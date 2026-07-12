Del Congreso a Economía: el calendario de protestas que prepara la CGT

Marcha de la CGT.

La Confederación General del Trabajo puso fechas a su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei y acordó con la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular un primer cronograma de cuatro movilizaciones. La estrategia comenzará el miércoles 22 de julio frente al Congreso y mantiene abierta la posibilidad de avanzar posteriormente con un paro general.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión realizada en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde confluyeron las conducciones de las tres centrales sindicales y representantes de la economía popular. El esquema apunta a sostener las protestas durante el segundo semestre, sumar los reclamos que atraviesan distintas provincias y ampliar la coordinación con organizaciones sociales, estudiantiles y populares.

Por la CGT participaron dirigentes de la conducción encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. También formaron parte del proceso Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, y Alejandro Gramajo, referente de la UTEP.

Cuándo serán las cuatro movilizaciones

La primera acción se realizará el miércoles 22 de julio, cuando las centrales sindicales acompañarán la protesta que las organizaciones de jubilados llevan adelante frente al Congreso. La convocatoria buscará unir el reclamo previsional con las demandas por empleo, salarios y condiciones laborales.

La segunda fecha será el 7 de agosto, durante la tradicional jornada de San Cayetano, patrono del trabajo. La CGT, las CTA y la UTEP marcharán junto a movimientos sociales, en una convocatoria que históricamente reúne reclamos por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La tercera protesta no tiene todavía un día definido: se realizará cuando el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las organizaciones prevén movilizarse para reclamar una actualización de los ingresos frente a la pérdida de poder adquisitivo que denuncian.

El cuarto movimiento será durante la tercera semana de agosto frente al Ministerio de Economía. Allí, las centrales buscarán concentrar el rechazo al programa económico de la administración libertaria y a la política de endeudamiento que atribuyen a la gestión nacional.

Una estrategia gradual antes del paro general

La conducción sindical optó por iniciar el conflicto con movilizaciones sucesivas y no con una huelga nacional inmediata. La decisión permite medir el nivel de participación, sostener la presencia en las calles y sumar sectores antes de resolver una medida de mayor alcance.

El paro general, sin embargo, continúa dentro de la discusión. Las organizaciones señalaron que pretenden avanzar hacia una huelga que exprese el rechazo conjunto a las políticas que, según denunciaron, deterioran el empleo, los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida. Hasta el momento no fue definida una fecha ni la duración de una eventual medida.

La construcción del plan tuvo un paso previo en la reunión que las dos CTA y la UTEP realizaron el 6 de julio. Allí, Godoy, Yasky y Gramajo acordaron impulsar una estrategia “sostenida, federal y creciente” y llevar la propuesta al encuentro del día siguiente con la conducción cegetista.

Las centrales también resolvieron respaldar los conflictos gremiales que se desarrollan en las provincias mediante plenarios, asambleas y acciones coordinadas. El objetivo declarado es que el calendario no quede limitado a la Ciudad de Buenos Aires y pueda convertirse en un plan de alcance nacional.

El esquema continuará en septiembre con la participación sindical en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal en Córdoba. Antes de esa instancia, la primera prueba de convocatoria será el miércoles 22 de julio, cuando la CGT, las dos CTA y la UTEP marchen junto a los jubilados frente al Congreso.