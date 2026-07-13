Paro docente en la Provincia: quiénes frenan las clases pese al acuerdo salarial del 7%

Paro docente.

Aunque el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptó la propuesta salarial del 7% presentada por el gobierno de Axel Kicillof, el conflicto no quedó cerrado. Dos espacios disidentes convocaron a medidas de fuerza para el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con reclamos que cruzan salarios, condiciones laborales, violencia en las escuelas, falta de cargos y deterioro del Servicio Alimentario Escolar.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que se presenta como alternativa a los sindicatos tradicionales, anunció un paro de 48 horas para ambas jornadas. En paralelo, Suteba Multicolor, sector opositor a la conducción provincial de Suteba referenciado en Romina Del Plá, dispuso un paro para el martes 14 y una movilización para el miércoles 15 desde la Casa de Gobierno bonaerense, en 6 y 51, hasta la Dirección General de Cultura y Educación.

El 7% que abrió otra disputa sindical

La Provincia había presentado inicialmente una oferta del 2,5%, rechazada tanto por el FUDB como por AMPBA. Luego del cuarto intermedio, el Ejecutivo bonaerense elevó la propuesta a un 7% total sobre los salarios de junio, dividido en un 5% para julio y un 2% para agosto, con reapertura de la negociación en septiembre.

La oferta fue aceptada por los gremios que integran el FUDB: Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión Docente de Buenos Aires (Udocba) y AMET. En la FEB, la aprobación se resolvió por una diferencia mínima tras un debate intenso en el cuerpo de congresales. También acompañaron los sindicatos estatales agrupados en Fegeppba, entre ellos ATE y UPCN bajo la Ley 10.430.

La discusión alcanza a más de 350.000 docentes, que, según fuentes gremiales, habrían perdido cerca de 27% de poder adquisitivo durante los últimos dos años y medio.

Con el acuerdo, una preceptora con diez años de antigüedad cobrará $855.757 en julio y $885.901 en agosto; una maestra de grado, $990.793 y $1.018.575; un profesor, $1.348.905 y $1.380.137; una maestra con quinta hora, $1.236.347 y $1.268.805; y una docente de jornada completa, $1.982.586 y $2.037.149.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que la Provincia valora a quienes garantizan “la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios” del Estado. El ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó que el acuerdo tiene “un fuerte valor político” porque incorporó avances salariales, laborales y de derechos.

Los disidentes rechazan la propuesta

Suteba Multicolor calificó el incremento como “una verdadera vergüenza” y sostuvo que representaría alrededor de $59.000 para el cargo testigo, a cobrar recién en septiembre. El sector remarcó que la mayoría de quienes sostienen la educación pública son mujeres y que muchas son el principal sostén económico de sus hogares.

Convocatoria al paro docente y movilización a la Dirección provincial.

La agrupación reclama un salario inicial de $1.700.000 para preceptores, equiparación de módulos y horas cátedra, actualización mensual automática por inflación y un salario por cargo equivalente a la canasta familiar. También rechaza los descuentos por medidas de fuerza.

Además, denunció incumplimientos en acuerdos sobre prevención y reparación frente a hechos de violencia, cuestionó el desconocimiento de licencias médicas estatutarias y advirtió por vacantes sin cubrir, especialmente en Educación Especial y preceptorías de Primaria. También señaló que el deterioro del Servicio Alimentario Escolar deja raciones insuficientes en cantidad y calidad.

AMPBA ratificó la huelga resuelta en su Asamblea Provincial del 1° de julio. La medida contempla cese de actividades, una olla popular docente y la movilización de delegaciones hacia la próxima reunión paritaria, todavía sin fecha definida.

Convocatoria al paro docente.

El secretario general de AMPBA, Claudio Vigne, sostuvo que “otro mes transcurre sin una recomposición salarial” mientras aumentan alimentos, servicios y transporte. El gremio difundió como referencia un básico docente de $326.000, un salario inicial de profesor de $527.000 y un ingreso de $820.000 para una maestra de inicial o primaria, y reclamó un salario mínimo docente de $2.800.000.

Violencia, licencias y presupuesto educativo

El acuerdo aceptado por el FUDB incorpora una adenda al régimen paritario de prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso. Los casos graves o complejos serán tratados en una mesa especial de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. También se prevé la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales, capacitación y acciones de convivencia entre escuela y familia.

Los sectores disidentes consideran que esas medidas no alcanzan y exigen mayor presupuesto para becas, infraestructura y comedores escolares. También cuestionan al gobierno nacional de Javier Milei y al Ejecutivo provincial por el deterioro salarial. Vigne afirmó que los docentes están “cansados de siempre perder por los ajustes económicos” y aseguró que los sindicatos tradicionales “han dejado de representar” a los trabajadores bonaerenses.