Caja municipal, El Niño y 2027: la agenda que reúne a los intendentes radicales

Foro de Intendentes Radicales.

Los intendentes radicales bonaerenses se reúnen este martes en La Plata con una agenda atravesada por tres asuntos que ya se superponen en los despachos: la pérdida de recursos de los municipios, la preparación ante los posibles efectos de El Niño y la definición política de una UCR que normalizó sus autoridades, pero todavía no resolvió cómo ni con quién competirá en 2027.

El Foro de Intendentes Radicales comenzará a las 11 en la sede del Comité Provincia. Lo integran los jefes comunales de Adolfo Alsina, General Alvear, Florentino Ameghino, General Arenales, Ayacucho, Balcarce, General Belgrano, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, General La Madrid, General Lavalle, Lezama, Lincoln, Lobería, General Madariaga, Magdalena, Maipú, Monte, Pellegrini, Rauch, Rojas, Saladillo, San Cayetano, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Lomas y General Viamonte.

A las 11:45 expondrá el economista Damián Bonari, exministro de Economía bonaerense y especialista en políticas fiscales y sociales. Su presentación abarcará las restricciones de 2026, las perspectivas para el segundo semestre y los riesgos y oportunidades que podrían enfrentar las administraciones locales durante 2027. Luego habrá preguntas e intercambio entre los participantes.

La caja que no alcanza

El diagnóstico llega respaldado por números. Según un informe de la Consultora Política y Producción Argentina, elaborado con datos oficiales, los 135 distritos recibieron $2,779 billones de la Provincia entre enero y junio.

Descontada la inflación, el monto cayó 2,48% frente al mismo período de 2025 y marcó el nivel real más bajo desde 2021. La pérdida equivale a $74.683 millones a valores de junio. Además, 82 municipios tuvieron su peor semestre del período y otros 13 quedaron en el segundo peor registro.

El retroceso ocurre mientras la administración de Axel Kicillof reclama al Gobierno de Javier Milei $17,8 billones por deudas, programas y obras discontinuadas, cifra distinta de los $26,7 billones que calcula como “desfinanciamiento total”.

Transferencias municipales.

Entre las comunas radicales, Florentino Ameghino y Maipú registraron bajas reales interanuales del 6,5%; General Madariaga, del 5,9%; Tandil, del 5,8%; y General Viamonte, del 5,7%. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal representó apenas el 0,9% de las transferencias, mientras los intendentes reclaman mayor disponibilidad para atender gastos urgentes.

Las advertencias ya habían aparecido en entrevistas con GRUPOLAPROVINCIA.COM. El intendente de Balcarce, Esteban Reino, sostuvo que “esta recesión grave” afecta la cobranza de tasas y provoca una caída mensual de la coparticipación.

Su par de Saladillo, José Luis Salomón, resumió: “No nos sobra nada”, ni siquiera para obras básicas o emergencias. Ramón Capra, de General Alvear, contó que recortó eventos y otros gastos para preservar salud y educación, y señaló atrasos de IOMA y una merma importante de los envíos provinciales.

En ese escenario, Reino y Capra estuvieron este lunes entre los 18 intendentes que firmaron convenios con el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Provincia Leasing financiará bienes de capital por $16.200 millones para maquinaria, vehículos y equipamiento destinado, entre otras áreas, a salud, seguridad y obra pública. El programa asistió a 104 municipios desde 2020.

Reino y Capra estuvieron este lunes entre los 18 intendentes que firmaron convenios.

El Niño y la prevención

Desde las 13, el Foro evaluará la situación meteorológica del segundo semestre y los sistemas de prevención de riesgos. El informe de julio del Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones de El Niño estaban presentes y estimó una probabilidad cercana al 100% de continuidad de la fase cálida durante el trimestre julio-agosto-septiembre. Ese dato no anticipa por sí solo cuánto lloverá en cada distrito, pero obliga a seguir pronósticos y preparar respuestas.

El noroeste bonaerense ya abrió esa discusión. En General Arenales, la intendenta radical Érica Revilla encabezó una reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado–Subregión A1 con autoridades provinciales, el senador del PRO Pablo Petrecca y representantes de Junín, Lincoln, General Villegas, Leandro N. Alem, Florentino Ameghino, General Pinto y General Viamonte.

Encuentro del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado – Subregión A1.

El temario incluyó caminos rurales, producción, monitoreo tecnológico y coordinación ante anegamientos, mientras continúan pendientes tramos del Plan Maestro del Río Salado. “No podemos esperar a que llegue el problema para empezar a actuar”, advirtió Petrecca.

La discusión por 2027

A las 14:30, el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, encabezará el conversatorio “Los desafíos del radicalismo bonaerense en la nueva etapa”. La cita ocurre después de que el partido completara el 8 de agosto, en el club Atenas de La Plata, la conformación de su Convención, presidida por Pablo Nicoletti.

El acuerdo entre el abadismo y sus aliados con Evolución permitió normalizar los órganos, aunque el sector que integran Miguel Fernández y Alejandra Lordén decidió no participar de la Convención y alegó incumplimientos en la integración de la Junta Electoral.

Desde las 16, los participantes sintetizarán los acuerdos, definirán las próximas acciones institucionales y elegirán sede y tema para el siguiente encuentro. El cierre está previsto para las 16:30.

La UCR cuenta hoy con cinco diputados provinciales, una senadora y 27 intendencias que buscará retener. Dentro del partido conviven quienes exploran un acuerdo con el PRO y sectores libertarios, y quienes prefieren una opción alejada tanto de La Libertad Avanza como del peronismo.

El intendente de Rojas, Román Bouvier, planteó a este medio que el radicalismo necesita “fortalecerse desde abajo hacia arriba”, recuperar representación y definir una relación equilibrada entre Estado y mercado. También admitió que competir en soledad con la Lista 3 es “casi imposible” y anticipó: “Tendremos que estar en el frente que más nos represente y que más nos dé participación”.