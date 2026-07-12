Vacaciones de invierno bajo alerta: siete de cada diez rutas están regulares o mal

Rutas nacionales.

El comienzo de las vacaciones de invierno vuelve a poner el estado de las rutas nacionales en el centro de la discusión. Trabajadores de Vialidad y organizaciones dedicadas a la seguridad vial advierten que la falta de mantenimiento, la paralización de obras y la reducción de la capacidad operativa aumentan los riesgos para las familias que viajarán durante julio.

Fabián Catanzaro, secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), sostuvo que la red atraviesa un deterioro sin antecedentes recientes y afirmó que no existe una provincia sin corredores nacionales afectados.

“Estamos en un triste nivel histórico en Vialidad Nacional”, planteó el dirigente. La federación estima que más del 70% de las rutas se encuentra en estado regular o malo, una proyección elaborada a partir de relevamientos parciales, recorridos de sus trabajadores y datos del sistema georreferenciado del organismo.

Informe FEPEVINA (Abril 2026).

La advertencia coincide con el inicio escalonado del receso escolar. Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe comenzaron sus vacaciones el 6 de julio. Otras provincias lo harán el 13, mientras que Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero tendrán el descanso entre el 20 y el 31 de julio.

Presupuesto reducido y menos trabajadores especializados

Un informe técnico de FEPEVINA describe una contracción sostenida de los recursos disponibles para mantenimiento y construcción. Según el documento, el crédito vigente de 2025 fue más de un 75% inferior en términos reales al de 2022, mientras que la inversión destinada a bienes de uso cayó alrededor del 80%.

La federación también registró una subejecución superior al 50% en programas de inversión durante 2025 y el primer trimestre de 2026. Al 8 de abril, el presupuesto global de la Dirección Nacional de Vialidad presentaba una ejecución del 19,1%, con partidas destinadas a obras de seguridad vial y reparación de puentes sin movimientos durante ese período.

FEPEVINA advirtió sobre la situación en V Congreso Nacional de Seguridad Vial realizado en Mar del Plata.

El gremio cuestiona, además, el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Su informe sostiene que entre enero y marzo se recaudaron $1,4 billones por ese tributo, pero solo $70.000 millones fueron aplicados a obras sobre rutas nacionales. La organización atribuye esa brecha a una decisión del Ministerio de Economía.

El ajuste también alcanzó a la planta de personal. Vialidad pasó de unos 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a alrededor de 4.340 en abril de 2026, una reducción aproximada de 1.200 agentes entre retiros, jubilaciones y desvinculaciones. Entre los perfiles afectados hay ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas.

Catanzaro advirtió que esa pérdida de capacidades resulta especialmente sensible durante el invierno en la Patagonia y la cordillera. Según declaró, existen campamentos con dificultades para conseguir cuchillas y solución salina destinadas al despeje de nieve.

Estrellas Amarillas suma reclamos por las rutas nacionales

La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, también cuestionó el destino de los fondos viales y afirmó que el dinero recaudado mediante impuestos a los combustibles no está llegando a los organismos encargados de reparar pavimentos y banquinas.

“Para nosotros es un delito porque son fondos especificados para la reconstrucción del pavimento y el mantenimiento de las banquinas”, sostuvo la referente de la organización, que trabaja desde hace más de dos décadas en prevención vial.

González afirmó que en La Pampa se duplicó la mortalidad en rutas nacionales y reclamó la intervención del Consejo Provincial de Tránsito. El planteo tomó fuerza después de distintos siniestros graves y de los reclamos de intendentes por el deterioro de las rutas 5, 35, 152, 188 y otros corredores que atraviesan la provincia.

Los datos oficiales nacionales muestran que durante 2025 hubo 3.255 siniestros fatales y 4.060 personas fallecidas. El informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es parcial y preliminar y advierte que la base continúa actualizándose con información de las provincias.

El 51% de los hechos fatales ocurrió en rutas: un 29% en trazas nacionales y un 22% en caminos provinciales. Además, el 52% se produjo durante la noche y las colisiones representaron el 57% de los casos.

Concesiones privadas y pedido de emergencia vial

Frente a la caída de la inversión pública, el Gobierno avanza con la Red Federal de Concesiones. El esquema oficial contempla transferir a operadores privados más de 9.000 kilómetros para su explotación y mantenimiento mediante contratos de largo plazo y cobro de peajes.

Desde el 1 de julio, empresas privadas asumieron la administración de 1.871 kilómetros correspondientes a los tramos Pampa y Sur–Atlántico–Acceso Sur, que incluyen sectores de las rutas 3, 5, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza–Cañuelas.

El Gobierno sostiene que las concesiones permitirán incorporar inversión privada y mejorar la seguridad sin subsidios estatales. FEPEVINA, en cambio, cuestiona que el nuevo modelo pueda garantizar obras en corredores con baja rentabilidad y asegura que el objetivo posterior sería ampliar la gestión privada a unos 20.000 kilómetros.

La federación solicitó al Congreso que declare la emergencia vial nacional y reclamó un programa inmediato de mantenimiento, señalización, reparación de calzadas y recuperación de personal técnico antes de que el deterioro continúe profundizándose durante el invierno.

Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires comenzarán sus vacaciones escolares el lunes 20 de julio, cuando se espera uno de los mayores movimientos por las rutas hacia la Costa Atlántica, las sierras bonaerenses y los principales destinos turísticos del país.