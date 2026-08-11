Entrevista GLP. Barenghi respaldó que Kicillof dispute una interna presidencial en 2027: “Tenemos el mejor candidato, ¿por qué tenerle miedo a una PASO?”

En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Bragado analizó la visita del ministro Carlos Bianco al distrito, destacó la entrega de netbooks y equipamiento, reivindicó la consigna “Viva Axel, carajo” y defendió que el peronismo resuelva su representación mediante el voto popular.
Videos - Entrevistas11 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Sergio Barenghi, intendente de Bragado (BA)

-Intendente, en los últimos días Carlos Bianco visitó el distrito y además mantuvo una reunión con la militancia. ¿Qué balance hace de la visita y qué importancia tiene que un ministro provincial llegue al territorio y mantenga un encuentro con la militancia local?

En primer lugar, quiero darle las gracias al ministro Carlos Bianco por llegar a Bragado y distribuir entre los alumnos de localidades rurales y los alumnos de escuelas especiales las netbooks que trajeron mucha felicidad a los niños y se notaba en la cara de ellos, en las docentes que los acompañaban, en toda la comunidad educativa.

Nosotros tuvimos la oportunidad de poder dejar a la escuela 502 de nuestra localidad una combi adaptada que compró el municipio con dinero del fondo educativo y la donó a la Dirección General de Escuelas para que pueda ser utilizada para el traslado de los niños.

Barenghi recibió a Bianco en Bragado.
Barenghi recibió a Bianco en Bragado.

También el ministro trajo un camión para espacios verdes y también equipamiento, bicicletas, un sinfín de cosas que son realmente muy útiles para la municipalidad. En ese sentido, fue una visita de gestión en la que se cumplió con un montón de cosas que nosotros habíamos solicitado.

Después, también aprovechamos el día para ir a la Feria del Libro que se estaba desarrollando en nuestra comunidad con un éxito enorme, con una cantidad de público muy buena, que todos los días pudo disfrutar y escuchar disertaciones de distintos autores de todo tipo.

Y a la tarde hicimos una reunión con la militancia donde se pudo expresar el sentimiento, las ganas, la voluntad de trabajar para recuperar el gobierno nacional y para impulsar la candidatura del que nosotros creemos que debe ser nuestro próximo candidato a presidente, que es el gobernador Axel Kicillof. En eso coincidimos con el ministro y vamos a trabajar para eso.

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También el día sábado estuvimos presentes en un plenario que se realizó en la localidad de Alberti con representación de todos los distritos donde también se trabajó en el mismo sentido.

-En el encuentro con la militancia local usted, Sergio, habló de recuperar la consigna “Viva Perón, carajo”. ¿Qué representa esa frase para un peronismo que atraviesa una fuerte discusión interna?

Yo lo que dije es que nos robaron el "carajo", una expresión histórica y simbólica para el peronismo porque durante los 17 años en que Perón estuvo prohibido y estaba prohibido pronunciar el nombre de Perón en nuestro país, era como el grito de resistencia.

Cuando a un trabajador lo echaban del trabajo, por lo bajo decía: Viva Perón, carajo. Cuando a los estudiantes no los dejaban expresarse y cercenaban derechos, también, por lo bajo: Viva Perón, carajo. Siempre el "Viva Perón, carajo" fue la consigna que mantuvo durante 17 años vivo nuestro movimiento.

Barenghi recibió a Bianco en Bragado.
Barenghi y Bianco se reunieron con la militancia en Bragado.

Tenemos que recuperar esto. Y yo le hice un agregado porque de ahora en adelante el que nos representa es el gobernador Axel Kicillof, entonces yo les dije: Viva Axel, carajo. Ya está. Tenemos que resistir y tenemos que trabajar para que sea nuestro próximo presidente.

-¿El peronismo tiene que llegar unido a 2027 o cree que primero necesita resolver sus diferencias, aunque eso implique una competencia interna?

Nosotros tenemos el mejor candidato, así que ¿por qué tenerle miedo a una competencia, a una PASO donde sean todos los militantes y la ciudadanía en general quienes decidan quién va a ser el representante?

Creemos que puede ser una alternativa totalmente viable, una competencia que se presente. Yo hasta ahora no he visto otro espacio que se esté armando, pero sea lo que sea, está bueno que sea a través del voto popular que se decida.

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