“Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”: el plan bonaerense que suma 1.793 profesionales

ERES Bonaerense.

La primera edición del Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense) ya empezó a trasladar sus resultados a los hospitales. El Ministerio de Salud provincial incorporará a 1.793 jóvenes que aprobaron la evaluación y eligieron establecimientos del distrito para continuar su formación. Del total, 263 ingresaron mediante el Programa de Pre-residencias.

La adjudicación representa una cobertura del 76% sobre los más de 2.300 cupos disponibles. El número cierra la primera etapa de un proceso que la gestión de Axel Kicillof puso en marcha después de que el Gobierno nacional discontinuara el examen único que articulaba el acceso a residencias de distintas jurisdicciones. Frente a esa decisión, la Provincia diseñó una instancia propia para preservar el ingreso de especialistas al sistema público.

El resultado tampoco aparece aislado. Se inscribe en una política que incluye modificaciones en el régimen de trabajo, beneficios para áreas con dificultades de cobertura, una negociación salarial con CICOP y dos proyectos legislativos que el ministro Nicolás Kreplak presentó ante el Senado bonaerense.

El ERES empieza a poblar los hospitales

La convocatoria de junio reunió, según los datos difundidos entonces, a 7.380 aspirantes. Los exámenes se realizaron simultáneamente en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino, con profesionales de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología y otras disciplinas. Kreplak señaló que la cantidad de participantes creció cerca de un 300% y vinculó el salto tanto con la confianza en el esquema bonaerense como con la desaparición de la instancia nacional centralizada.

En la primera adjudicación se cubrió la totalidad de las vacantes ofrecidas en psiquiatría, neurología, tocoginecología, gastroenterología, cirugía general, cirugía infantil, derecho y salud y educación en y para la salud, entre otras áreas.

Para las especialidades consideradas estratégicas se incorporarán 144 profesionales en pediatría, 173 en clínica médica, 57 en neonatología, 44 en terapia intensiva infantil y de adultos, 69 en medicina general y 74 en psiquiatría de adultos e infantil.

La Provincia incorpora más de 1.700 profesionales al sistema sanitario.

La cobertura todavía no está cerrada. A fines de septiembre habrá readjudicaciones para ocupar los cargos que permanecen vacantes y extender la llegada de profesionales a distintas regiones sanitarias. Las residencias se desarrollan en hospitales provinciales y municipales, además de establecimientos privados que mantienen convenios con la cartera sanitaria.

Ingresar, formarse y permanecer

El Programa de Pre-residencias, creado en 2024, ofrece seis meses de formación en servicio a graduados que obtuvieron su título hace menos de dos años. Su función es reforzar áreas críticas y facilitar un primer contacto con especialidades que el sistema necesita cubrir. Este año aportó 263 de los ingresos contabilizados.

Desde 2022 también rige un reglamento que eliminó el sábado como jornada laboral, redujo las guardias a 12 horas e incorporó adicionales por guardia y por zona de baja cobertura. A eso se sumó la Ley 15.434, que exime a los residentes médicos del aporte mensual a la caja previsional, el seguro médico y la matrícula profesional.

Quienes optan por pediatría, clínica médica, neonatología, terapia intensiva, medicina general o psiquiatría reciben un 15% adicional sobre el sueldo de un ingresante. También pueden cursar gratuitamente la formación de especialistas, acceder a la carrera hospitalaria al terminar la residencia, competir por cupos protegidos en las becas de investigación Julieta Lanteri y trabajar con equipos de simulación.

La discusión por las condiciones laborales tuvo otro capítulo en julio. El Congreso de Delegados de CICOP aceptó un aumento del 7%, repartido en un 5% para julio y un 2% para agosto, con reapertura de la negociación en septiembre. El acuerdo fijó para el 1° de octubre el inicio de la recategorización del salario básico de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.471.

El secretario general del gremio, Pablo Maciel, definió esa medida como un “logro estratégico”, porque incidirá sobre los adicionales y permitirá que la antigüedad tenga mayor peso. Con la actualización, un residente de primer año con guardias en zonas de baja cobertura percibirá $1.718.646 en julio y $1.751.382 en agosto.

La Provincia incorpora más de 1.700 profesionales al sistema sanitario.

El acta también contempló una mesa técnica sobre concursos cerrados y fijó el 1° de octubre como fecha de ingreso para becarios de contingencia de 2021 y 2022 que hubieran completado la documentación requerida.

Dos proyectos para el largo plazo

Mientras avanza la incorporación de residentes, Kreplak llevó al Senado los proyectos de creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

El SIPBA propone articular los sectores público, privado y de la seguridad social bajo la conducción del Ministerio y crear una Red Bonaerense de Atención y Cuidados organizada por niveles de complejidad. La iniciativa recupera el trabajo del Plan Quinquenal de Salud y asigna participación a instancias regionales como el Consejo de Salud Provincial y los Consejos Regionales de Salud.

El segundo texto apunta a fortalecer la producción pública de medicamentos y productos médicos, abastecer también a los municipios y atender obstáculos relacionados con la contratación de personal especializado, el mantenimiento del equipamiento y la importación de insumos. Ante la Comisión de Salud del Senado, Kreplak resumió el sentido de ambas iniciativas: “Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”.