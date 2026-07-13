Luis Mariano Martín, intendente de Exaltación de la Cruz (BA)

—Los intendentes vienen planteando la necesidad de contar con más recursos de libre disponibilidad. ¿Coincide con esa postura? ¿Cuál es hoy la situación financiera de Exaltación de la Cruz?

Sí, creo que es una realidad común a todos los municipios, sobre todo los más chicos, como el nuestro, de menos de 60.000 habitantes, en donde compartimos a veces reuniones en este grupo y tenemos todos una situación muy parecida.

La dificultad es poder ir afrontando día a día los gastos corrientes, los gastos operativos del municipio. No estamos ni hablando de poder iniciar algún tipo de obra, ni chica, ni mediana, ni grande.

Solo el hecho de poder sostener el gasto operativo nos pone frente a una dificultad muy grande, por lo que ya sabemos y vemos no solo en los municipios, sino en cualquier casa de cualquier vecino: el aumento de los servicios públicos, de los costos de mantenimiento del área de salud y del combustible.

Todas esas cosas hacen que, con una coparticipación que viene mermando día a día o que está congelada, con el consumo que va cayendo todos los días, los números no estén ajustados, sino que empiecen a ser cada vez menores que lo que necesitamos para sostener el gasto corriente.

Y eso es una dificultad que nos pone a la mayoría de los municipios por igual y hace que uno tenga que ir utilizando el ingenio y la creatividad para ver cómo hacemos para ir dando prioridades que nos permitan ir cubriendo las cuestiones más urgentes.

Martín recibió a Katopodis y juntos recorrieron obras de pavimentación.

—Además, los municipios están asumiendo cada vez más responsabilidades sin recibir recursos en la misma proporción. ¿Comparte ese diagnóstico?

Sí, totalmente. En nuestro caso particular, tenemos un sistema de salud de complejidad que muy pocos municipios de nuestras características tienen, que nos lleva aproximadamente el 50% del presupuesto, y el 50% de la planta de personal de nuestro municipio está afectado al sistema de salud.

Entonces, claramente, se hace muy difícil ir viendo dónde ir haciendo retoques, porque son lugares donde es muy poco lo que uno puede ir modificando, lo que uno puede ir viendo y decir: de acá, ¿qué es lo que puedo resolver quitando inversión o costos?

En el área de salud es difícil eso. Y el resto de los servicios, el mantenimiento de los servicios que nosotros brindamos, la recolección de residuos, el arreglo de las calles, el mantenimiento de los cascos, se hace muy difícil ver dónde empezar a poner atención más fuerte. No hablo de recorte, sino de ir ajustando el presupuesto.

Y la asfixia que está teniendo la Provincia por parte del Gobierno Nacional, que va buscando cualquier vericueto para congelar o recortar recursos, más el recorte directo por la baja del consumo, hacen que las arcas de los municipios sean cada mes más acotadas.