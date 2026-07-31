Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica (BA)

-La Cámara de Diputados realizó recién en mayo su primera sesión ordinaria del año. ¿Qué balance hacés del primer semestre legislativo? ¿En qué medida incidieron en esa demora la interna del oficialismo y las diferencias con la oposición?

En primer lugar, es vergonzoso que hayamos arrancado a mitad de año con las sesiones y, sobre todo, que cuando uno también ve las sesiones que tenemos, los temas que se están abordando sean prácticamente absurdos.

Salvo una cosa muy puntual, en el 90% de las sesiones estamos tratando cuestiones que tienen que ver con Perón, con Evita, con las Madres de Plaza de Mayo, con los Pañuelos, con la declaración de los cumpleaños de los pueblos, sobre todo con estos beneplácitos absurdos que sirven solamente para que algunos diputados sumen proyectos y sean parte del ranking de los que más trabajan, pero que solamente presentan proyectos sobre cumpleaños de pueblos, de distritos, de centros de jubilados y de clubes. Es una payasada.

Y sí, tuvo que ver con la interna del PJ, tuvo que ver también con la interna nacional de los libertarios y, en el medio, los bonaerenses esperando a ver cuándo se resuelven los problemas.

Por otro lado, también hay que decir que el trabajo del legislador, asumiendo que el legislador se toma en serio su trabajo, no es solamente estar en las sesiones. Muchas veces es un trabajo detrás de escena que tiene que ver con abordar temas, tratar de hacer gestiones, poder solucionar algunos problemas y, a veces, visibilizar algunos temas que de otra manera no se ponen en discusión, muchas veces a nivel local; muchas veces hacer alguna gestión por algún trámite de algún vecino, ya sea en IOMA, en un hospital o donde fuera. Hay otra cosa que excede la labor legislativa, pero en la que también uno a veces influye.

-Mencionabas la situación de IOMA. ¿Considerás que debería ser uno de los ejes centrales de la agenda legislativa antes de fin de año?

Sí, yo creo que, entre todas las falencias que tiene la provincia, la de IOMA es a la que ya directamente han decidido no darle ningún tipo de solución. Desde que asumí, IOMA está presente. De hecho, no es parte de mi agenda en sí, como sí lo es la agenda productiva en la que yo elijo trabajar, pero IOMA continuamente es un tema que uno aborda por la cantidad de reclamos que recibe.

Desde la pandemia —cuando IOMA se lavaba las manos con pacientes inmunodeprimidos que necesitaban las drogas y que no se las entregaban— hasta la falta de atención a los afiliados, no hay solución. No hay solución porque el gobierno decide no solucionarlo, porque decide políticamente que los fondos que le corresponden a IOMA sean desviados a otro tipo de gastos corrientes, porque IOMA es una caja sin fondo que se usa solamente para pagar gran parte del presupuesto, para pagar sueldos, y esos fondos no vuelven como servicio.

Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica.

Pero el hecho de que no se puedan encontrar soluciones se debe a que directamente no tienen interés político en solucionarlo.

-En cuanto a tu agenda vinculada con el agro, recientemente presentaste un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes ingresen sin autorización a campos privados para practicar caza furtiva. ¿Qué situaciones observás actualmente en la provincia que justifican una respuesta legal más severa?

Hay un tema que se da no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país: el ingreso de personas a cazar violando la propiedad privada sin autorización de sus dueños, poniendo en riesgo no solamente la seguridad de los empleados rurales, de los propietarios y de la gente que habita en el campo, sino también la de los animales, y muchas veces generando disturbios o, en algunos casos, también robos, abigeato y demás cuestiones.

Obviamente, uno piensa en el campo como algo mucho más extenso, pero es lo mismo que entre alguien armado en el patio de tu casa a cazar con perros de noche, con linterna, con vehículos, porque decide que quiere pasar a cazar. Tan simple como eso: la propiedad privada en un campo es exactamente igual que el patio de tu casa.

Cuando uno se acuesta a dormir, tiene la libertad —o debería tener el derecho— de acostarse a dormir tranquilo, sabiendo que nadie va a estar entrando en tu campo armado, cortando alambrado, rompiendo tejidos, boyeros. Muchas veces, los animales están en la etapa de parto y escuchar tiros les genera distorsiones en los partos y un montón de problemáticas que acarrea esto, que tiene que ver con violar la propiedad privada.

Lo ideal sería tener una ley nacional que endurezca las penas en el Código Penal, pero nuestra injerencia es provincial, así que lo que hicimos nosotros fue tratar, primero, de prohibir expresamente la caza sin autorización. Está prohibido el ingreso a la propiedad privada, pero cuando las penas son leves termina siendo irrisorio. Nosotros consideramos estas conductas como una contravención grave a la seguridad rural; establecemos sanciones muy importantes, cosa de desincentivar el ingreso a la propiedad privada: decomiso de armas y secuestro preventivo de los perros que se utilizan.

Hay un agravamiento de las sanciones cuando esto se vuelve repetitivo, cuando son más de tres cazadores los que ingresan de noche o si hay roturas o algún daño a la propiedad privada, y la creación de un registro para que justamente a aquellos que violan esta normativa se les pueda retirar el permiso de caza y las penas se endurezcan. Calculá que las penas arrancan en 45 millones de pesos, más o menos, para aquellos que son encontrados por las fuerzas de seguridad. Y aparte, le damos también herramientas a las patrullas y a la justicia para que puedan actuar. Hoy, lamentablemente, más que dar un aviso de alerta, no termina pasando nada.

-Además de tu actividad legislativa, sos productor agropecuario. ¿Cómo describirías la situación actual del agro bonaerense? ¿Cuál considerás que es el principal problema que enfrenta el sector?

Con respecto a la provincia, el principal problema tiene que ver con el desastroso estado de los caminos rurales. Si bien hay algunas cuestiones que son de índole provincial y otras son municipales, el trasfondo de esto son los fondos que los productores pagamos para arreglar los caminos, ya sea a través de las tasas o de lo que uno paga en movilidad rural, y que no terminan volviendo en servicios. Es el eterno problema de lo que uno paga y la contraprestación que recibe a cambio.

Diría que eso es lo principal que compete a la provincia; después está la presión impositiva, que eso tiene que ver con nación, provincia y municipio. Después hay una cuestión sobre la que vamos a empezar a alertar esta semana y por la que no están haciendo absolutamente nada. Va de la mano también de los caminos rurales, pero tiene que ver con todo lo que es el dragado de canalizaciones, arroyos y demás cuestiones para adelantarnos a lo que va a ser un periodo de exceso hídrico en la segunda mitad del año. Ya se está anunciando que, por la corriente de El Niño, ahora vamos a pasar de meses de sequía a meses de inundaciones.