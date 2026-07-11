Encuesta: Kicillof crece, queda arriba de Milei y fortalece al peronismo hacia 2027

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof se consolida como la principal figura opositora al gobierno de Javier Milei y el peronismo encabeza un eventual escenario electoral para 2027. Así surge de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública elaborada por la Universidad de San Andrés, que muestra una mejora en la valoración del gobernador bonaerense y una ventaja del espacio justicialista sobre La Libertad Avanza.

El mandatario provincial alcanzó un 34% de imagen positiva y se ubicó por encima del Presidente, que obtuvo un 33%. Kicillof quedó segundo en el ranking general de dirigentes nacionales, apenas detrás de Patricia Bullrich, y fue el opositor mejor posicionado de toda la medición.

El resultado refuerza su centralidad dentro del peronismo y lo coloca como el dirigente de ese espacio con mayor respaldo. En la comparación interna, superó a Cristina Fernández de Kirchner, que registró un 30% de valoración positiva; Juan Grabois, con 24%; Sergio Massa, con 21%; Máximo Kirchner, con 17%, y Guillermo Moreno, con 16%.

ESPOP de UdeSA (Julio, 2026).

Kicillof creció tres puntos y quedó arriba de Milei

La evolución respecto de la medición anterior también resultó favorable para el gobernador. Su imagen positiva avanzó tres puntos durante el último mes, uno de los mayores crecimientos registrados entre las principales figuras nacionales.

El 34% alcanzado por Kicillof se compone de un 15% que tiene una opinión “muy buena” y un 19% que expresa una valoración “buena”. Además, cuenta con un conocimiento público del 98%, un nivel que confirma su instalación nacional más allá de la provincia de Buenos Aires.

La combinación entre crecimiento, reconocimiento y posicionamiento por encima del jefe de Estado permite identificarlo como el principal referente opositor dentro del escenario medido por la Universidad de San Andrés.

ESPOP de UdeSA (Julio, 2026).

Kicillof no solo lidera entre los dirigentes vinculados con el peronismo, sino que también quedó por encima de otras figuras opositoras como Myriam Bregman, Elisa Carrió, Juan Schiaretti y Martín Lousteau.

El dirigente más valorado entre quienes rechazan al Gobierno

El desempeño del gobernador bonaerense resulta todavía más contundente cuando el relevamiento divide a los entrevistados según su posición frente a la administración nacional.

Entre quienes desaprueban al Gobierno, Kicillof alcanza un 52% de imagen positiva y encabeza con claridad el ranking de dirigentes. Detrás aparecen Myriam Bregman, con 49%, y Cristina Fernández de Kirchner, con 46%.

Este segmento representa una porción mayoritaria de la muestra: el 62% de los consultados desaprueba la gestión de Milei, mientras que el 34% la aprueba. Dentro de ese universo opositor, el gobernador bonaerense aparece como la figura con mayor capacidad de representación y mejor valoración.

ESPOP de UdeSA (Julio, 2026).

El resultado también le permite ocupar una posición destacada en la discusión por el liderazgo nacional del peronismo. Ningún otro dirigente de ese espacio alcanza sus números en la medición general ni entre los encuestados críticos del oficialismo.

El peronismo queda primero rumbo a 2027

El crecimiento de Kicillof coincide con un escenario electoral favorable para su espacio. Ante la pregunta sobre qué partido votarían si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, el 25% eligió al peronismo y el 24% a La Libertad Avanza.

De esta manera, el peronismo se impondría por un punto sobre el oficialismo nacional y quedaría al frente de la intención de voto partidaria. El resultado se mantuvo estable respecto de junio: el espacio justicialista conservó su 25%, mientras que La Libertad Avanza continuó en 24%.

ESPOP de UdeSA (Julio, 2026).

La distancia con el resto de las fuerzas es considerable. El Frente de Izquierda y el PRO aparecen con un 4% cada uno; Provincias Unidas alcanza el 3%; la UCR, el 2%, y los partidos provinciales, el 1%.

La medición todavía muestra un porcentaje elevado de electores sin definición: el 22% respondió que no sabe a quién votar y otro 5% prefirió no contestar. Aun con ese escenario abierto, el peronismo es la fuerza que reúne el mayor nivel de adhesión y aparece por delante del partido de Milei.

El estudio fue realizado entre el 3 y el 8 de julio sobre 1.000 personas mayores de 18 años conectadas a internet en todo el país. La muestra fue ponderada según el voto de las elecciones de octubre de 2025 y presenta un intervalo de credibilidad estimado de aproximadamente 3,15 puntos porcentuales.