y la Autopista Buenos Aires-La Plata, y atraviesa una docena de municipios del conurbano. La obra comenzó en 2010 y quedó paralizada tras el cambio de gobierno de diciembre de 2023. Todavía resta completar algo más de 30 kilómetros para cerrar la totalidad del corredor.

En el caso de la Ruta 33, el tramo solicitado atraviesa una zona central para la producción agropecuaria y el movimiento de cargas del sudoeste bonaerense. La Provincia sostiene que administrar ambos corredores permitiría ordenar las intervenciones, impulsar inversiones y mejorar la seguridad vial y la conectividad.

“Son dos corredores estratégicos, fundamentales para la producción, la logística, el transporte y la conectividad de millones de bonaerenses”, argumentó Katopodis.

ESTA VEZ, LE PEDIMOS FORMALMENTE A MILEI EL TRASPASO DE LA AUTOPISTA PERÓN Y LA RUTA 33



Desde la Provincia de Buenos Aires presentamos una solicitud formal ante el Ministerio de Economía para asumir las facultades de concesión y administración de ambos corredores viales, en el… pic.twitter.com/yPmadgCT8z — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 24, 2026

El decreto que Buenos Aires busca aprovechar

La presentación se encuadra en el artículo 10 del Decreto 253/2026, firmado por Javier Milei en abril. La norma habilita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a solicitar la delegación de facultades para concesionar, administrar, reparar, ampliar, conservar o mantener tramos de rutas nacionales.

El régimen no transfiere el dominio ni la jurisdicción federal sobre las trazas. Nación conserva la titularidad y las facultades de supervisión técnica, mientras la provincia autorizada puede preparar licitaciones, adjudicar contratos y organizar el esquema de mantenimiento o inversión.

Para avanzar, cada jurisdicción debe presentar ante Vialidad Nacional un plan de obras, el cronograma de ejecución, la fuente de financiamiento, el esquema tarifario previsto y las condiciones económicas de la eventual concesión. Los convenios pueden tener una vigencia máxima de 30 años y deben recibir la aprobación de la Secretaría de Transporte. El texto oficial del Decreto 253/2026 incluyó inicialmente a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, pero dejó abierta la incorporación de otros distritos.

Buenos Aires busca ingresar ahora a ese mismo régimen. En la nota enviada a Economía, el Ejecutivo provincial manifestó su disposición a celebrar los convenios correspondientes con Vialidad Nacional, elaborar un programa integral de intervención y garantizar procesos basados en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y equilibrio económico-financiero.

En el caso de la Ruta 33, el tramo solicitado atraviesa una zona central para la producción agropecuaria y el movimiento de cargas del sudoeste bonaerense.

Río Negro avanzó y Buenos Aires sigue esperando

El contraste que encendió nuevamente la disputa ocurrió en la Casa Rosada. Weretilneck firmó con Santilli y Caputo los acuerdos para gestionar las rutas 22 y 151 durante 20 años.

El convenio deberá ser ratificado por la Legislatura rionegrina y contempla una transición antes de que la provincia asuma efectivamente la administración. Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción y la supervisión técnica, mientras Río Negro deberá financiar su plan de recuperación y podrá avanzar posteriormente con una concesión por peaje. Según informó Diario Río Negro, la primera etapa abarcará aproximadamente 305 kilómetros y proyecta un financiamiento de hasta USD 60 millones.

La firma coincidió, además, con la adjudicación de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. El proceso comprende ocho tramos y más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a ser operados y mantenidos por empresas privadas sin subsidios directos del Tesoro, de acuerdo con la explicación oficial. El programa completo busca incorporar más de 9.000 kilómetros por los que circula cerca del 80% del tránsito nacional. Vialidad Nacional confirmó las adjudicaciones el 24 de agosto.

Frente a ese movimiento, Katopodis volvió a remarcar que Buenos Aires inició sus gestiones hace más de dos años. “El 29 de mayo de 2024 tuvimos la primera reunión en la Casa Rosada para pedir el traspaso. Eso fue dos jefes de Gabinete atrás”, recordó. Aquel encuentro se realizó con Guillermo Francos, quien acababa de reemplazar a Nicolás Posse. Después ocuparon el cargo Manuel Adorni y el actual jefe de ministros, Diego Santilli.

Una autopista que también abrió fuego amigo

La discusión por la Presidente Perón ya había generado un conflicto dentro del oficialismo bonaerense. Cuando Katopodis reflotó el reclamo tras un acuerdo entre Nación y Santa Fe, la diputada nacional del Frente Renovador Marina Salzmann cuestionó las prioridades y pidió atender primero el deterioro de la Ruta Provincial 40.

“Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales, ¿de dónde van a salir los recursos para la Autopista Presidente Perón?”, planteó entonces la legisladora.

Sr. Ministro con todo respeto, los bonaerenses necesitamos que se termine la ruta provincial 40 que está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos. Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales, de dónde van a salir los recursos para la… https://t.co/KARfnUpADt — Marina Salzmann (@marinadorotea) July 24, 2026

A ese frente se agregan los reclamos por la Autovía 5 y otras obras paralizadas, además de la disputa por el proceso de concesión de 1.800 kilómetros de rutas nacionales ubicadas en territorio bonaerense. AUBASA intentó participar en la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, pero su propuesta fue descartada. La empresa provincial denunció irregularidades e impugnó el procedimiento; el Gobierno nacional rechazó el recurso y dejó agotada la vía administrativa.