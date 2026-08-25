Dos reformas, apoyos condicionados y un frente abierto: qué dejó el paso de Kreplak por el Senado

La Comisión de Salud Pública del Senado recibió al ministro Nicolás Kreplak.

La visita de Nicolás Kreplak al Senado bonaerense dejó las dos reformas sanitarias de Axel Kicillof formalmente encaminadas, aunque todavía lejos de tener asegurado su paso por el recinto. El ministro expuso los alcances de las iniciativas, respondió preguntas de los legisladores y consiguió que el oficialismo se comprometiera a retomar rápidamente su tratamiento.

El encuentro exhibió diferencias sobre los tiempos y el alcance de los cambios, incluso dentro del peronismo, mientras La Libertad Avanza aprovechó la presencia del funcionario para llevar a la mesa sus cuestionamientos sobre el funcionamiento del IOMA.

La reunión informativa se desarrolló en el Salón Dorado del Senado ante la Comisión de Salud, presidida por el legislador de Fuerza Patria Pedro Borgini. Kreplak defendió la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

“Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

Qué consiguió el Ejecutivo

El primer saldo favorable para el Gobierno provincial fue haber reabierto institucionalmente una discusión que ya había fracasado en la Legislatura. Una versión anterior de la empresa bonaerense de medicamentos consiguió media sanción de Diputados en 2024, pero quedó frenada en el Senado y perdió estado parlamentario al finalizar 2025.

Kicillof volvió a enviar ambas iniciativas este año y Kreplak llegó a la Cámara alta con el objetivo de explicar los cambios incorporados, despejar dudas y pedir que los expedientes no vuelvan a quedar atrapados en la parálisis legislativa.

El ministro expuso los alcances de las iniciativas, respondió preguntas de los legisladores y consiguió que el oficialismo se comprometiera a retomar rápidamente su tratamiento.

Al término de la reunión, Borgini anticipó que la Comisión de Salud podría ser convocada nuevamente la semana próxima. El oficialismo tiene mayoría en ese cuerpo y buscará emitir dictamen para que los proyectos continúen su recorrido por las comisiones restantes.

La exposición también mostró que la pertenencia a Fuerza Patria no implica un aval sin condiciones. La massista Malena Galmarini y el senador Mario Ishii plantearon la necesidad de profundizar el análisis antes de acelerar el tratamiento.

El plan para integrar un sistema fragmentado y la empresa para producir medicamentos

El proyecto del SIPBA parte de un diagnóstico compartido por buena parte del sector: la atención sanitaria bonaerense se encuentra dividida entre establecimientos provinciales, hospitales municipales, prestadores privados y obras sociales que funcionan con diferentes mecanismos de financiamiento, información y derivación.

La iniciativa propone colocar al Ministerio de Salud como autoridad rectora y crear una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada según niveles de complejidad. También busca que los establecimientos de los diferentes subsectores puedan intercambiar información mediante sistemas compatibles.

Según Kreplak, la fragmentación actual impide planificar correctamente las inversiones, organizar la prevención y conocer con precisión los recursos disponibles en cada territorio.

“Estamos construyendo sobre años de trabajo provincial y municipal para establecer una nueva base institucional, con reglas más dinámicas y estructuras sólidas, sin aumentar el presupuesto ni el gasto”, aseguró.

“Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, sostuvo Kreplak.

La segunda iniciativa crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense bajo la modalidad de una SAPEM, es decir, una empresa en la que el Estado provincial conservará la participación mayoritaria.

El objetivo es ampliar la capacidad de investigar, producir y abastecer medicamentos, vacunas, insumos médicos y otros productos destinados principalmente a hospitales y centros de atención primaria. También permitiría vender a municipios y celebrar contratos con entidades públicas o privadas.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el proyecto busca reducir la dependencia de proveedores, mejorar las condiciones de compra del Estado y establecer precios de referencia en un mercado concentrado.

Uno de los cuestionamientos formulados durante la reunión apuntó al formato empresarial elegido. Kreplak respondió que la estructura no representa una privatización ni una retirada estatal, sino una herramienta para superar las limitaciones administrativas que actualmente enfrenta la producción pública.

“Ningún laboratorio público funciona por fuera del concepto de empresa; somos los únicos que operamos de manera diferente para garantizar el acceso”, sostuvo el ministro.

La SAPEM permitiría contratar personal especializado, importar insumos, renovar equipamiento y administrar procesos productivos con mayor flexibilidad. El Estado seguiría controlando la sociedad y la cartera sanitaria conservaría la conducción estratégica.

La creación de la empresa también había generado preocupación entre trabajadores del Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, que reclamaron información sobre el alcance de la reforma y garantías para sus puestos laborales.

Durante su paso por el Senado, Kreplak aseguró que el proyecto no perjudicará a los empleados del organismo y afirmó que actualmente cuenta con su respaldo.

IOMA se metió en la reunión

Aunque los dos proyectos constituían el temario formal, el conflicto por el IOMA ingresó inevitablemente en la discusión. Senadores opositores llevaron reclamos por demoras en pagos, prestaciones interrumpidas y dificultades denunciadas por afiliados y profesionales.

La avanzada fue impulsada principalmente por representantes de La Libertad Avanza, que llegaron con una carpeta de proyectos y cuestionamientos sobre la situación sanitaria provincial. También participaron legisladores de Hechos que habían reclamado explicaciones públicas sobre la obra social.

El cruce coincidió con nuevas protestas de familias, prestadores y personas con discapacidad frente a la sede central del organismo en La Plata. Los manifestantes denuncian atrasos en honorarios, reintegros pendientes y tratamientos cuya continuidad estaría comprometida.

Kreplak intentó separar ambos debates. “No era el ámbito de discusión sobre el IOMA”, afirmó después del encuentro, aunque reconoció que hubo consultas y comentarios.

El funcionario volvió a encuadrar las dificultades dentro de una crisis más amplia del sistema sanitario y sostuvo que el deterioro de otras coberturas, especialmente del PAMI y las prepagas, incrementó la presión sobre hospitales públicos e instituciones provinciales.

Esa explicación no convenció a la oposición, que mantiene sus pedidos para que el presidente del IOMA, Homero Giles, concurra personalmente a la Legislatura.