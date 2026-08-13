Kreplak va al Senado: las dos reformas sanitarias de Kicillof frente a los recortes de Milei

Nicolás Kreplak.

Verónica Magario decidió poner en movimiento la agenda sanitaria del Ejecutivo bonaerense. Tras reunirse con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la vicegobernadora y presidenta del Senado lo convocó a exponer ante la Comisión de Salud Pública durante la semana del 24 al 28 de agosto.

El cuerpo, presidido por el senador peronista Pedro Borgini, será el escenario en el que el funcionario deberá responder preguntas y despejar objeciones sobre las dos iniciativas enviadas este año por el gobernador Axel Kicillof. La citación busca darle curso parlamentario a la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y al Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA).

El movimiento se produce en un escenario atravesado por las diferencias entre los sectores del peronismo referenciados en Kicillof y en la expresidenta Cristina Kirchner, que repercutieron en el ritmo de la Cámara alta. Hay, sin embargo, un punto político singular: el diseño de un esquema integrado está en línea con una propuesta que Cristina había defendido cuando ejercía la Vicepresidencia.

Medicamentos y soberanía sanitaria

El primer proyecto crea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, bajo la órbita del Ministerio de Salud. La herramienta podrá investigar, fabricar, fraccionar, importar, exportar, distribuir y comercializar medicamentos, vacunas, insumos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos y productos médicos u odontológicos. La nueva versión también incluye cosméticos y productos domisanitarios, y habilita contratos con entidades públicas o privadas.

La intención oficial es abastecer prioritariamente a hospitales y centros de atención primaria, reducir la dependencia de proveedores y ofrecer referencias de precios en un mercado de fuerte concentración. El articulado incorpora además la soberanía sanitaria como objetivo formal y suma análisis de agua, aire y suelo para detectar riesgos vinculados con la salud.

No se trata del primer intento. Una versión anterior obtuvo media sanción en Diputados en 2024, pero quedó detenida en el Senado por falta de votos y perdió estado parlamentario. El nuevo envío retoma aquella base con modificaciones.

La Provincia refuerza el programa "Medicamentos Bonaerenses".

En paralelo, la diputada radical y médica Alejandra Lordén había promovido una alternativa con una estructura enteramente estatal coordinada por la cartera sanitaria, una diferencia que anticipa parte de la discusión institucional.

Los fundamentos del Ejecutivo presentan la producción pública como una vía para garantizar tratamientos asequibles y de calidad, y recuerdan que la Constitución provincial reconoce al medicamento como “un bien social”.

Una red con conducción provincial

El SIPBA, desarrollado en 72 artículos, propone articular hospitales públicos, clínicas privadas, obras sociales, municipios, trabajadores, financiadores y usuarios bajo la rectoría del Estado provincial. El diagnóstico de partida es la fragmentación del financiamiento, la gestión y la atención, que dificulta ordenar derivaciones, aprovechar recursos y asegurar prestaciones con criterios comunes.

La reforma crea la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, el Instituto Universitario Provincial de Salud “Floreal Ferrara” y el Registro Provincial de Financiadores de Salud. También contempla al Consejo de Salud de la Provincia (COSAPRO), consejos regionales y mesas permanentes con financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales.

Uno de sus artículos establece que los establecimientos públicos y privados no podrán rechazar a quienes necesiten asistencia de emergencia y deberán garantizar la evaluación inicial y la estabilización, sin discriminación.

Esa disposición podría abrir una discusión con la política nacional que dispone el cobro de la atención pública a extranjeros sin residencia permanente. Kreplak también había rechazado ese enfoque y sostuvo que el deterioro del sistema responde al desfinanciamiento, no a la demanda de ese grupo.

Kreplak en X.

El retiro nacional, detrás del debate

La visita de Kreplak al Senado llegará después de una agenda política en Comodoro Rivadavia, donde se reunió con el intendente Othar Macharashvili y autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Allí firmó un convenio de cooperación, presentó el Manual de Salud Pública y participó del lanzamiento del Foro por el Derecho a la Salud.

Según las cifras expuestas por Kreplak, cerca del 80% de las obras sociales nacionales no recauda lo suficiente para sostener sus prestaciones y el PAMI sufrió un recorte presupuestario superior al 40%. El ministro atribuyó además al retiro de fondos nacionales el cese del financiamiento de programas como REMEDIAR, la menor provisión de medicamentos, vacunas e insumos y los problemas de logística. También señaló que apenas el 40% de las personas mayores de 65 años había recibido la vacuna antigripal durante la temporada invernal.

Ese cuadro será parte del contexto político de su defensa del paquete bonaerense. “La gente ve hospitales con más pacientes porque son el único lugar que sigue dando respuesta”, afirmó Kreplak.