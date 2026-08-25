Coparticipación en baja: Kicillof activa al Banco Provincia para sostener a los municipios

Del gasoil a los aguinaldos: las cuentas municipales y la respuesta bonaerense.

El Gobierno de Axel Kicillof volvió a usar al Banco Provincia como herramienta de auxilio para las administraciones locales. Junto al presidente de la entidad, Juan Cuattromo, el Gobernador firmó convenios con 18 intendentes por $16.200 millones para comprar maquinaria, vehículos y equipamiento destinado a salud, seguridad, obra pública y servicios urbanos. La decisión llegó en la misma jornada en que jefes comunales del peronismo, la UCR y el PRO escucharon un diagnóstico adverso sobre la coparticipación y los próximos meses.

El financiamiento llega mientras la Provincia y los intendentes atribuyen al programa de Javier Milei una recesión que achica la recaudación y empuja una demanda social creciente.

La coparticipación pierde contra la inflación

El informe de la Consultora Política y Producción Argentina, elaborado con datos oficiales, precisó que los 135 distritos recibieron $2.778.995 millones durante el primer semestre de 2026. La cifra cayó 2,48% en términos reales frente al mismo período de 2025, equivale a una pérdida de $74.683 millones a valores de junio y representa el menor nivel de transferencias reales desde 2021.

La coparticipación bruta aportó el 75,9% del total; el Fondo Educativo, el 10,6%; otros fondos, el 10,5%; la descentralización tributaria, el 2,1%; y el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), apenas el 0,9%. Medidos en gasoil, los recursos pasaron de representar 1.982 millones de litros en el segundo semestre de 2022 a 1.437 millones en la primera mitad de este año: una pérdida de capacidad de compra del 27,5%.

El deterioro alcanzó su peor registro desde 2021 en 82 comunas y el segundo peor en otras 13. Solo 24 mejoraron interanualmente. San Isidro encabezó las bajas, con 8,7%, mientras Chacabuco lideró las subas, con 10,8%. El resultado de cada distrito depende del Coeficiente Único de Distribución y de fondos específicos, por lo que el relevamiento no permite atribuir esas diferencias a decisiones discrecionales.

Los municipios que reciben más recursos, registraron una caída real desde el -0,7% (Moreno) hasta el -5,6% (Malvinas Arg). Tambien La Matanza (-3,6%), La Plata (-1,4%), Lomas de Z. (-1,1%), Merlo (-3,1%), G. Pueyrredon (-3,7%), Pilar (-2,4%), Quilmes (-2,0%) y A. Brown (-2,3%). pic.twitter.com/pLN3bTsPDN — Consultora PPA (@PPAConsultora) August 24, 2026

Después de la reunión, el radical Ramón “Tito” Capra, de General Alvear, señaló que la Provincia también padece la crisis nacional y que en la coparticipación mensual “el goteo es un poco menos”. Agregó que crecieron la asistencia social y los pedidos de vecinos que ya no pueden pagar las tarifas.

Crédito para sostener los servicios

Provincia Leasing financiará maquinarias, vehículos y equipos para salud, seguridad, mantenimiento urbano y obras. Cuattromo remarcó que el Banco seguirá trabajando junto a los municipios. Con esta cuarta ronda, el programa llegó a 104 distritos asistidos desde 2020.

Firmaron Juan José Fabiani, de Almirante Brown; Esteban Reino, de Balcarce; Sergio Barenghi, de Bragado; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Ramón Capra, de General Alvear; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Walter Wischnivetzky, de Mar Chiquita; Ramón Lanús, de San Isidro; Darío Golía, de Chacabuco; Marisa Fassi, de Cañuelas; y María Celia Gianini, de Carlos Tejedor. También adhirieron los intendentes de Brandsen, General La Madrid, General Villegas, San Cayetano, Suipacha, Capitán Sarmiento y Tornquist. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rubèn Darìo Golìa (@rubendariogolia)

Golía suscribió además un crédito para comprar quintas que serán incorporadas al patrimonio municipal, subdivididas y dotadas de calles, infraestructura y servicios. El jefe comunal sostuvo que el préstamo permitirá “adquirir más tierra y seguir proyectando el crecimiento de Chacabuco”.

Aguinaldos, fondos y reclamos a Nación

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reconoció que algunos distritos necesitaron asistencia para pagar el último aguinaldo, pero descartó una crisis salarial generalizada. Afirmó que la Provincia ayudó a gobiernos locales de distintos signos y sostuvo que, desde la llegada de Kicillof, “no hubo ningún problema severo de pago de salarios municipales”. También recordó que el Ejecutivo respaldaba una mayor libre disponibilidad de los fondos, aunque la Legislatura mantuvo otro esquema.

Para el 30 de agosto está prevista la segunda cuota del FEFIM y el 1º de septiembre la Provincia debe afrontar otro pago del canje de deuda originado durante la gestión de María Eugenia Vidal. Al mismo tiempo, la administración bonaerense reclama al Gobierno nacional $17,8 billones por deudas directas, programas y obras discontinuadas.

Ese monto no debe confundirse con los $26,7 billones que calcula como desfinanciamiento total, una categoría que incorpora recursos caídos por la política económica. El Presupuesto 2026 prevé coparticipar eventuales recuperos mediante un Fondo de Restitución sujeto a litigios todavía abiertos.

En la Legislatura, la senadora radical Nerina Neumann Losada propone elevar gradualmente del 16,14% al 20% la participación municipal en la masa coparticipable, mientras Sergio Vargas impulsa llevarla al 21%.

Kicillof sostuvo que, con esas restricciones, la banca pública debe seguir aportando herramientas para que las gestiones locales no retrocedan. Por eso, afirmó, el desafío es “dar continuidad y fortalecer esta línea estratégica para la gestión local”.