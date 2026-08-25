El presidente Javier Milei reunirá este martes a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo antes de una semana marcada por debates centrales para el Gobierno en el Congreso.

El encuentro comenzará a las 17.30 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Será una reunión conjunta de los bloques oficialistas de ambas cámaras, convocada para coordinar posiciones, revisar el estado de las negociaciones y alinear el discurso alrededor de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

La cumbre estará encabezada por Milei y contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Una vez terminado el encuentro con los legisladores, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse para definir los detalles de la estrategia parlamentaria y evaluar los acuerdos necesarios para avanzar con la agenda oficialista.

Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II, las prioridades

El primer desafío estará en la Cámara de Diputados, donde LLA buscará este miércoles conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del proyecto de Inocencia Fiscal II.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la sesión fue convocada para el miércoles 26 a las 12 y tendrá entre sus ejes la reforma del BCRA, Inocencia Fiscal II y distintas iniciativas opositoras.

La modificación de la Carta Orgánica busca concentrar el mandato de la entidad en la preservación del valor de la moneda y limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro. También contempla cambios en los mecanismos de remoción de sus autoridades y en las transferencias de utilidades.

Por su parte, Inocencia Fiscal II amplía el universo de contribuyentes que podrán adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa permite que personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad sin los límites actuales de ingresos y patrimonio.

La bancada conducida por Gabriel Bornoroni considera que cuenta inicialmente con los apoyos necesarios para aprobar ambos proyectos. Sin embargo, el oficialismo deberá sostener las negociaciones con el PRO y otros bloques dialoguistas para garantizar el quorum y las mayorías durante la sesión.

La agenda de Diputados también contempla el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Este último deberá regresar al Senado debido a las modificaciones incorporadas durante su tratamiento.

El oficialismo también busca una sesión en el Senado

En la Cámara alta, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, convocó para este miércoles a una reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo de acordar una sesión para el jueves.

El temario se encuentra sujeto a negociación e incluye tratados internacionales, pliegos para cubrir vacantes en la Justicia Federal y otras iniciativas reclamadas por distintos bloques. Entre las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo figuran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña.

La construcción de acuerdos aparece más compleja en el Senado, donde las bancadas dialoguistas reclaman incorporar proyectos propios y advierten que su acompañamiento no está garantizado. Las conversaciones definirán tanto la realización de la sesión como el contenido final del temario.

Dentro del oficialismo también persiste la discusión sobre la eliminación de las PASO. Mientras algunos sectores consideran difícil reunir los votos, otros continúan negociando apoyos para llevar el tema al recinto entre septiembre y octubre.

La reunión encabezada por Milei buscará unificar posiciones frente a ese escenario y colocar al Presidente al frente de la coordinación legislativa. Con dos cámaras atravesadas por negociaciones diferentes, el Gobierno intentará ordenar su bloque y asegurar respaldos externos para avanzar con los proyectos que considera prioritarios.