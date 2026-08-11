Paro, marcha y asambleas: dos sectores docentes sostienen la protesta en la Provincia

Paro docente.

La agenda docente bonaerense tendrá nuevas medidas esta semana, aunque no se trata de un paro unificado de los sindicatos mayoritarios. La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires convocó a una huelga para este miércoles 12 de agosto y a una movilización para el jueves 13, mientras SUTEBA Multicolor impulsa asambleas y prepara un plenario para definir más protestas.

El alcance del miércoles dependerá de la adhesión en cada escuela porque la Asociación de Maestrxs tiene una presencia territorial desigual.

Un paro por fuera del acuerdo

La organización rechazó el último entendimiento salarial entre el gobierno de Axel Kicillof y la mayoría de las asociaciones gremiales. En su convocatoria sostuvo que los aumentos “no le ganan a la inflación” y reclamó un Salario Mínimo, Vital y Móvil docente de $2.800.000. Según sus propios cálculos, los ingresos actuales rondan los $862.401 para maestras iniciales y los $554.630 por cargo de profesor.

El jueves marchará para expresar su rechazo al acuerdo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La paritaria provincial fijó un aumento del 7% en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto sobre los salarios de junio. La mayoría gremial aceptó la propuesta; entre las organizaciones docentes lo hicieron FEB y SUTEBA.

Para un maestro de grado con diez años de antigüedad, la Provincia informó haberes de $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto. No son cifras directamente comparables con las del sindicato disidente porque corresponden a cargos y antigüedades diferentes.

El entendimiento incorporó una adenda contra la violencia hacia docentes y la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”. El ministro de Economía, Pablo López, habló de un “enorme esfuerzo” salarial; el ministro de Trabajo, Walter Correa, resaltó los mecanismos de resguardo.

La Multicolor arma otra etapa

Las seccionales de conducción Multicolor de Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, junto con la minoría de Ensenada y representantes de otros distritos, se reunieron el viernes 7 después del paro nacional de CTERA del lunes 3, la extensión provincial del martes 4, las asambleas del miércoles 5 y la movilización del jueves 6.

El sector propuso mandatos por escuela durante la semana del 10 y un Plenario Provincial Virtual el martes 18. Allí buscará resolver una nueva acción de 48 horas: movilización a La Plata con constancia gremial y paro de 24 horas al día siguiente. Junto a un formulario que será sometido a las escuelas, anticipó que se realizaría en la “semana del 24 de agosto”.

El pliego incluye un inicial de $1.600.000 —consignado como “para PR”—, actualización mensual por inflación, devolución de descuentos, desendeudamiento con el Banco Provincia, prestaciones de IOMA, restitución del plan MESA, refuerzo del SAE, defensa del IPS, boleto educativo y un pedido de justicia por Cristian Pereyra.

En redes sociales, la Multicolor atribuyó los descuentos al gobernador y a Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación. Además, aseguró haber reunido más de 7.000 respuestas de 92 distritos.

Nathalia González Seligra, secretaria de Organización de SUTEBA Multicolor La Matanza, había reclamado inversión, restitución del FONID y mejoras de infraestructura: “Que sea el comienzo de un plan de lucha”. Olga Ortigoza, secretaria general adjunta de la misma seccional, había atribuido la protesta nacional al recorte del presupuesto educativo.

Salarios y fondos nacionales

Un análisis basado en el Informe Indicativo del Salario Docente estimó que el haber bonaerense de referencia perdió 22,7% real desde fines de 2019 y llegó a $891.493 en marzo de 2026. En el país, la caída promedio durante la gestión de Javier Milei fue calculada en 11,8%, con retrocesos en 22 de las 24 jurisdicciones.

El economista Alejandro Morduchowicz vinculó parte del deterioro bonaerense con la estructura de coparticipación. El profesor e investigador de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Cristian Caracoche señaló también la eliminación del FONID dispuesta por Nación y observó que la Provincia no reemplazó ese componente con recursos propios en un escenario de menores transferencias.

La Provincia cifra en $26,7 billones los recursos perdidos por políticas nacionales. Ese fue el marco del paro de CTERA del 3 de agosto. Ante el anuncio de inspecciones del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, Correa pidió al secretario de Trabajo nacional, Julio Cordero, que no fiscalizara escuelas. El secretario general de UDOCBA, Alejandro Salcedo, resumió el reclamo: “Si la provincia de Buenos Aires contara con esos fondos, la situación sería distinta”.